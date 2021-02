Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Schule, Friseur, Supermarkt - so hoch ist das Infektionsrisiko Sollten Schulen, Friseure und Co. wieder öffnen? Eine entscheidende Rolle spielt dabei das Risiko einer Ansteckung. Hier der Bericht von Julia Bernewasser über eine neue Studie, die zeigt, wo es besonders hoch ist.

• Müller kündigt langfristigen Lockerungsplan ab 3. März an.

Berlins Regierender Bürgermeister hat neue Lockerungen in Aussicht gestellt. Grundlage könnte ein Senatspapier sein, das sich an der 35er-Inzidenz orientiert. Lesen Sie hier den Bericht meines Kollegen Julius Betschka, warum ein Osterurlaub möglich sein könnte.

• Sollen Berlins Lehrer direkt in den Schulen geimpft werden?

Senat und Kassenärzte im Gespräch: Wenn die Schulen in Berlin wieder öffnen, könnten Lehrer vor Ort geimpft werden. Die Berliner CDU fordert, sie auch in der Impfreihenfolge vorzuziehen, berichtet Hannes Heine.

• Grüne Angst vor Einfamilienhaus-Debatte.

"Er hat sich aufs Glatteis führen lassen." Einen Monat vor den Landtagswahlen im Südwesten warnt Grünen-Politiker Hofreiter vor den ökologischen Folgen von Eigenheimen. Die Partei reagiert alarmiert, berichtet Felix Hackenbruch.

• Zwei Jahre nach Rebeccas Verschwinden bleibt ein Verdacht.

Am 18. Februar 2019 war die 15-jährige Rebecca Reusch im Haus ihrer Schwester. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. „Der Fall ist kein Cold Case“, sagen Ermittler. Ein Bericht von Andreas Rabenstein.

Was wurde diskutiert?

• Das hoffnungslose Warten auf den einen Ausweg.

Corona-Selbsttests sind ein Fortschritt, aber kein Durchbruch. Den zu verkünden, ist gefährlich, meint mein Kollege Richard Friebe.

• In der Pandemie steht Deutschland schlecht da.

Falscher Wettkampf der Systeme - Verwaltung, Datenschutz, Innovation: Der Westen muss dazulernen. Auch von staatskapitalistischen Systemen, schreibt der Wirtschaftswissenschaftler Jörg Rocholl in einem Gastbeitrag.

• Gamestop könnte der „Patient Null“ der nächsten Finanzkrise sein.

Vermeintlich tolle Gewinne verlocken auch Ahnungslose zu Risiko-Investitionen. Social Media beschleunigt das noch. Warum das böse enden kann. Ein Zwischenruf von Ursula Weidenfeld.

Was können wir unternehmen?

Lesen: Unter dem Pflaster liegt die Magie. Haruki Murakami hält in seinem fabelhaften Erzählband „Erste Person Singular“ Fantasie und Realismus in der Schwebe.

Gucken: Justin Timberlake auf Apple TV, ein Amerika zwischen Football, Kirche und Drogen, Prinzessinnen statt männliche Rollenbilder. Timberlake spielt in dem Drama "Palmer" einen Ex-Knacki mit einem Herz für Kinder.

Hören: Klassik in Corona-Zeiten. Simon Rattle und Kirill Petrenko feiern zwei Premieren an der Staatsoper und in der Philharmonie - mit Streaming-Aufführungen. Ist das die neue Normalität in der Klassik? („Jenůfa“ kann online bis zum 15. März auf www.3sat.de abgerufen werden. Das Konzert der Philharmoniker steht im Archiv der Digital Concert Hall.).

Was sollte ich für morgen wissen?

Luftangriff in Kundus, 2009: Vor mehr als zehn Jahren hat der deutsche Oberst Klein in Afghanistan den Befehl für einen Luftangriff auf einen Tanklastwagen im afghanischen Kundus gegeben. Bei dem Angriff starben mehr als 100 Menschen. Am Dienstag entscheidet der Europäische Gerichtshofs für Menschenrechte, ob die Ermittlungen Deutschlands nach dem Angriff unzureichend waren. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Oberst waren eingestellt worden.

Luftqualität 2020: Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner, stellen Daten zur Luftqaulität in Deutschland im vergangenen Jahr vor. Im Fokus stehen unter anderem Werte für Stickoxide durch Diesel-Abgase in den Städten und die Entwicklung der Schadstoffe während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr.

Die ESA sucht Astronaut:innen. Erstmals seit elf Jahren. Auf einer Pressekonferenz soll über das Auswahlverfahren informiert werden. Auch Astronaut Alexander Gerst wird wohl dabei sein.

Zahl des Tages

Rasanter Temperaturanstieg in den nächsten Tagen: Von heute minus 8 auf plus 8 am Mittwoch steigen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg. Am Dienstagvormittag verwandelt sich der Schnee bei Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad in Regen. Örtlich kommt es den Meteorologen des DWD zufolge zu Glatteis. Am Nachmittag lockert der Himmel über Berlin und Brandenburg nur selten auf, es bleibt jedoch trocken. Auch am Mittwoch soll es bewölkt und trocken sein. Die Temperaturen steigen dann bis auf acht Grad.