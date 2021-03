Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• RKI-Chef zur Corona-Lage: Lothar Wieler sieht mehr Corona-Ausbrüche in Kitas als vor Weihnachten. Er warnt: „Wir müssen verhindern, dass die Fallzahlen wieder explodieren.“ Gesundheitsminister Spahn stimmt auf „sehr herausfordernde Wochen“ ein.

• Union schlägt Zehn-Punkte-Plan für mehr Transparenz vor: Die Union ist wegen der Korruptionsaffäre um mehrere Abgeordnete stark unter Druck. Jetzt schlägt sie vor, die Transparenzvorschriften deutlich zu verschärfen.

• Hausärzte wollen Impfungen komplett übernehmen – Spahn bremst: Heftiger Streit über die Impfkampagne: Die Hausärzte sind entsetzt über die Strategie, der Minister verteidigt sie. Und Bayern startet früher in den Praxen.

• Mehr als 44.000 Straftaten von Extremisten im Corona-Jahr: Die Polizei hat 2020 so viele politisch motivierte Delikte festgestellt wie seit 2001 nicht mehr. Vor allem Rechts- und Linksradikale schlagen zu.

• Neue Details zu internen Ermittlungen gegen „Bild“-Chef: Einem „Spiegel“-Bericht zufolge sollen Betroffene unter Druck gesetzt worden sein, nicht gegen „Bild“-Chef Julian Reichelt auszusagen.

Was wurde diskutiert?

• Die Bundesregierung in der Krise: Strandpartys in Tel Aviv, Spring Break in Florida, britische Urlauber auf Mallorca: Der Kontrast zu Deutschland wird immer deutlicher. Ein Kommentar von Malte Lehming.

• Joe Bidens TV-Ansprache zur Pandemie: Der US-Präsident stellt den Amerikanern ein Ende der Coronakrise in Aussicht. Anders als seinem Vorgänger nimmt man ihm dieses Versprechen ab. Unsere USA-Korrespondentin Juliane Schäuble hat sich die Rede angesehen.

• Maskengeschäfte von Unionspolitikern: Die Debatte um Nebenjobs von Parlamentariern ist die Wiederkehr des Immergleichen. Eine neue Perspektive ist nötig, fordert Jost Müller-Neuhoff.

• Die Identitätspolitik des Wolfgang Thierse: Der SPD-Politiker sieht sich als Symbol für die „normalen Leute“. Aber wer soll das sein? Und noch schlimmer: wer nicht?, fragt mein Kollege Sidney Gennies. Er konstatiert: „Normalität“ ist die Cancel Culture des alten weißen Mannes.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Von „Umvolkung“ bis „Führerin“ – das weiß der Verfassungsschutz: Radikale Sprache, „Flügel“-Anhänger, Verschwörungstheorien: Der Verfassungsschutz zeichnet das Bild einer Landespartei, die nicht so gemäßigt ist, wie sie sich verkauft.

• Neue Anbieter nutzen den Wohnungsmangel in Berlin aus: Auch in der Krise boomt der Markt mit Microapartments. Anleger wittern eine neue Renditechance. Mietern bleibt oft keine andere Wahl.

• Assads späte Rache: Syriens Regime nimmt Geflüchteten ihre Immobilien und gibt sie Getreuen. Hier berichten Betroffene.

• Diese Berliner Bars rühren und schütteln weiter: Mezcal Negroni aus der Flasche, Whiskey Sour aus der Tüte, Themenboxen und virtuelle Bars – Berliner Mixologen bieten auch im Lockdown Trinkkultur vom Feinsten.

Was können wir unternehmen?

Bei der Vorstellung von Harald Martensteins neuem Buch dabei sein: Exklusiv für unsere Abonnentinnen und Abonnenten stellt Harald Martenstein „Wut“ vor. Im Gespräch mit Knut Elstermann. Ab 19 Uhr geht es los. Über diesen Link kommen Sie zum Videostream und können auch Fragen stellen.

Kochen: Für Folge 31 unserer schnellen Küche mopsen wir uns eine Zutat aus der marokkanischen Küche: Salzzitrone. Und legen sie auf Kabeljau.

Musik hören: Jeden Freitag stellen Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Rolf Blumig, Perfume Genius und Valerie June.

Kunst in Potsdam schauen: Der niederländische Meister hielt den Orient auf Gemälden fest, ohne je seine Heimat zu verlassen. Eine große Schau im Barberini ergründet seine Faszination für das Ferne.

Was sollte ich für das Wochenende wissen?

In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wird am Sonntag gewählt. Wir bringen Sie am Samstag mit Vorberichten, Reportagen und Analysen auf tagesspiegel.de auf den aktuellen Stand. Am Sonntag gibt es dann ein breites Programm mit Liveblogs, schnellen Einschätzungen zum Wahlausgang und Kommentaren. Die Reaktionen und ersten Planspiele für mögliche Koalitionen finden Sie dann natürlich auch bei uns. Wenn Sie sich schon einmal einstimmen wollen, hat unser Datenteam die Ergebnisse der letzten sechs Landtagswahlen in den beiden Bundesländern - hier für RP und hier für BaWü - auf Gemeindeebene aufbereitet.

Zahl des Tages

41 Fälle von allergischen Reaktionen hat die Europäische Arzneimittel-Agentur nach einer Astrazeneca-Impfung bisher registriert. Bei rund fünf Millionen Impfungen! Ich erspare Ihnen jetzt die Detailrechnung, was weniger wahrscheinlich und weniger gefährlich ist: Corona-Folgen oder Astrazeneca-Nebenwirkungen. Das Ergebnis ist ziemlich deutlich: Man will die Impfung haben, nicht das Virus.