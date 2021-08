Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Der Weltklimarat zur Klimakrise: Die 1,5-Grad-Grenze könnte schon 2030 überschritten werden.Das Klima erwärmt sich schneller als gedacht, die bisherigen Maßnahmen reichen nicht. Aber dem kann auch entgegengetreten werden, zeigt der neue IPCC-Bericht.

"Es beginnt eine neue Schreckenszeit für die Afghanen." Ex-Außenminister Joschka Fischer rechnet mit einer Verschlechterung der Lage in ganz Afghanistan. Die Kundus-Eroberung sei aber "von uns nicht zu verhindern gewesen."

Am Boden liegendem Berliner Beamten gegen Kopf getreten: Am Sonntag kam es nach einer Festnahmen zu massiven Angriffen auf die Polizei. Ein Beamter musste gerettet werden, Polizisten mussten vor einem Mob weglaufen.

Verschwörungsideologen bekriegen sich gegenseitig – so kaputt ist die Querdenken-Bewegung. Jetzt überziehen sich die Querdenker gegenseitig mit Vorwürfen, Spott und Intrigen. Hoffnung macht ihnen nur noch ein Mann.

Laschet legt eigenen Corona-Plan vor: Ende der Gratis-Tests, Eintritt nur für Geimpfte und Genesene – das sind die Gipfel-Streitpunkte. Bund und Länder wollen einen Herbst-Lockdown vermeiden. Unions-Kanzlerkandidat Laschet macht fünf Vorschläge. Ein Punkt ist vor dem Gipfel sehr umstritten.

Was wurde diskutiert?

Die Lehre eines Vaters aus dem neuen Weltklimabericht: Das Klima hadert nicht, ich schon. Dürren, Fluten, Feuersbrünste – der ungebremste Klimawandel hat schon jetzt extreme Folgen. Doch die größte Angst hat unser Autor Patrick Eickemeier vor der Frage seiner Kinder "Warum habt ihr damals nichts getan?"

Trotz Bundeswehr-Abzug: Wir sind den Menschen in Afghanistan schuldig, sie jetzt nicht aufzugeben. Kundus fällt an die Taliban – aber bleibt eine Verpflichtung. Erst wenn uns das Schicksal gleichgültig wird, wird die Niederlage endgültig. Ein Kommentar von Robert Birnbaum.

Eine Szene, die in Erinnerung bleiben wird: Annika Schleu und das Reit-Drama – der Wettkampf hat die Not provoziert. "Hau mal richtig drauf!" Ein Pferd sollte nicht geschlagen werden.Schlimmer aber sind die Strukturen, die Annika Schleu dazu brachten, findet Marie Rövekamp.

Bericht des UN-Klimarates: Schluss mit der Panik-Politik! Der UN-Klimarat bestätigt: Der Mensch verändert das Klima, es muss schnell gehandelt werden. Warum wir trotzdem nicht in Panik geraten sollten, kommentiert Anna Sauerbrey.

Was sollen Abonnent:innen lesen?

Die Welt könnte um drei Grad wärmer werden – mit welchen Folgen? Sollten den Versprechen der Politik keine Taten folgen, wäre die Welt bald um ein Vielfaches extremer. Wenn der Plant fiebert, ist das eine Gefahr für den Menschen.

Vater, Mutter, Kind: Das Modell Kleinfamilie und seine ungebrochene Macht. Der "Haushalt" war die kleinste und wichtigste Einheit der Corona-Politik. Politisch wurde er vor allem als Kleinfamilie gedacht. Über ein Leitbild mit übergroßem Einfluss.

Radfahrerschutz in Berlin – warum über geschützte Kreuzungen gestritten wird: Umgebaute Kreuzungen sollen Radfahrer vor Abbiegern schützen. Zwei Versuche in Berlin sind geplant. Doch am Konzept gibt es Zweifel.

Wie Start-ups und Brandenburger Bauern den Umweltschutz voranbringen. Agrar-Start-ups wie Vielfeld und Klim bringen ein wenig Schwung in Brandenburgs Landwirtschaft. Sie sammeln Spenden für Blühwiesen und helfen Betrieben bei der ökologischen Aufwertung der Böden.

Was können wir unternehmen?

Lesen: Das dickste Buch der deutschen Literatur – als Kurzversion. Mit neun Kilo und 1334 Seiten ist "Zettel's Traum" das absolute Schwergewicht der deutschen Literatur. 51 Jahre später erscheint das Kultwerk in handlicher Fassung.

Ein Berlin-Comic anschauen: Leben und Sterben in Berlin. Maki Shimizu erzählt in ihrem Berlin-Comic „Über Leben“ von den Schattenseiten des Lebens – und dem Willen, sich nicht unterkriegen zu lassen.

Musik hören: Man hört nur mit dem Herzen gut. Die Geigerin Judith Ingolfsson und der Pianist Vladimir Stoupel stellen ihr neues Album vor – und das "Festival Last Rose of Summer".

Zahl des Tages!

1500 Widersprüche gegen Schulplatzvergabe: Jede dritte bis vierte Familie hadert mit der Grundschule, in deren Einzugsgebiet sie wohnt. Dies belegt eine Übersicht über die Wechselwünsche und Klagen in allen Bezirken, die dem Tagesspiegel vorliegt. Demnach versuchten zuletzt fast 10.000 Familien, ihre Erstklässler auf einer anderen Schule unterzubringen. Wer dabei nicht erfolgreich war – rund 3500 Familien – , entschied sich in mehr als 1500 Fällen zum Widerspruch gegen die Schulplatzvergabe. Laut aktuellem Zwischenstand wurde mehr als 600 Widersprüchen stattgegeben. Ein Drittel der Fälle war noch offen. Mehr als 94 Mal wurde geklagt, wovon bisher lediglich zehn Klagen abgelehnt wurden.

