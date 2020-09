Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Bundesregierung kündigt „substanziellen Beitrag“ für Flüchtlinge aus Moria an: Kanzlerin Angela Merkel empfindet die Lage auf Lesbos als „menschliche Tragödie“. Binnen 48 Stunden soll nun entschieden werden über die Aufnahme weiterer Flüchtlinge.

Kampf dem Küsschen: Die Zahl der Corona-Infektionen in Frankreich steigt. Deshalb setzt die Regierung in Paris nun auf eine eindringliche Kampagne.

Trump hält Massenkundgebung in eng besetzter Halle ab: Versammlungen von mehr als 50 Personen sind im US-Staat Nevada verboten. Den Präsidenten schert es nicht – er spricht in einer Halle mit rund 6000 Anhängern.

Bundeswehrsoldat unter Terrorverdacht: In Mecklenburg-Vorpommern durchsuchen Einsatzkräfte Wohn- und Büroräume. Ein Bundeswehrsoldat mit Kontakten zu Rechten steht offenbar unter Terrorverdacht.

Gesundheitszustand von Nawalny verbessert sich: Der Kreml-Kritiker erholt sich zunehmend und wird nicht mehr beatmet, auch das Krankenbett kann er zeitweise verlassen.

Was wurde diskutiert?

Kommunalwahl in NRW: In Nordrhein-Westfalen wurden am Sonntag Bürgermeister und Stadträtinnen gewählt - aber auch für die Bundespolitik war die Wahl bedeutsam. Die drei Lehren aus der Wahl.

EU-China-Gipfel: Deutschland und China waren Partner und sind nun Rivalen. Der Druck der EU-Partner auf Berlin wächst, einen härteren Kurs einzuschlagen. Die netten Jahre scheinen endgültig vorbei.

Alexander Zverev bei den US Open: Viel dramatischer kann ein Sportler nicht verlieren als Alexander Zverev im Finale der US Open. Trotzdem ist der Deutsche auch ein Gewinner, findet mein Kollege Jörg Leopold aus dem Sportressort.

Lukaschenkos letzte Tage: Was hat der Kreml mit dem Diktator in Belarus vor? Jörg Forbrig, Direktor für Mittel- und Osteuropa beim German Marshall Fund, entwirft vier mögliche Szenarien für die nahe Zukunft.

Was können Tagesspiegel-Abonnenten lesen?

Warum „Die drei ???“ und TKKG nichts für Kinder sind: Viele Eltern kennen die Hörspiele aus der eigenen Kindheit. Doch wenn man heute noch mal genau hinhört, bemerkt man ein problematisches Weltbild.

Hat Rot-Rot-Grün in Berlin zu viel versprochen? 190 Seiten hat der Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün. Einiges wurde umgesetzt, doch vieles blieb liegen. Ein Jahr vor der Wahl sieht die Bilanz nicht gut aus.

Legal, illegal und so weiter: Unser Kolumnist Harald Martenstein heute mit einer Empfehlung an den Senat und Behörden: Bitte Pläne vor Ausführung erstmal juristisch prüfen. Das hilft.

Die goldenen Regeln des Networkings – für Leute, die Netzwerken hassen: Viele Leute hassen Small Talk. Doch er kann sehr hilfreich sein. Hier erklären Experten, wie Sie in konkreten Situationen am souveränsten auftreten können.

Was können wir unternehmen?

Eine Ausstellung besuchen! Von Luther bis Twitter: Das Deutsche Historische Museum in Berlin präsentiert 500 Jahre Mediengeschichte.

Ein Buch lesen! Das Präsens der Fantasie: Der Berliner Schriftsteller Thomas Hettche erzählt in seinem Roman „Herzfaden“ die Geschichte der Augsburger Puppenkiste.

Backen! In Teil 10 unserer Rezeptkolumne wird ein Ganzjahresliebling raffiniert verarbeitet: der Apfel.

Was sollte ich für morgen wissen?

Noch immer ist ungeklärt, wie viele Flüchtlinge aus Moria nach Deutschland kommen können. Das Land Berlin geht jetzt in die Offensive. Innensenator Andreas Geisel ist am Dienstag in Athen um beim Treffen mit griechischen Behörden und NGOs Möglichkeiten und Voraussetzungen für die Aufnahme von Flüchtlingen über ein Landesprogramm auszuloten.

Apple hat zu einem „Special Event“ eingeladen, das aus dem Apple Park in Cupertino übertragen wird. Experten erwarten eine neue Apple Watch und andere Geräte, aber noch nicht die nächste iPhone-Generation, die vermutlich erst im Oktober präsentiert wird.

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Bahrain unterzeichnen eine Vereinbarung zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel. US-Präsident Donald Trump empfängt dafür Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und die Außenminister der VAE und Bahrains im Weißen Haus.

Zahl des Tages!

7500 Fans kamen zum DFB-Pokal-Spiel von Hansa Rostock gegen den VFB Stuttgart. Auf den Rängen herrschte Gänsehautstimmung - so manchen fröstelte es aber angesichts der Masse an Fans. Ist Rostock „ein großer Schritt“ oder ein folgenschwerer Leichtsinn? Den Versuch einer Antwort lesen Sie hier.

Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in die Woche!



Herzliche Grüße

Ihr

Benjamin Reuter

Leiter Newsroom