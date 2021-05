Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Wie Fridays for Future sich im Nahost-Konflikt verzetteln. Nicht nur Greta Thunberg ergreift einseitig Partei im neuen Nahost-Konflikt. Experten warnen vor einem Glaubwürdigkeitsverlust der Klimaschutzbewegung. Von Georg Ismar und Felix Hackenbruch.

• Wie die Menschen in Tel Aviv die Angriffe erleben: Vereint in Furcht und Ungewissheit. Mittwoch in einem Vorort Tel Avivs. Draußen heulen Sirenen schmerzhaft schrill im Ohr. Der Alarm hat Fremde hier zusammengetrieben. Von Mareike Enghusen.

• Führungsstreit bei US-Republikanern: Liz Cheney abgestraft - wegen Kritik an Trump: Die prominente Trump-Kritikerin Liz Cheney wurde aus ihrem Führungsamt in der republikanischen Fraktion gewählt. Aufgeben will sie nicht, schreibt Juliane Schäuble.

• Autofahren, Strom, Heizen: Das bedeutet das neue Klimaschutzgesetz konkret. Am Mittwoch hat das Kabinett Nägel mit Köpfen gemacht: Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden.Was ändert sich für Verbraucher, was für die Industrie? Von Cordula Eubel.

• Nur noch 15.000 Neuinfektionen in der Türkei? „Die Regierung lügt sich selbst in die Tasche“. Die Türkei meldet kurz vor der Feriensaison einen starken Rückgang der Corona-Zahlen. Aber: Das liegt an weniger Tests - meinen Ärzte und Oppositionspolitiker. Von Susanne Güsten.

Was wurde diskutiert?

• Initiative „Berlin Autofrei“: Undenkbar, solange es nicht versucht wird. Eine Initiative will per Gesetz den Autoverkehr in der Innenstadt massiv reduzieren. Warum das eine gute Idee ist, legt Kollege Christian Latz in seinem Kommentar dar.

• Tag der Pflegende und nahende Streiks: Auch der Dienst am Menschen muss bezahlt werden. – „Auch“? Es war lange das Pech der Pflegekräfte, dass man bei ihnen mehr Berufung als Beruf wähnte. Doch der Wendepunkt ist da. Ein Kommentar von Ariane Bemmer.

• Der vergessene Nahost-Konflikt: Der Kampf um jeden Meter Land geht weiter – auch wenn niemand hinschaut. Die USA und die EU interessieren sich nicht mehr für den Konflikt im Nahen Osten. Aber Wegschauen gilt nicht. Es rächt sich. Ein Kommentar von Andrea Nüsse.

• „Warum das Koptuchverbot für Polizisten und Beamte richtig ist.“ Auch wenn noch viel Nachholbedarf besteht, kann von der häufig behaupteten Benachteiligung des Islams keine Rede sein. Ein Gastbeitrag von Ehrhart Körting.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Streit über ungeimpfte Kinder. Wenn der Familienurlaub kompliziert wird.„Kinder verboten“ - das gilt aktuell bei Tagesausflügen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Tourismusbranche pocht auf bundesweit einheitliche Urlaubsregelungen. Von Georg Ismar und Maria Kotsev.

• Kritik an Covid-Simulationen. Der Worst Case, der zum Glück nicht eintrat. Modellierer verteidigen ihre Simulationen und Prognosen zur Pandemie. Zur Covid-19-Inzidenz wagen sie auch einen Blick in die fernere Zukunft. Von Jan Kixmüller.

• Indischer Corona-Arzt – „Man überlegt, bei wem man den Sauerstoff abschalten kann.“ Die letzten Wochen waren die Härtesten im Leben von Dr. Mayank Uppal. Im Interview warnt er davor, das Virus nach ersten Erfolgen zu unterschätzen. Von Dennis Pohl.

• Fritz Pleitgen blickt zurück: „Wir haben uns gesagt, die können uns kreuzweise.“ Die DDR ein Unrechtsstaat? Nein, sagt Pleitgen. Als ARD-Korrespondent düste er im Mercedes durch das Land - und kam den Menschen so nah wie sonst kaum jemand. Von Stephan-Andreas Casdorff und Torsten Hampel.

Was können wir unternehmen?

Hören: Cymin Samawaties neues Album. Die deutsch-persische Sängerin und Komponistin Cymin Samawatie forscht mit dem „Trickster Orchestra“ nach einer neuen Musiksprache.

Mehr hören: Papa sitzt, Mama summt - brillant und familiär: St. Vincents großartiges Album „Daddy’s Home“ zeigt die Popavantgardistin in Bestform.

Gucken: Die Auswahl des Theatertreffens 2021. Die Leistungsschau deutschsprachiger Bühnen beginnt am Donnerstag. Diesmal als Streaming-Festivals mit folgender Auswahl.

Was sollte ich für morgen wissen?

DFB-Pokalfinale. Es ist mal nicht der FC Bayern München, der als Favorit um den Sieg im DFB-Pokalfinale spielt. Mit RB Leipzig und Borussia Dortmund stehen sich zwei Mannschaften gegebenüber, für die der Titel „Pokalsieger“ nicht nur einer von vielen wäre. Anstoß ist um 20:45.

Ökumenischer Kirchentag; Wichtige Impulse auf dem Weg aus der Corona-Krise verspricht der Ökumenische Kirchentag von Donnerstag bis Sonntag in Frankfurt am Main.„Kaum je ist uns Menschen in Europa in der neueren Zeit bewusster geworden, wie hart Demokratie, Rechtsstaat und das Vertrauen in staatliches Handeln jeden Tag neu erarbeitet werden müssen“, sagte Kirchentagspräsidentin Bettina Limperg am Mittwoch.

Zahl des Tages

70.000 Musik- und Konzertfans waren zuletzt beim „Fusion“-Musikfestival in Lärz an der Mecklenburgischen Seenplatte. Das war 2019. Wie schon letztes Jahr wird das Festival auch 2021 nicht stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie. "Liebe:r Fusionist:in, heute müssen wir Dir eine weitere bittere Nachricht in dieser ohnehin schon dystopischen Zeit übermitteln", teilte der Veranstalterverein Kulturkosmos am Mittwoch auf seiner Webseite mit. Grund für die Absage sei "fehlende politische Unterstützung" für das extrem ambitionierte Hygienekonzept, das unter anderem zwei PCR- Tests für alle Fans sowie Vorab-Teststationen in verschiedenen deutschen Städten vorgesehen hatte.