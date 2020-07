Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sollte aufgelöst werden!

Das empfiehlt der Wissenschaftsrat in seinem jüngsten Gutachten, das ein heftiges Sommergewitter auslösen wird. Warum steht die größte deutsche Kulturstiftung so in der Kritik? Wer entscheidet? Lesen Sie hier die Analyse meines Kollegen Rüdiger Schaper.

In der aktuellen Rassismus-Debatte wächst der Druck auf die Bundesregierung, die Kolonialvergangenheit aufzuarbeiten. Wie Kulturpolitik in Zeiten von „Black Lives Matter“ aussieht, lesen Sie hier, beschrieben von meinem Kollegen Paul Starzmann.

Berlin-Neukölln gilt als Bezirk der Clans und Hipster. Doch es kommt hier regelmäßig zu rechtsextremen Übergriffen. Ein Blick auf das „andere“ Neukölln - so sieht Schriftstellerin Tanja Dückers den Kiez.

Die Staatsanwältin sitzt beim Friseur, als ihr Diensthandy den Mord an Fritz von Weizsäcker meldet. Der Fall ist der außergewöhnlichste ihrer Karriere. Meine Kollegin Katja Füchsel hat sie begleitet. Lesen Sie hier, wie sie den Mord-Prozess erlebt, der am Mittwoch fortgesetzt wird.

Wie Bayerns Ministerpräsident Kanzlerkandidat der Union wird und Armin Laschet trotzdem nicht leer ausgeht. Eine Überlegung von Tagesspiegel-Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff.

Was könnte ich heute aus dem Plus-Bereich lesen?

In der Charité-Spitze: Valerie Kirchberger. Foto: Hannes Heine

Charité-Koordinatorin Valerie Kirchberger :Diese Frau könnte bald Deutschlands bekannteste Ärztin sein.

Sie ist die offizielle Pandemieversteherin der Hauptstadt: Valerie Kirchberger koordiniert Berlins Teststrategie – und ist zu Höherem berufen. Lesen Sie her das Porträt.von Hannes Heine.

So unterschiedlich testen Berlins Kliniken Patienten auf das Coronavirus.

Covid-19-Patienten sollen im Krankenhaus streng getrennt von den anderen Kranken behandelt werden. Doch wie identifiziert man sie? Manche Kliniken setzen auf Fragebogen und Symptomkontrolle, andere führen bei allen neu aufgenommenen einen Abstrich durch. Mein Kollege Ingo Bach hat sich angeschaut, welche Klinik wie vorgeht. Das Ergebnis lesen Sie hier.

Propaganda uns Gegenpropaganda - wie die EU Fake News bekämpft.

Die EU-Kommission versucht, Fake News richtigzustellen. Doch es gibt Kritik am offensiven Vorgehen der Brüsseler Behörde. Was die EU will und was die Kritiker bemängeln hat mein Kollege Albrecht Meier zusammengefasst. Seinen Report lesen Sie hier.

Berlin wird zur Hauptstadt für nachhaltige Mode.

Pullover aus Plastikmüll? Viele Designer mit Sinn für Umweltschutz und fairen Handel zieht es nach Berlin. Warum die kriselnde Branche die Veränderung dringend braucht, lesen Sie hier.

Welche Tipps gibt es für Plus-Abonnenten?

Bildnummer: 52657803 Datum: 26.06.2008 Copyright: imago/Schöning Eingang der Elisabeth-Klinik in Berlin, Personen; 2008, Berlin,... Foto: imago stock&people

Besuchsregeln in Kliniken. Nur ein Gast pro Tag und Patient ist der Standard in der Coronakrise. Doch viele Kliniken machen weitere Vorgaben. Lesen Sie hier, welche Regeln man kennen sollte, bevor man sich auf den Weg macht.

Gute Autofahrer können bei diesen Versicherungstarifen kräftig sparen. Pay how you drive - unter diesem Namen bieten Versicherer Tarife, die umsichtiges Fahren belohnen. Doch dafür erheben sie diverse Daten. Lesen Sie hier, ob sich der Tausch für Sie lohnt.

Studium im Wintersemester. Noch längst sind die Unis nicht zurück im Normalbetrieb: Studierende und Lehrende erwartet auch im Wintersemester Pandemie-konforme Lehre. Worauf sich Studierende und Lehrende einstellen müssen lesen Sie hier.

Was können wir unternehmen?

Fußball im Fernsehen mal anders. Nah am Menschen. Eine Arte-Doku blickt hinter die Kulissen des Fußballgeschäfts. Sehenswert. Nicht nur für Freunde des Rasensports. „Fußball um jeden Preis“, Mittwoch, Arte, 21 Uhr 50.

Musik auf die Ohren. Der kanadisch-amerikanische Musiker Rufus Wainwright hat bisher acht Alben veröffentlicht. Er wirkte in Filmen mit und schrieb zwei Opern. Am Freitag erscheint „Unfollow The Rules“, sein erstes Popalbum seit acht Jahren. .Lesen Sie hier im Tagesspiegel-Interview, was der Songwriter über Glück, Verlustängste und Ratschläge von Frauen zu sagen hat.

Was sollte ich für morgen wissen?

Urteil zu Schönheitsreparaturen: Wenn es ums Renovieren geht, geraten Mieter und Vermieter häufig in Streit - ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) klärt in einer wichtigen Frage die Fronten. So gut wie alle Mietverträge verpflichten die Mieter zu regelmäßigen Schönheitsreparaturen wie Tapezieren oder Streichen. Solche Klauseln sind nach einem Grundsatzurteil von 2015 allerdings unwirksam, wenn die Wohnung unrenoviert bezogen wurde. Das Problem: Bisher ist ungeklärt, ob stattdessen der Vermieter einspringen muss.

Beschluss zur Gleichstellung: Das Bundeskabinett beschließt die erste Gleichstellungsstrategie zur Chancengleichheit von Frauen und Männern in Deutschland. Im Anschluss will Familienministerin Franziska Giffey (SPD) sie öffentlich vorstellen. Ziel der Strategie ist es, dass die Bundesregierung bei allen Gesetzen und Förderprogrammen die Gleichstellung von Frauen und Männern berücksichtigt - egal, welches Ministerium dafür verantwortlich ist. Es geht etwa um gleichen Verdienst für gleiche Arbeit, aber auch um die Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit oder Repräsentanz in Kultur, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft.

Zahl des Tages!

1,6 - Millionen Corona-Infizierte gibt es in Brasilien - seit diesem Dienstag ist der Präsident des südamerikanischen Landes, Jair Bolsonaro, einer von ihnen. Dies habe ein Test ergeben, sagte Bolsonaro am Dienstag in einem TV-Interview. Er habe Fieber, sei aber bei guter Gesundheit. Brasilien ist weltweit das nach den USA am zweitstärksten von der Pandemie betroffene Land. Bolsonaro hat die Gefahren des Virus immer wieder als gering eingestuft und dieses als „kleine Grippe“ bezeichnet.

