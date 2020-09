Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Was wurde diskutiert?

Karikatur: Klaus Stuttmann

Ob Joe Biden wirklich US-Präsident werden kann? Panik und Dämonisierung machen Trump stark. Es ist höchste Zeit, den Kaninchenblick auf die Schlange zu beenden, meint Malte Lehming.

Die Entscheidung des Ethikrats zu Immunitätsnachweisen: Der Ethikrat erteilt Immunitätsbescheinigungen für Menschen, die mit Corona infiziert waren, eine Absage. Seine Argumente überzeugen. Ein Kommentar von Fatima Abbas.

Die Machtverhältnisse in der katholischen Kirche: Der Vatikan will von Gleichberechtigung nichts wissen. Aber die deutschen Bischöfe könnten eine Frau zur Sekretärin wählen. Ein Anfang!

Die (mangelnde) europäische Solidarität: Wer das leere Corona-Krankenhaus in Berlin sieht und dann die Bilder aus Madrid, müsste wissen, was zu tun ist. Europa muss Spaniens Kranke versorgen – zur Not in Deutschland.

Was können Tagesspiegel-Abonnenten lesen?

Wie Kreuzberger Mieter ihr Zuhause verteidigen wollen: Ein skandinavischer Konzern will fast 4000 Wohnungen in Berlin kaufen. Unser Autor wohnt in einer von ihnen. Hier erzählt er, wie die Nachbarn zusammenrücken. Und hier lesen Sie, wer der Mann ist, der all die Wohnungen gekauft hat. Ivar Tollefsen gilt als Abenteurer, aber kennt sich aus mit Immobilien.

Nikola - eine Aktie, die zeigt, wie viel Fantasie an der Börse wert sein kann: Die Firma wollte einen Hype wie bei Tesla entfachen. Nun hagelt es Vorwürfe von Betrug bis Vetternwirtschaft. Gibt es das versprochene Produkt am Ende gar nicht?

Nachhaltig und sicher investieren: Seit Anfang September gibt auch der Bund Green Bonds aus – negativ verzinst. Doch wer ins Ausland schaut, kann auch bei grünen Anleihen auf Rendite hoffen. Wie sich grüne Anleihen trotz schlechter Zinsen lohnen können.

„Deine Sexualität ist den Schmerzen egal“: Boxen ist nichts für Homosexuelle. Von wegen! In Berlin gibt es queere Trainingsgruppen, die mit dem maskulinen Stigma brechen.

Was können wir unternehmen?

Ins Kino gehen! Nina Hoss spielt in „Pelikanblut“ ein Cowgirl mit besessenem Kind. Die Schauspielerin probiert sich dabei an weißer Pädagogik – und schwarzer Magie. Hier lesen Sie die Besprechung unseres Film-Kritikers Andreas Busche.

Eine Doku schauen! Eine TV-Dokumentation schildert die glanzvolle und umstrittene Karriere der Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt. Zu sehen heute um 22:15 Uhr bei Arte oder in der Mediathek.

Was sollte ich für morgen wissen?

Morgen Abend um 21:00 Uhr spielt der FC Bayern um den europäischen Supercup in Budapest gegen den FC Sevilla. Das Spiel polarisiert weniger aus sportlicher Sicht, sondern, weil Fans aus Spanien und Deutschland anreisen dürfen - in das Risikogebiet Budapest.

Zahl des Tages!

414 - Einwendungen gab es gegen die Tesla-Gigafactory in Grünheide bei Berlin. In der Stadthalle von Erkner kamen heute alle Kiritker zusammen, Mitarbeiter von Tesla und des Landes Brandenburg antworteten auf ihre Fragen. Die Gigafactory für Europa ist die größte private Investition im Land Brandenburg seit 1990.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend!

Herzliche Grüße

Ihr

Benjamin Reuter

Leiter Newsroom