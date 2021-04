Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Lockdown könnte bis Ende Mai oder Mitte Juni dauern: Die Bundesregierung erwartet noch mehrere Wochen eine verschärfte Infektionslage. Die per Bundesgesetz geplanten Maßnahmen könnten länger gelten als gedacht. Nach Angaben aus Länderkreisen ist der Bund nicht bereit, vom Inzidenzwert als alleinigem Maßstab für die Lockdown-Verfügung abzugehen.

• Laschet will K-Frage rasch entscheiden – Söder bremst: Die CDU-Spitzengremien unterstützen Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union. Aber das CSU-Präsidium wiederum will Markus Söder. Und der gibt mitnichten klein bei.

• Großbritanniens strenge Coronapolitik wird belohnt: Dank knallharten Lockdowns und Turbo-Impfkampagne ist die Pandemie in Großbritannien unter Kontrolle – Biergärten und Geschäfte sind wieder offen. Was kann Deutschland daraus lernen?

• Aerosolforscher fordern Kurswechsel in der Coronapolitik: Sars-CoV-2-Erreger würden fast ausnahmslos in Innenräumen übertragen, warnen Aerosolforscher. Sie sagen: „DRINNEN lauert die Gefahr“. Ausgangssperren sehen sie kritisch.

• Immer mehr jüngere Covid-19-Patienten in Berlins Kliniken: Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci will Corona-Patienten aus anderen Bundesländern aufnehmen. Das Personal ist ausgebrannt und arbeitet am Limit. Eine Sprecherin sagt: „Die Intensivpflegekräfte sind am Ende.“

Was wurde diskutiert?

• Über-60-Jährige verweigern Astrazeneca: Die Zeit des Zusammenhalts ist vorbei. Das zeigt sich auch daran, dass viele Ältere den für sie freigegebenen Impfstoff nicht wollen. Meine Kollegin Katrin Schulze hat einen Aufschrei verfasst und schreibt: Hört auf, euch den Impfstoff auszusuchen!

• Kampf um die Kanzlerkandidatur: Markus Söder und Armin Laschet wollen beide Kanzlerkandidat der Union werden. Doch die CDU wird der kleinen Schwester den Erfolg nicht gönnen. Meine Kollegin Anna Sauerbrey kommentiert, was dafür spricht, dass es Laschet wird.

• Ein Virus gegen den Neoliberalismus: Der Staat ist das Problem, der Markt die Lösung. Corona bietet, wieder einmal, Chancen, diesen Mythos zu verlernen. Aber werden Sie genutzt, fragt meine Kollegin Andrea Dernbach in ihrem Kommentar.

Was können Abonnnent:innen lesen?

• Besser leben mit 50plus: Je kürzer der Zeitraum, desto mehr Risiko ist nötig. Doch auch mit konservativen Anlagen kann man binnen 20 Jahren noch stattliche Summen gewinnen. Wie Sie mit 50 Jahren am Aktienmarkt noch zum Millionär werden können, lesen Sie hier.

• Können Nasensprays das Coronavirus stoppen? Sars-CoV-2 tritt durch die Atemwege in den Körper ein. Forscher arbeiten an Nasensprays – als Medikament gegen die Erkrankung und sogar als Impfstoff. Sie sind auf der Suche nach so etwas wie einem starken Türsteher.

• So krisenanfällig ist Ihr Lebensversicherer: Die Kluft zwischen finanzkräftigen und wirtschaftlich schwachen Anbietern wird größer. Welche Versicherer von der Allianz bis zur Debeka krisenfest sind – und welche mit Problemen kämpfen.

• Acker in Brandenburg statt Büro in Berlin:Homeoffice mit Blick auf die Seen und Coworking-Räume in urigen Scheunen: Immer mehr Menschen zieht es raus aufs Land - auch, um von dort digital zu arbeiten. Lesen Sie hier, wie digitales Arbeiten auf dem Land gelingt.

Was können wir unternehmen?

Gemeinsam kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss. Einfache Rezepte aus unserer Redaktion. In Folge 46 werfen wir Fleisch, Pilze und Kartoffeln in einen Topf. Huhn mit Speck, das schmeckt.

Eine Ausstellung besuchen: Nicht bigger than life, aber mit verschiedenen Facetten – die Ausstellung „Der Erfinder der Elektrizität – Joseph Beuys und der Christusimpuls“ in der St. Matthäus-Kirche im Berliner Kulturforum.

Einen Film schauen: Die Regisseurin Chloé Zhao ist dieses Jahr für sechs Oscars nominiert. Die Streamingplattform Mubi zeigt jetzt ihr Regiedebüt „Songs My Brothers Taught Me“ von 2015.

Einen Podcast hören: Die Berliner Köchin und Aktivistin Sophia Hoffmann spricht im Checkpoint-Podcast über die kaputte Lebensmittelindustrie, nachhaltiges Essen und Kochen als Selbstliebe.

Was sollte ich für morgen wissen?

Dreieinhalb Monate nach der Vereidigung von US-Präsident Joe Biden besucht erstmals ein Minister seiner Regierung Deutschland: Verteidigungsminister Lloyd Austin trifft sich am Dienstag in Berlin mit seiner Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer und reist dann nach Stuttgart weiter, um dort mit US-Soldaten zu sprechen. Der Besuch soll die Rückkehr zu einer engen militärischen Abstimmung zwischen beiden Ländern einleiten, die es in der Ära von Präsident Donald Trump nur noch sehr eingeschränkt gab. An der US-Position zu den Verteidigungsausgaben hat sich durch den Regierungswechsel aber nichts geändert: Die Amerikaner dringen darauf, dass jeder Nato-Verbündete zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt.

Nach einer mehrmonatigen Auswahlphase wird die Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse am Dienstag bekannt geben, wer es auf die Shortlist geschafft hat. Der renommierte Literaturpreis wird in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung vergeben. Er ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung ist am 28. Mai als Festakt in der Leipziger Kongresshalle geplant. Noch ist unsicher, ob Publikum dabei sein kann.

Der FC Bayern München plant am Dienstag (21.00 Uhr) in der Champions League ein großes Fußball-Comeback. Nach dem 2:3 im Viertelfinal-Hinspiel will der deutsche Rekordmeister mit einem Sieg bei Paris Saint-Germain doch noch in das Halbfinale einziehen. Paris will seinerseits Revanche für das Endspiel aus dem Vorjahr. Im August verloren sie gegen den FC Bayern mit 0:1. Der Sieger trifft im Halbfinale auf Borussia Dortmund oder Manchester City, die sich am Mittwoch in ihrem Viertelfinal-Rückspiel gegenüberstehen.

Zahl des Tages!

3011513 Corona-Infektionen sind seit heute in Deutschland gemeldet. Damit ist laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Marke von drei Millionen offiziell überschritten. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich jedoch höher liegen. Denn viele Infektionen werden nicht erkannt. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.683.900 an. Alle weiteren Zahlen und Entwicklungen finden Sie in unserem Corona-Blog.