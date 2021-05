Was ist passiert?

• Ärzte klagen über aggressive, kriminelle Impfwillige. Mit acht „Kontaktpersonen“ im Impfzentrum. Laut einem TV-Bericht pochen Menschen unberechtigt auf einen Piks. . Doch der Berliner Senat und die Linke winken ab: Kein großes Problem. Ein Bericht von Fabian Löhe.

• Eskalation im Nahostkonflikt - Israel und die Hamas im Kampfmodus. Der jüngste Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern schaukelt sich gefährlich hoch. Ist ein neuer Gaza-Krieg noch zu verhindern, fragt sich unsere Isreal-Korrespondentin Mareike Enghusen.

• Brauchen wir die teuren Impfzentren überhaupt noch? Callcenter, Logistik, Catering, Personal - die Impfzentren sind aufwändig und teuer. Die Länder rechnen mit hohen Millionenausgaben. Dabei funktioniert der Impfturbo vor allem Dank der Hausärzte, schreibt Sabine Rößing.

• Reaktion auf Falschmeldungen im Netz - Baerbock legt akademische Zeugnisse vor. Seit Wochen kursieren Lügen und Falschmeldungen über Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. In einem Fall hat ihre Partei nun reagiert, schreibt Felix Hackenbruch.

• Was ist dran, an den Vorwürfen gegen Hans-Georg Maaßen? Klimaaktivistin Luisa Neubauer sagt, Ex-Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen verbreite antisemitische Inhalte. Er selbst streitet das ab. Gibt es Belege? Ein Faktencheck von Maria Fiedler und Frank Jansen.

Die Entscheidung in der Plagiatsaffäre um Franziska Giffeys Doktor-Titel steht kurz bevor. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Was wurde diskutiert?

• Franziska Giffey und die Plagiatsaffäre: Über politische Karrieren entscheidet nicht die FU. „Der Drops ist gelutscht“, sagt Giffey in Sachen Doktortitel. So einfach ist es aber nicht. Der Wähler wird entscheiden:Sind Fehler verzeihlich? Ein Kommentar von Julius Betschka.

• In eigener Sache: Unsere Berichterstattung zu #allesdichtmachen. Unsere Berichterstattung zu #allesdichtmachen hat eine Kontroverse ausgelöst. Wie die Redaktion darüber diskutiert – und was wir hätten anders machen sollen. Von der Chefredaktion des Tagesspiegel.

• Kampf gegen Schweigekartelle - der Staat muss endlich die Anzeigepflicht für Kindesmissbrauch einführen. Mit „Boystown“ wurde wieder mal eine Plattform aufgedeckt, die Fotos und Videos von Kindesmissbrauch verbreitet. Belangt werden dafür nur wenige. Eine Kolumne von Caroline Fetscher.

• Die neue Bescheidenheit? Zehn Prozent plus x ist das Wahlziel der FDP. Warum das Regieren für die Freidemokraten vielleicht wirklich nicht mehr höchste Priorität hat. Eine Kolumne von Stephan-Andreas Casdorff.

Menschen in ganz Deutschland demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: picture alliance/dpa

Was können Abonnent:innen lesen?

• So ticken die „Querdenker“ – antiautoritär, gebildet - und überwiegend links. Die „Querdenker“ sind nicht einfach zuzuordnen. Doch aus dem rechten Lager kommt nur eine Minderheit, Ein Interview, geführt von Malte Lehming und Christoph von Marschall.

• „ Von einer Frau lasse ich mir nichts sagen.": Wie sich patriarchalische Strukturen auf Berliner Schulen auswirken. Psychologe Ahmad Mansour über Probleme beim Aufeinanderprallen deutsch-arabischer Erziehungskulturen –und warum Lehrer mit dem Verhalten vieler arabischer Schüler überfordert sind. Von Frank Bachner.

• Prostitution trotz Pandemie - „Es sind die ganze Zeit Frauen auf der Straße“. Prostitution ist wegen Corona in Berlin verboten. Doch viele Frauen haben keine Wahl. Sozialarbeiter Gerhard Schönborn über Bußgelder, Armut und Hilfe. Von Daniel Erk.

• Besser aussehen mit 50 plus - was Sie gegen Falten, Doppelkinn und Tränensäcke tun können. Viele Menschen jenseits der 50 wollen so jung aussehen, wie sie sich fühlen. Welche Schönheitsoperationen und Behandlungen gibt es und wie riskant sind sie? Von Ingo Bach.

Was können wir unternehmen?

Musik hören: 200 Jahre Berliner Konzerthaus - ao nah, als wär' man da.1821 wurde am Gendarmenmarkt Carl Maria von Webers "Freischütz" uraufgeführt Das Konzerthausorchester feiert den Komponisten mit einer fantastischen CD.

Auf die Berlinale freuen: Summer Special der Berliner Filmfestspiele - unter freiem Himmel.Die Publikums-Berlinale ist als Pilotprojekt möglich, ausschließlich Open Air. Das Festival gab die Spielstätten bekannt. Der Vorverkauf beginnt am 27. Mai.

Kochen: Passend zum Wetter und zur Saison: mediterraner Brotsalat mit Saubohnen und Spargel - leicht und lecker! In Folge 62 kombinieren wir grünen Spargel mit einer unterschätzen Hülsenfrucht.

Was sollte ich für morgen wissen?

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft am „Internationalen Tag der Pflegenden“ am Mittwoch zu bundesweiten Protesten an Seniorenheimen und Kliniken auf. Es herrsche große Erbitterung darüber, dass die versprochenen Verbesserungen bei Löhnen und Arbeitsbedingungen noch immer nicht auf den Weg gebracht worden seien, heißt es in einer Mitteilung.

Im Richtungsstreit der Republikaner von Ex-Präsident Donald Trump im US-Repräsentantenhaus steht eine wichtige Entscheidung an. Erwartet wird die Abwahl der Trump-Kritikerin Liz Cheney von ihrem Posten in der Fraktionsführung. Cheney ist als Vorsitzende der Republikanischen Konferenz im Repräsentantenhaus die dritthöchste Abgeordnete ihrer Fraktion.

Hertha BSC will dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt näherkommen. Drei Tage nach dem torlosen Remis gegen Arminia Bielefeld tritt das Team von Trainer Dardai zur letzten Nachholpartie beim bereits abgestiegenen FC Schalke 04 an. Mit einem Sieg würden die Berliner zwei Spieltage vor dem Ende der Saison auf den 13. Tabellenplatz mit drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz klettern.

Zahl des Tages

93,7. Angesichts eines Inzidenzwertes deutlich unter 100 - 93,7 - kehren die Kitas in Berlin ab Montag, den 17. Mai zum eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Lesen Sie hier, was das im Einzelnen bedeutet.