Was ist passiert?

• Merkel trägt geheime Impfliste unter dem Arm: Auf dem Weg zur Kabinettssitzung hält Kanzlerin Merkel eine Liste über die Impfbereitschaft einzelner Gruppen in der Hand. Die Liste zeigt auch, mit wie viel Impfdosen pro Gruppe gerechnet wird.

• Drohendes Corona-Fiasko: Zum Start des Lockdowns wird klar: Das Land hat bei den Corona-Vorbereitungen einiges versäumt. Das zeigt sich vor allem bei der Verteilung der FFP-2-Masken. Was Deutschland im Corona-Sommer verschlafen hat, lesen Sie hier.

• Gold aus gestohlener Münze eingeschmolzen? In Berlin ist die Polizei am Mittwoch zu einem Großeinsatz ausgerückt. Die Beamten durchsuchten bei der Razzia Wohnungen und Juweliere nach Resten der aus dem Bode-Museum gestohlenen Goldmünze.

• Grüne Biodiversitätskrise: Das Fundament vieler Ökosysteme in Deutschland bröckelt. Jedes Jahrzehnt verliert Deutschland fast zwei Prozent seiner Pflanzenarten. Doch dem Pflanzenschwund könnte begegnet werden.

• Nach 30 Jahren in Türkei abgeschoben: Ihre fünf Kinder sind offenbar in Deutschland geboren und aufgewachsen – dennoch wurde die Familie Akyüz aus dem hessischen Sontra in die Türkei abgeschoben. Der Familienvater sagt: „Man hat uns behandelt wie Terroristen.“

Was wurde diskutiert?

• Streit über bewaffnete Drohnen in der SPD: Die Sozialdemokraten suchen ihre Marschrichtung für das Wahljahr, die Führung will friedensbewegte Wähler links der Grünen ansprechen. Am Ende wird es eine Doppelstrategie wie 1998 geben, kommentiert Stephan-Andreas Casdorff.

• Europas Beziehung zu Ägypten: Ägyptens Regime vergreift sich sogar an Bürgern der EU - und wird weiter hofiert. Ein„Orden für den Menschenfresser“, kommentiert meine Kollegin Andrea Dernbach.

• Neue Spielregeln für Amazon und Co.: Ein neues Gesetzespaket der EU soll die Macht der großen Digitalplattformen beschränken. Es ist höchste Zeit dafür. „Cyberriesen an die Leine!“, kommentiert mein Kollege Oliver Voss.

• Gesetzesverschärfung bei Sexualdelikten: Juristen zeigen eine fatale Schwäche im Umgang mit sexualisierter Gewalt an Kindern. Grund ist ihre Überheblichkeit.In ihrem Gastbeitrag schreibt Franziska Drohsel, warum sie eine Experten-Anhörung zum Kindesmissbrauch so empört hat.

Was können Abonnenten lesen?

• Alternativen zu Rewe und Amazon Fresh: Lieferdienste von Supermärkten boomen. Nun drängen kleine Firmen auf den Markt – mit Lastenrädern und Paketversand, Marktware und Markenartikeln.Das sind die neuen Lieferdienste für Lebensmittel in Berlin.

• Hurra, wir werden kontrolliert! Die Masken sitzen, die Quarantäne wird eingehalten: Die stille Mehrheit der Deutschen folgt den Corona-Regeln. Und will dabei gesehen werden. Das zeigt sich auf Corona-Streife mit der Polizei.

• Im Corona-Hotspot in Brandenburg: Durch den Brandenburger Landkreis Oberspreewald-Lausitz rollt die zweite Welle. Dort gilt seit Montag schon der harte Lockdown. Ein Ortsbesuch.

• „Black Lives Matter“ in Deutschland: Wenn Minderheiten ihre Interessen vertreten, ist das immer auch ein Kampf gegen Diskriminierung. Er erfordert Leidenschaft – und Professionalität. Wie sich Minderheiten Gehör verschaffen, lesen Sie hier.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss: Einfache Rezepte aus unserer Redaktion. In Teil 45 packen wir Kurzgebratenes mit weinseligen Zwiebeln ins Brötchen.

Lesen: Grimms Märchen als zeitgenössisches Bilderbuch. Der Künstler Henrik Schrat bebildert die Märchen der Gebrüder Grimm. Und wer will, kann seine Lieben hineinzeichnen lassen.

Musik hören: Das neue Album „Cafe Exil: New Adventures in European Music 1972-1980“ (Ace Records) stellt zusammen, welche Musik David Bowie und Iggy Pop damals in Berlin gehört haben könnten.

Was sollte ich für morgen wissen?

Russland Präsident Wladimir Putin gibt am Donnerstag seine große Jahrespressekonferenz. Eines der Top-Themen dürfte der Fall des Kremlkritikers Alexej Nawalny sein – bislang schweigt der Kreml zu dem Giftanschlag auf ihn. Doch Nawalny beschuldigt in einem neuen Video inzwischen acht FSB-Mitarbeiter namentlich, für den Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok verantwortlich zu sein.

Der Weltverband FIFA gibt am Donnerstag den Weltfußballer 2020 bekannt. Beste Chancen auf den Titel hat der Starstürmer des FC Bayern München, Robert Lewandowski. Schließlich ist er DFB-Pokal-Gewinner, Champions League-Sieger, mehrfacher Torschützenkönig und hatte Erfolg im deutschen und europäischen Supercup. Doch die Stimmen der Millionen Fußball-Fans weltweit zählen bei der Wahl zu einem Viertel. Und deren Lieblinge heißen oft Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Donnerstag mit der Spitze des Impfstoffherstellers Biontech ein Gespräch per Videokonferenz führen. Daran nehmen auch Gesundheitsminister Jens Spahn und Forschungsministerin Anja Karliczek teil.

Zahl des Tages

4,2 Milliarden Euro spendet Jeff Bezos‘ Ex-Frau MacKenzie Scott.

Das Geld kommt 384 Organisationen in den USA zugute, die von der Pandemie betroffene Menschen unterstützen. Sie sagt, die Pandemie habe das Leben benachteiligter Menschen wie eine „Abrissbirne“ getroffen.