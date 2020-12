Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Wirrwarr um Weihnachts-Lockdown: Die Ministerpräsidenten wollen einheitliche Corona-Regeln zu Weihnachten – aber preschen mit eigenen Maßnahmen voran. Ein Überblick, welches Bundesland ab wann dicht macht.

• Die Zahl der Covid-19-Toten zu Weihnachten steht jetzt schon fest: Fast täglich sterben in Deutschland mehr Menschen wegen einer Coronavirus-Infektion. Und das wird bis zu den Festtagen sehr wahrscheinlich so weitergehen.

• Mutmaßlicher Drahtzieher des Ibiza-Videos in Berlin festgenommen: Es ging um illegale Parteispenden und Großaufträge: Der Mann hinter dem Video, über das Österreichs Vizekanzler Strache stürzte, ist in Deutschland aufgetaucht.

• Innenminister lassen Abschiebestopp nach Syrien auslaufen: Die Linie von Innenminister Seehofer setzt sich gegen Kritik der SPD-Minister durch. Gefährder und schwere Straftätern dürfen bald wieder abgeschoben werden.

• Schwarz-grüne Schmeicheleien: Markus Söder schwärmt im Doppelinterview von Schwarz-Grün. Robert Habeck zeigt spröde Zuneigung zu dem Bayern, der ihn an ein Kamel erinnert.

Da lagen sie noch im Fernduell: Markus Söder (CSU) und Robert Habeck (Grüne) beim Politischen Aschermittwoch Foto: picture alliance/dpa

Was wurde diskutiert?

• Söder und Habeck bereiten Schwarz-Grün im Bund vor: Jetzt gerinnt zur Strategie, was vorher nur im Ansatz erkennbar war. Ein Interview mit Söder und Habeck kann der Start ihrer Zusammenarbeit sein. Lesen Sie hier den Kommentar von Stephan-Andreas Casdorff.

• Streit um Rundfunkbeitrag: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte mehr über den Programmauftrag nachdenken und weniger über die Finanzierung jammern, kommentiert Joachim Huber.

• Kulturschaffende gegen BDS-Resolution des Bundestags: Die BDS-Bewegung, die zum Boykott gegen Israel aufruft, ist in Deutschland unbedeutend. Gerade deshalb eignet sie sich gut für Profilierungen, schreibt Malte Lehming.

• Die KMK macht sich in der Coronakrise überflüssig: Surreal und töricht: Die Kultusminister versäumen es in der Coronakrise zu agieren - und nehmen sich so bundespolitisch selbst aus dem Spiel, analysiert Jan-Martin Wiarda.

Palästinenser in Ramallah protestieren im Mai 2019 gegen die BDS-Resolution des Deutschen Bundestags. Foto: AFP

Was können Abonnenten lesen?

• Wie sich das Coronavirus verändert: Von einer Mutation wissen Forscher, dass sie Sars-CoV-2 infektiöser macht. Aber spielt das für die Infektionshäufigkeit in der Pandemie überhaupt eine Rolle?

• Vom Bundestag auf die Intensivstation: Mit dem Krisenpersonalpool sucht der Berliner Senat Freiwillige mit medizinischer Ausbildung, die für den Notfall bereitstehen. Zwei Frauen berichten über ihre Arbeit.

• „400.000 Euro für ein verpfuschtes Leben“: Beate Flanz wurde in Berlin von einem LKW überrollt. Das Schmerzensgeld wird nicht ewig reichen, um den Alltag zu bewältigen – so kämpft sie um ihr Leben nach dem Überleben.

• Neue Kernkraftwerke sollen Atommüll nutzen: Weltweit entstehen innovative Konzepte für die Reaktoren der nächsten Generation. Auch ein Berliner Team arbeitet an einer Technologie, die Kernkraftwerke zukunftsfähig machen soll.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss: Schnelle Rezepte aus unserer Redaktion. In Teil 40 sparen wir uns das Rollen und essen rohen Fisch mit Reis aus der Schüssel.

Fernsehen: Etwas klein für einen großen Star wie Jürgen Prochnow, aber trotzdem fein: Das ARD-Roadmovie „Der Alte und die Nervensäge“. Läuft am Freitag um 20:15 Uhr.

Lesen: Für gute Literatur gibt es so viel Gelegenheit wie lange nicht. Zum Ende unserer stellt jeder Kritiker sein persönliches Buch des Jahres vor.

Netflixen: US-Regisseur Ryan Murphy ist ein Berserker der Serienunterhaltung. Jetzt startet sein Feelgood-Musical „The Prom“ über eine lesbische Schülerin.

Heimholung eines Unnahbaren

Was sollte ich am Wochenende wissen?

An diesem Wochenende werden sich höchstwahrscheinlich Kanzlerin Angela Merkel und die Länderschefs und -Chefinnen in Sachen Lockdown in einer Schalte abstimmen. Wir halten Sie natürlich bei tagesspiegel.de auf dem Laufenden.

Schon am Montag könnte in den USA der Impfstart erfolgen. Das hat der US-Gesundheitsminister angekündigt. Demnach gibt die Arzneimittelbehörde FDA den Impfstoff von Biontech/Pfizer noch an diesem Wochenende frei.

Am Montag stellen sich die drei Kandidaten um den CDU-Parteivorsitz - Merz, Röttgen, Laschet - Fragen der Unions-Mitglieder. Am Montag soll auch eine Entscheidung darüber fallen, wie der Parteitag abgehalten wird. Bisher ist der 16. Januar im Gespräch.

Gut einen Monat nach der Präsidentenwahl in den USA geben die 538 Wahlleute in ihren Bundesstaaten am Montag ihre Stimmen ab. Das Ergebnis der Abstimmung der Wahlleute wird traditionell erst am 6. Januar im Kongress bekanntgegeben werden. Noch-Präsident Donald Trump will den Sieg seines demokratischen Herausforderers Joe Biden weiterhin nicht anerkennen.

Zahl des Tages

29,15 Prozent. So viel Energie holt eine von Berliner Forschern entwickelte Solarzelle aus 100 Prozent einfallender Strahlungsenergie heraus. Weltrekord. Alles über die Innovation lesen Sie an dieser Stelle.