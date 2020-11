Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• US-Wahl vor der Entscheidung: In vier offenen Bundesstaaten hat Joe Biden inzwischen einen teils signifikanten Vorsprung vor Trump – und die Auszählung der Stimmen neigt sich ihrem Ende zu. Hier der aktuelle Stand, der Biden wie den Sieger erscheinen lässt. Da fragen sich nicht wenige angesichts der letzten Äußerungen Trumps, ob er seinen Posten freiwillig räumen wird? Auch das Biden-Team scheint sich mit dieser Frage schon befasst zu haben und sagt: „Es gibt Möglichkeiten, um Unbefugte aus dem Weißen Haus zu schaffen.“

• Um Donald Trump wird es jetzt einsam: Medien unterbrechen die Übertragung eines zornigen Auftritts von Trump im Weißen Haus. Republikaner wenden sich vom US-Präsidenten ab. ´

• FU Berlin rollt den Fall Giffey neu auf: Die Freie Universität Berlin will ihre Rüge zu Plagiaten in der Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Giffey zurückziehen – und dann neu entscheiden.

• Nerze übertragen mutiertes Coronavirus auf Menschen: Pelzlieferanten als Virusbrüter: In Dänemark ist eine neue Variante des Coronavirus auf Menschen übergesprungen. Wie gefährlich ist die Situation?

• Tesla-Chef in Grünheide: Bei seiner Blitzvisite in Brandenburg hat Elon Musk jetzt den Wirtschaftsminister des Landes getroffen. Der Zeitplan gerät unter Druck. Wie reagiert der Tesla-Chef

Was wurde diskutiert?

• Wie undemokratisch ist die Präsidentenwahl? Die Kritik an der indirekten Wahl des US-Präsidenten ist einseitig. Der Bundesrat und das Europäische Parlament sind weit weniger repräsentativ. Eine Analyse von Christoph von Marschall.

• Merkel bittet die Bürger um Mithilfe: Der Staat ist im Umgang mit der Pandemie auf den Bürgersinn angewiesen. Der Bürger wird sich das merken, glaubt meine Kollegin Ursula Weidenfeld.

• Der Club der versehrten Städte: Wien gilt als liberale Stadt und harmonischer "Melting Pot": Die Terroranschläge treffen die Stadt ins Mark, berichtet Pascales Hugues.

• Alles auf Anfang im Plagiatsfall Giffey: Das ist eine größtmögliche Peinlichkeit und eine schwere Belastung für die Politik – vor allem in Berlin. Ein Kommentar von Tilmann Warnecke.

Was können Tagesspiegel-Abonnenten lesen?

In den USA kommen Wahlleute zum Einsatz. Foto: REUTERS/Jonathan Drake/File Photo/File Photo

• So könnte Trump im Weißen Haus bleiben, selbst wenn er die Wahl verliert: Je knapper der Ausgang der Wahl, desto größer das Risiko, dass Wahlleute den Willen des Volkes ignorieren – und den Verlierer wählen. Ein Fiasko.

• „Die Welt in den Umfragen ist nicht die Welt, die wählt“: 2016 sagten Demoskopen einen Sieg Hillary Clintons voraus. Es kam anders. Auch dieses Mal lagen viele Umfragen daneben - trotz angepasster Methoden. Warum?

• Forscher halten Schutz für möglich: Eine Studie zeigt, dass bei Personen mit Grippeimpfung weniger Corona-Infektionen auftreten. So bewerten Experten die Ergebnisse.

• Worauf Sie in Corona-Zeiten bei Ihrem Chef pochen dürfen: Nicht alle Empfehlungen des Arbeitsministeriums muss der Chef auch umsetzen. Und vor Gericht wird es schwierig. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Rezeptideen aus unserer Redaktion. In Teil 4 hören wir wieder mal auf Jamie Oliver und essen vegetarisch, nämlich Pasta mit Blumenkohl und Käse.

Lesen: Der Berliner Schriftsteller Ralf Rothmann versammelt in „Hotel der Schlaflosen“ fesselnde Geschichten des Unglücks. Sie reichen vom Moskau der Stalinzeit bis ins Ruhrgebiet.

Musik hören: Jeden Freitag stellen Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Onehtrix Point Never, Sun Ra Arkestra, All diese Gewalt.

Die US-Wahlberichterstattung auf CNN schauen: Bei der Präsidenten-Wahl in den USA macht ein Moderator einen besonders guten Job. Auch soziale Medien feiern John King.

Fernsehen: Chef-Satiriker Jan Böhmermann kehrt mit Telegram und viel Geraune auf den Bildschirm zurück – im Hauptprogramm. Zu sehen heute im ZDF um 23 Uhr. Eines muss er besonders fürchten.

Was sollte ich für das Wochenende wissen?

Die US-Wahl wird weiterhin die Nachrichten beherrschen. Wird Trump seine Niederlage eingestehen, wenn Biden über die benötigten 2070 Wahlmänner springt? Laut einem "CBS"-Bericht wird er das nicht tun und weiter auf eine juristische Lösung hoffen.

Was sonst noch wichtig wird? Am Samstag trifft in der Fußball Bundesliga der FC Bayern auf Borussia Dortmund.

Zahl des Tages

245 Euro wollen die Deutschen für Geschenke ausgeben. Damit dürfte der Weihnachtsumsatz steigen - doch nicht für alle Händler. Für sie wird es ein Fest zwischen Rekordumsatz und Insolvenz.