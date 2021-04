Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Merkels Impf-Rechnung erklärt die Vorsicht der Regierung: Die Kanzlerin will auch künftig in der Corona-Politik vorsichtig fahren – trotz Impfungen. Ein Satz im Eckpunktepapier des Impfgipfels sorgt für Verunsicherung.

• Söder will Impfungen in Supermärkten, Apotheken und Schulen: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dringt weiter auf eine rasche Aufhebung der Impfpriorisierung und mehr Tempo beim Impfen. Dazu will er dann nicht mehr nur Impfungen bei Hausärzten und in Impfzentren. Mehr in unserem Corona-Blog.

• EU-Gesundheitsbehörde sagt Anstieg der Todesrate für Anfang Mai voraus: Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC prognostiziert einen Anstieg der Corona-Todesrate in Deutschland. In einigen Ländern drohen höhere Infektionszahlen.

• BKA warnt Bundestagsfraktionen vor „Todesliste deutscher Politiker“: Im Netz ist eine „Todesliste“ im Umlauf. Darauf sollen alle Bundestagsmitglieder stehen, die für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes gestimmt haben.

• Linda Zervakis moderiert wöchentliches Live-Journal auf ProSieben: Linda Zervakis wechselt zu ProSieben. Das zeigt, dass sich der Privatsender für ein zweites Motto stark machen will: „We love to inform you.“

Was wurde diskutiert?

• 100 Tage US-Präsident Joe Biden: Nach Donald Trump waren die Erwartungen an Biden niedrig. Nach 100 Tagen zeigt sich: Die Aufgabe, es besser zu machen, hat er mehr als erfüllt. Seine Methode? Überraschung durch Tiefstapeln, analysiert Juliane Schäuble.

• Verfassungsschutz beobachtet Teile der Querdenker-Szene: Bei den Querdenkern wird die Radikalisierung zunehmend gefährlich für Staat und Demokratie. Die Beobachtung der Corona-Leugner ist ein überfälliges Signal, findet Frank Jansen.

• Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche: Rücktritte wären eine Geste: Kardinal Marx nimmt das Bundesverdienstkreuz nicht an. Das reicht in der jetzigen Situation aber nicht aus, kommentiert Tagesspiegel-Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff.

• Neues Kopftuchgesetz: Die Drangsalierung kopftuchtragender Frauen geht weiter. Jetzt wurde, in aller Stille, sogar ein Bundesgesetz erlassen, berichtet Andrea Dernbach.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Wie Joe Biden seine Skeptiker widerlegt: Seit seinem Amtsantritt hat US-Präsident Biden das öffentliche Bild seiner Person gedreht. Wie gelingt ihm das – und woran hapert es? Eine Bilanz nach 100 Tagen im Amt.

• Einfach einziehen, das geht nicht: In Berlin wurden noch nie so viele Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt wie im vergangenen Jahr. Was Mieter befürchten und was Käufer wissen müssen.

• „Rot-Rot-Grün stiehlt Geld von leidenden Kindern“: Die Wohnungsfirma Akelius gilt als teuerster Großvermieter Berlins. Im Interview spricht der Gründer über Reichtum, Mietpreissteigerung und soziale Turbulenzen.

• Wie Spotify die Musikwelt revolutioniert hat: Vor 15 Jahren wurde der Streamingdienst gegründet. Er hat verändert, wie Musik produziert und gehört wird. Nicht nur zum Besseren. Eine Playlist des Wandels.

Was können wir unternehmen?

Musik hören: Der Offenbacher Rapper Haftbefehl ist mit „Das schwarze Album“ zurück in seinem alten Block. Dort trifft Traurigkeit auf Härte.

Und noch ein persönlicher Lesetipp: „Berlin mit seinen Wohnungskonzernen, gescheitertem Deckel und dem wütenden Volksbegehren ist kein Relikt, sondern ein erster Vorgeschmack auf das, was kommt: ein europäischer Wohnungsmarkt, eine europäische Wohnungskrise – weitreichend verknüpft mit dem Finanzmarkt“, schreiben meine Kollegen in ihrer großen Recherche zum Wohnungsmarkt in Berlin und weiteren Großstädten in Europa. Der Artikel ist Auftakt für eine Serie zum Thema, die Sie in den kommenden Tagen auf tagesspiegel.de finden.

Was sollte ich für morgen wissen?

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über Verfassungsbeschwerden gegen verschiedene Vorschriften des Bundes-Klimaschutzgesetzes. Die Umweltorganisation BUND und Vertreter u.a. von Fridays for Future hatten Beschwerden eingereicht, weil sie die Maßnahmen zur Minderung der Treibhausgasemissionen und zur Begrenzung der globalen Erwärmung als unzureichend erachten.

Heute Nacht deutscher Zeit hält Joe Biden seine erste Rede vor den beiden Kammern des US-Kongresses.

Übergabe der Neuen Nationalgalerie in Berlin nach Grundinstandsetzung. Nach fünf Jahren Sanierung soll die Neue Nationalgalerie am 21. August wieder eröffnet werden.

Beginn des Prozesses gegen den früheren Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder. Die Ermittler werfen dem 40-Jährigen vor, es unternommen zu haben, einer Person in 29 Fällen Besitz an kinderpornografischen Schriften zu verschaffen.

Zahl des Tages!

908 Millionen Euro Gewinn hat die Deutsche Bank in den ersten drei Monaten dieses Jahres gemacht. Es ist das beste Quartalsergebniss seit sieben Jahren für das skandalträchtige Geldhaus. Sind die Frankfurter damit zumindest finanziell über den Berg? Antworten lesen Sie hier.