Was ist passiert?

•Merkel will Lockdown bis zu den Osterferien: Trotz Lockerungsperspektive - bis 28. März soll Deutschland weiter weitgehend stillstehen. Zentral soll ein Schnelltestplan sein. Doch der kommt erst Anfang April.

• Kanzleramt hält Protokolle der Corona-Gipfel geheim: Angela Merkels Runden mit den Länderchefs entscheiden die Pandemiepolitik. Würde mehr daraus öffentlich, seien die Beratungen gefährdet, meint die Regierung.

• Geisel, Grüne und Schmidt – der Kampf um die Rigaer 94: Baustadtrat Schmidt will Brandschutzexperten nicht alle Räume im Linksextremisten-Haus prüfen lassen. Innensenator Geisel hält dagegen, die Grünen sperren sich.

• Verbotener Islamisten-Verein stimmte sich auf den Heiligen Krieg ein: Die Mitglieder des von Innensenator Geisel verbotenen Vereins Jamaatu Berlin lebten in einer Parallelwelt - mit Marihuana und Antidepressiva.

• Trump ließ sich heimlich gegen Corona impfen: Nach der Genesung von seiner Covid-19-Erkrankung prahlte Donald Trump damit, immun zu sein. Auf eine Impfung wollte er dennoch nicht verzichten.

Was wurde diskutiert

• Mit Schnelltests zu Öffnungen: Die Bundesregierung setzt große Hoffnungen auf Schnelltests. Richtig eingesetzt könnten sie tatsächlich wieder Normalität ermöglichen. Stephan-Andreas Casdorff macht einen Vorschlag, wie es gehen könnte.

• Corona-Gipfel, Lockerungen und Impfdesaster: Dass die Pandemie ins Land kam, war höhere Gewalt. Wenn sie uns jetzt weiter beherrscht, ist es Staatsversagen, kommentiert Sidney Gennies.

• Kritik der Jungen an den Babyboomern: Die Millennials haben Macht und müssen ihre politischen Prioritäten richtig setzen,findet meine Kollegin Andrea Nüsse. Ein Menschenrecht auf Wohneigentum, wie viele Millennials meinen, gibt es zum Beispiel nicht. (T+)

• Der 90. Geburtstag von Michail Gorbatschow: Die Perestroika brachte eine kurze Liebe - und viel Herzschmerz, schreibt der Zeithistoriker Hermann Wentker in seinem Gastbeitrag. Er blickt zurück auf das schwierige deutsch-russische Verhältnis seit den 1990er-Jahren.

Was können Abonnenten lesen?

• 13-jährig, depressiv und kein Therapeut in Sicht: Suizidgedanken unter Berliner Schülern häufen sich – doch Wartezeiten für freie Therapieplätze sind lang. Die Patientenanfragen sind im Lockdown um 60 Prozent gestiegen.

• Kann Tesla die 105.000 Euro Grundgehalt von VW überbieten? Die Gehälter bei Volkswagen, BMW und Daimler sind stattlich. In Grünheide stockt deshalb die Personalsuche. Doch Tesla will mit anderen Anreizen punkten.

• Viele Posten, viele Vorwürfe: Reinhard Hüttl ist ein exzellent vernetzter Forscher. Jetzt wird gegen ihn wegen Betrugsverdachts ermittelt. Haben die Aufsichtsbehörden versagt?

• Ohne Chefs würde alles viel besser laufen – glauben immer mehr Chefs: Seit frühester Kindheit wird der Mensch hierarchisch konditioniert. Doch was geschieht, wenn Ansagen und Kontrollen bei der Arbeit wegfallen?

Was können wir unternehmen?

Kochen: In Folge 25 der schnellen Küche lassen wir mit Chicorée, Orange und Hühnchen die 80er Jahre wiederauferstehen.

Ein Buch lesen: Der Wiener Illustrator Nicolas Mahler erzählt das Leben von Thomas Bernhard mit eigenen Zeichnungen und vielen Zitaten dieses großen alten Meisters.

Kunst ansehen: Die Minimalistin Hanne Darboven hatte drei Passionen: ihre Zeitnotationen, das Anhäufen von Funden in ihrem Atelier und das Rauchen.

Was sollte ich für morgen wissen?

Um 14 Uhr kommen die Kanzlerin und die Ministerpräsident:innen wieder einmal zu einem Coronagipfel zusammen. Selten waren im Vorfeld so unterschiedliche Vorschläge und widerstreitende Forderungen im Umlauf. Die Runde könnte also länger dauern. Wir halten Sie wie immer auf tagesspiegel.de live auf dem Laufenden.

Der britische Schatzkanzler Rishi Sunak legt den Haushaltsplan vor. Erwartet werden zahlreiche Maßnahmen, um Unternehmen, die Gastronomie und Kulturinstitutionen nach dem bereits dritten Corona-Lockdown zu unterstützen. Geld soll auch für die Bewerbung um die Fußball-WM 2030 bereitgestellt werden.

Zahl des Tages!

1270 Quadratkilometer groß ist der Eisberg, der jetzt in der Antarktis vom Schelfeis abgebrochen ist. Wie groß das ist? Ungefähr so groß wie der Großraum London. Kein Wunder, dass so ein Abbruch seine Zeit dauert: Erste Risse im Eis tauchten schon vor zehn Jahren auf. Was in der Zwischenzeit passiert ist, lesen sie hier.