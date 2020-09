Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Merkel warnt vor Infektionszahlen wie in Frankreich: Die Kanzlerin hat vor einem rasanten Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Deutschland gewarnt. Zu Weihnachten könne die tägliche Zahl der Infektionen bei 19.200 liegen, "wenn es so weiter geht" wie derzeit, sagte Merkel am Montag in einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums. Mehr news zur Coronapandemie finden Sie in unserem Blog.

Endlager-Suche in Deutschland: Ein Bericht zeigt, welche Gegenden geologisch ganz grundsätzlich für ein Atommüll-Endlager infrage kämen. Auch Teile Berlins sind dabei.

Milliardär Trump zahlte wohl nur 750 Dollar Steuern: Die „New York Times“ berichtet mit Bezug auf Trumps Steuerunterlagen, dass der US-Präsident beim Fiskus jahrzehntelang so ungefähr jedes verfügbare Schlupfloch nutzte. Offenbar ohne Skrupel. Wir haben Trumps Steuertricks zusammengestellt.

Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan: Die beiden Staaten kämpfen um Berg-Karabach, es gibt Tote und Verletzte. Die UN und etliche Staaten rufen zu Deeskalation und Verhandlungen auf. Beide Seiten melden Gebietsgewinne.

Merkel besuchte Nawalny in der Berliner Charité: Der Putin-Widersacher Nawalny hat am Krankenbett Besuch von der Kanzlerin bekommen. „Eine persönliche Begegnung“, sagt die Bundesregierung.

Was wurde diskutiert?

Eine Chance für den strahlenden Schrott? In der Endlagersuche werden jetzt Namen genannt, doch der Atommüll macht Angst. Und just die gewünschte Transparenz könnte zum Manko werden, kommentiert Matthias Jauch.

Der Journalismus des Tagesspiegels: Marcus Franke diskutiert seit 2014 mit anderen Lesern auf Tagesspiegel.de und kommentiert auch unsere Arbeit. Ein Gespräch über Sorgfalt, Haltung und Politik.

Was man noch sagen darf: Eine Zensur findet nicht statt, sagt das Grundgesetz. Aber es hat einen Effekt auf die Öffentlichkeit, wenn bei Twitter stets die Höchststrafe verhängt wird, meint mein Kollege Jost Müller-Neuhof.

Der alltägliche Verkehrs-Wahnsinn: Auf Straßen, Gehwegen und Parks schaffen sich rasende Radfahrer freie Bahn. Ohne Rücksicht auf andere. Berlin darf sich das nicht länger gefallen lassen, fordert meine Kollegin Heike Jahberg. Ihr Aufschrei trägt den passenden Titel: Stoppt die Anarchie auf zwei Rädern!

Was können Tagesspiegel-Abonnenten lesen?

Spült Großbritanniens Dreifach-Krise Johnson aus dem Amt? Brexitchaos, Corona-Anstieg, Jobverluste - den Briten stehen raue Monate bevor. Premier Boris Johnson gerät zunehmend unter Beschuss, auch in der eigenen Partei.

Endlich Kleingärtner! Tausende Bewerber pro Parzelle, jahrelanges Warten - Kleingärten sind begehrt. Man muss geduldig sein, oder nach Brandenburg gehen. Zwei Beispiele zeigen, wie es gehen kann.

Wie Risikokinder unter der Pandemie leiden: Für chronisch kranke Kinder bringt der Schulbesuch viele Unsicherheiten mit sich. Das hat Auswirkungen auf ihre Psyche und das gesamte Familienleben.

Symptomfreie Infizierte treiben das Covid-19-Infektionsgeschehen: Sars-CoV-2-Infizierte frühzeitig zu isolieren, verhindert Ansteckungen. Aber auf Anzeichen der Erkrankung kann man sich dabei nicht verlassen.

Was können wir unternehmen?

Backen: Kleiner Aufwand, großer Genuss: Jedes Wochenende gibt es bei uns eine neue Backidee. Für Teil 12 muss es kein Saisonobst sein.

Podcast hören: Kevin Kühnert spricht im Checkpoint-Ringbahninterview über die Vorbildfunktion von Rot-Rot-Grün, politische Wurstigkeit und Partei-Freundschaften.

Eine Doku schauen: Arte dokumentiert mit einer zehnteiligen Reihe Leben und politischen Alltag in der ostsächsischen AfD-Hochburg Bautzen. Der erste Teil läuft heute um 19:40 Uhr.

Bei Youtube reinklicken: In seiner neuen Youtube-Show erklärt Friedrich Küppersbusch das Wesen des Shitstorms und legt sich mit einem prominenten Kollegen an.

Eine Foto-Ausstellung besuchen: Am 1. Oktober beginnt der European Month of Photography, mit über 100 Ausstellungen in Berlin. Leiter Oliver Bätz erklärt, wie man den Überblick behält.

Ins Kino gehen: „In Berlin wächst kein Orangenbaum“ erzählt eine Vater-Tochter-Geschichte im Weddinger Kleinkriminellen-Milieu. Kida Ramadans Regiedebüt pflegt einen rauen, herzlichen Umgangston.

Was sollte ich für morgen wissen?

Ab 14 Uhr beraten die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Corona-Pandemie und mögliche Strategien. Im Vorfeld wird heftig darüber gestritten, ob es wieder mehr einhetliche Regeln geben muss.

In vielen Regionen Deutschlands finden morgen Warnstreiks im Öffentlichen Personennahverkehr statt. Auch Berlin ist betroffen.

Zahl des Tages!

4706 Schulreisen fanden im vergangenen Jahr an Berliner Schulen statt. Jede fünfte davon wurde mit dem Flugzeug absolviert. Die Ziele unter anderem: Nizza, London oder Chicago. Wir haben die eindrucksvolle Liste der Destinationen.

Zum Ende möchte ich Ihnen noch eine Leseempfehlung geben: Unser lieber Kollege Joachim Huber hat sich im Frühjahr mit dem Coronavirus angesteckt. In einem Interview berichtet er jetzt von seinem Überlebenskampf - der so erschreckend wie Mut machend ist. Wir alle sind glücklich, dass es ihm inzwischen wieder besser geht.



