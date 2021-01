Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Nächster Corona-Gipfel am Dienstag: Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten werden schon kommende Woche beraten, wie es mit dem Lockdown weitergeht. Die Zeichen stehen auf Verlängerung und Verschärfung. Mehr hier.

• Corona-Notfall Irland: Angela Merkel nennt Irland als warnendes Beispiel für das, was in Deutschland mit der Corona-Mutante drohen könnte. Doch taugt das Land als Argument für einen schärferen Lockdown in Deutschland? Ganz so einfach ist es nicht.

• Das ist Bidens „amerikanischer Rettungsplan“: In einer aufrüttelnden Rede kündigt Biden ein riesiges Hilfspaket gegen die Coronakrise an. In 100 Tagen sollen zudem 100 Millionen Menschen geimpft werden.

• Mehrheit hält Merz, Laschet und Röttgen für nicht kanzlertauglich – Söder klar vorn: Die CDU wählt einen neuen Vorsitzenden – doch dem trauen die Deutschen das Kanzleramt weniger zu als CSU-Chef Söder. SPD-Kandidat Scholz kommt auch gut an. Ein großes Packet mit unseren Vorab-Berichten zum CDU-Parteitag habe ich Ihnen weiter unten zusammengestellt.

• Berliner Immobilienpreise steigen deutschlandweit am stärksten: Steiler Anstieg der Kaufpreise für Wohnungen in Berlin: plus 12,4 Prozent meldet „Immoscout“, viel mehr als der Landesdurchschnitt von 9,4 Prozent

Worüber wird diskutiert?

• Setzt doch erstmal die Maßnahmen durch, die es schon gibt!

Es gipfelt wieder! am Dienstag treffen sich Merkel und die Ministerpräsidenten zum drölfzigsten Mal. Muss das sein? Wie wär's wenn wir erst mal ernst machen mit den Paragraphen, die es schon gibt? Lesen Sie hier den Kommentar von Anna Sauerbrey.

• Entscheidung über CDU-Vorsitz: Wer CDU-Chef werden will, muss Kanzler werden können. Dazu braucht es mehr als Rhetorik und starke Überzeugungen. Ein Kommentar von Robert Birnbaum.

Wenn Weiß-Sein zum Makel gemacht wird: Der Kampf gegen Rassismus ist für manche zum Geschäftsmodell geworden – und das bewirkt dauernden Empörungsnachschub. Das ist der falsche Weg, schreibt Fatina Keilani.

• Joe Biden inszeniert sich in der Coronakrise als Anti-Trump.

Mit seinem gigantischen Corona-Programm geht der designierte US-Präsident ein Risiko ein. Was Biden verspricht, muss er nun halten, meint Stephan-Andreas Casdorff.

Was können Abonnenten lesen?

• „Plötzlich riecht alles nach Tod“: Alles, wirklich alles riecht abscheulich – Geruchsstörungen treten oft Monate nach einer Covid-19-Erkrankung auf. Was Betroffene erleben, was die Forschung weiß.

• Frühzeitige Geldanlage: Rund zwei Millionen Millionäre gibt es in Deutschland. Wer früh mit dem Sparen anfängt, kann dieses Ziel auch mit nur einem Bruchteil dieser Summe erreichen. Wir erklären, wie man mit 400 Euro Sparrate pro Monat Millionär wird

• Meine Kinder glaubten, der dritte Weltkrieg stehe kurz bevor: Sie sind bei Insta und Snapchat zu Hause und mit ihren Handys verwachsen. Sie glauben alles, was im Internet steht. Über den Versuch einer Mutter, ihre Kinder zum kritischen Denken anzuregen

• Der Schlächter vom Schlesischen Bahnhof: Wieso wurde der Massenmörder Carl Großmann so lange nicht gefasst? Am Ende wurde aus dem blutigen Kriminal- ein erbitterter Streitfall. Der Auftakt unserer Reihe zu historischen Kriminalfällen.

Was können wir unternehmen?

Musik hören: Jeden Freitag stellen Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Aaron Frazer, Sleaford Mods und Grandbrothers.

Einen Film schauen: Was hätten Cassius Clay, Malcolm X und Sam Cooke über Amerika gesagt? Das Filmdrama „One Night in Miami“ gibt Antwort.

Podcast hören: Was ist nah, was ist fern? Im ihrem Podcast „Kasha Today“ berichten Barbara Anna Bernsmeier und Jürg Andreas Meister über den Alltag in Russland.

Was sollte ich für das Wochenende wissen?

Das wichtigste politische Ereignis des Wochenendes wird zweifellos der CDU-Parteitag sein. Er findet digital statt und beginnt schon am Freitagabend. Die Wahl des neuen Vorsitzenden - Merz, Laschet oder Röttgen - findet Samstag am Vormittag statt. An dieser Stelle halten wir Sie mit einem Liveblog auf dem Laufenden. Analysen, eine Reportage und Kommentare finden Sie im Laufe des Samstags auf tagesspiegel.de.

Zur Vorbereitung eine kleine Leseliste: Was der neue CDU-Chef mitbringen muss, erklärt unser Unions-Experte Robert Birnbaum hier. Eine Bilanz der Amtszeit von AKK, haben wir hier aufgestellt, Porträts der drei Kandidaten lesen Sie hier. Und schließlich: Welche Hoffnungen die Grünen mit dem neuen CDU-Parteichef verbinden, steht hier.

Die Zahl des Tages

45.000 Jahre alt ist das Abbild eines Pustelschweins, das jetzt auf der indonesischen Insel Sulawesi entdeckt wurde. Es ist die bislang älteste bekannte gegenständliche Höhlenkunst.