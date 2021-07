Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Bisher bundesweit nur fünf Klinikeinweisungen im Juli - Kindermediziner sehen keine akute Gefahr durch Delta-Variante. Die Zahl der Klinikeinweisungen unter Kindern und Jugendlichen bewegt sich auf einem sehr niedrigen Niveau. Und Folgeschäden? Haben bisher nur 0,4 Prozent.

• Erstmals seit Sommer 2008 hat die Inflation erstmals die 3-Prozent-Marke überschritten. Die Verbraucherpreise lagen um 3,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

• Leopoldina-Forscher poltert: Die Allgemeinheit muss zahlen für Trägheit und Dummheit der Impfgegner! Für Forscher Armin Falk sind Impfverweigerer Trittbrettfahrer der übelsten Sorte. Sollten Triage-Entscheidungen nötig werden, müsse der Impfstatus einbezogen werden.

• Debatte um neuen Corona-Warnwert: Berliner Ampel bald bundesweit? Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt auch im Herbst wichtig als Indikator in der Pandemie. Aber andere Faktoren werden hinzutreten.

Was wurde diskutiert?

• Impfverweigerer drohen Gesellschaft zu spalten: Eine neue Katastrophe können wir nur gemeinsam vermeiden. Dass die Impfquote sinkt, ist schwer nachvollziehbar. Deshalb braucht es jetzt die offene, durchaus auch kontroverse Ansprache des Themas. Ein Zwischenruf von Stephan-Andreas Casdorff

• Nach verbalem Fehltritt von Fabio Fognini: Die Hitze rechtfertigt keine Homofeindlichkeit. Nach seiner verbalen Entgleisung entschuldigt Fognini sich - und verweist dabei auf die Temperaturen. Dadurch büßt er an Glaubürdigkeit ein, meint Inga Hofmann.

• Wie viele Quereinsteiger unterrichten in Berlin? Spurensuche am Tatort Schule. Die Verwaltung verweigert die Herausgabe von Zahlen zu Quereinsteigern. So soll niemand nachvollziehen können, was Berliner Kindern angetan wird. Es kommentiert Susanne Vieth-Entus.

• Die One-Man-Show im SPD-Wahlkampf: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat einen Lauf: Seine Konkurrenten machen Fehler, er nicht. Die schwächelnde Partei muss auf den Scholz-Moment bauen. Ein Kommentar von Hans Monath.

Was können Abonnent:innen lesen?

• "Wenn du nicht hörst, werfe ich dich zu den Löwen!" Ist Attachment Parenting antifeministisch? Und wann sind Eltern wirklich liebevoll? Ein Gespräch mit der Autorin Nora Imlau über Erziehungskontroversen. Wie die richtige Haltung zum Kind zur ständigen Herausforderung wird.

• Zu wenig bezahlbare Wohnungen: Warum Neubau in der Wohnkrise kein Allheilmittel ist. In Deutschland werden so viele Wohnungen gebaut wie seit 20 Jahren nicht mehr. Ob und wie bezahlbarer Wohnraum dadurch entsteht, ist selbst unter Experten umstritten. Die Hoffnungen sind groß - zurecht?

• Gekühlte Wohnung statt erhitzte Gemüter: Wie Sie eine fest installierte Klimaanlage in Ihrem Haus durchsetzen können. Ein Split-Klimagerät ist zwar energetisch die effektivste Variante, doch auch die streitbarste. Ein neues Gesetz hat die Hürden jedoch gesenkt. Diese Argumente sollten Sie jetzt kennen.

• Neue Bäume braucht die Stadt: Der Klimawandel macht Berlins Straßengrün krank, Wassermangel und Hitze ihm zunehmend zu schaffen. Für die Zukunft setzen Politik und Forscher auf Baumarten aus wärmeren Gefilden.

Was können wir unternehmen?

Ins Kino gehen: In dem bewegenden Kinodrama "Die Adern der Welt" kämpft ein Junge gegen die Zerstörung des mongolischen Graslandes. Dieser Film zeigt die Narben der Steppe. Eine Castingshow als Waffe.



ZZ Top hören: Lange Rauschebärte, Hüte mit breiter Krempe: So stand Dusty Hill über 50 Jahre lang bei der Kultband ZZ Top am Bass. Sein Tod erschüttert die Rockwelt.

Was sollte ich für morgen wissen?

Erste Apotheken in Deutschland stellen wieder Corona-Impfzertifikate aus. Der Service war wegen einer Sicherheitslücke unterbrochen worden.



Der Berliner Landeswahlausschuss entscheidet über die Zulassung der Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und Bundestag Beide Wahlen finden am 26. September statt.



Um 18 Uhr trifft die Hertha in einem Testspiel in Zell am See auf Al-Hilal Riad.

Zahl des Tages

10 Jahre gibt schon die Sendung "extra3" mit Christian Ehring. Der Moderator erzählt über die Grenzen von Satire und den Streit mit der Politprominenz: "Wir witzeln aus sicherer Distanz."