Was ist passiert?

Koalitionen, Gegner, Kursdebatten - Die strategischen Probleme der CDU im Osten.Nach der Wende setzten viele im Osten große Hoffnungen in die CDU.Heute steht die Partei hier vor großen Problemen. Eine Analyse von Maria Fiedler.

Öffnungen in Großbritannien wegen Mutante gefährdet. „Dann wird die Regierung panisch und macht alles wieder dicht“ In Großbritannien steigen die Corona-Zahlen wieder – wegen der Variante Delta. Im Herbst könnte die Mutation auch Deutschland zu schaffen machen. Von Kai Portmann.

Neue Regierungskoalition in Israel Kunterbunter Aufbruch in die Zukunft – oder wilde Chaostruppe? In Israel kündigt sich eine historische Koalition an: Linke mit Rechten und Juden mit Arabern. Noch-Regierungschef Netanjahu ruft sofort zum Widerstand auf. Von Mareike Enghusen.

NPD kassiert weiter Steuergelder. Rechtsextremisten profitieren von jahrelanger Hängepartie. Vor vier Jahren änderte der Bundestag das Grundgesetz, um verfassungsfeindlichen Parteien Staatsgelder wegzunehmen. Doch die NPD wird immer noch alimentiert. Von Frank Jansen.

Testpflicht, Restaurants, Fitnessstudios - Diese Corona-Lockerungen gelten ab Freitag in Berlin. Keine Testpflicht beim Shoppen, im Museum und in der Außengastronomie, Restaurants dürfen nun auch drinnen öffnen. Diese Lockerungen hat der Senat beschlossen. Von Christian Latz und Sophie Krause.

Was wurde diskutiert?

Benzingelddebatte wird zum Kampf um Deutungshoheit. 16 Cent mehr auf einen Liter Treibstoff? Die Aussage über den Benzinpreis wird im Wahlkampf sofort gegen die grüne Kanzlerkandidatin verwendet.Für Annalena Baerbock ist das gefährlich. Ein Kommentar von Stephan-Andreas Casdorff.

Wahlen in Sachsen-Anhalt: Zeit für ein Experiment wie in Magdeburg. CDU, FDP, Grüne, SPD und Linke könnten mit flexiblen Mehrheiten zusammenarbeiten und die Verzichtbarkeit der AfD vor Augen führen. Ein Gastbeitrag von Christian Stecker.

Kein Grund zur Panik, aber Sorge darf schon sein. Nach Remis der Nationalmannschaft gegen Dänemark - Deutschland hadert mal wieder mit der Chancenverwertung. Das Problem ist chronisch. Und eine Lösung ist nicht unbedingt in Sicht. Ein Kommentar von Stefan Hermanns.

Populäre Irrtümer zum Radverkehr – ein Faktencheck am Weltfahrradtag. Müssen Radwege immer genutzt werden? Ist es erlaubt, während der Fahrt Musik zu hören? Und gelten Tempolimits auch für Radfahrende? Antworten im Tagesspiegel-Fahrradblog von Claus Vetter, Jörg Leopold und Lars Laute.

Was können Abonnent:innen lesen?

Erreger-Erbgut in der DNA :Verändert das Coronavirus unsere Gene? Bruchstücke des genetischen Bauplans von Sars-CoV-2 können unter bestimmten Umständen ins menschliche Erbgut gelangen.Das will ein Forschungsteam um den Molekulargenetiker Rudolf Jaenisch entdeckt haben. Von Nike Heinen

Jede Art von RNA in der Zelle hat das Potenzial, bis ins Erbgut zu kommen“. Der renommierte Molekularbiologe Rudolf Jaenisch über seine Forschungsergebnisse, die bisherigem Wissen über das Coronavirus direkt widersprechen. Von Nike Heinen.

Monika Maron wird 80 Jahre alt: Unerbittlich Haltung zeigen. Was ist eigentlich los, in Deutschland, in der Politik, in der Literatur?In ihren Essays gibt die streitbare Schriftstellerin eigensinnige Antworten. Von Gerrit Bartels.

Wahl in Sachsen-Anhalt: Ex-Schwimmstar Buschschulte will für die Grünen in den Landtag. Als Schwimmerin sammelte Antje Buschschulte viele Titel, nun kämpft sie für die Grünen um den Einzug in den Magdeburger Landtag. Das hängt auch mit der AfD zusammen. Von Felix Hackenbruch.

Was können wir unternehmen?

Klassik-Konzert: Fast wie gewohnt wird "Young Euro Classic" in diesem Sommer klingen: Junge Musikerinnen und Musiker aus 11 Ländern kommen ins Konzerthaus am Gendarmenmarkt.

Literarische Spurensuche: Auf den Spuren von Lewis Carroll. Wie Alice ins Wunderland kam. Man muss bloß dem sprechenden weißen Kaninchen folgen: Peter Hunt schildert die Entstehungsgeschichte eines der berühmtesten Kinderbücher der Welt.

„Friends“ geliftet: Schöne alte Welt. Nostalgie und Chirurgie - „Friends: The Reunion“ konserviert den Kultcharakter des Serienhits.

Was sollte ich für morgen wissen?

Russlands Präsident Wladimir Putin wird sich beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum an diesem Freitag mit Unternehmern und mit Vertretern der Weltpresse treffen. In einer Rede vor den Teilnehmern des Forums wird sich der 68-Jährige auch zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Rohstoffgroßmacht äußern.

In Mecklenburg-Vorpommern können von Freitag an wieder auswärtige Touristen Urlaub machen. Voraussetzung dafür ist zu Beginn die Vorlage eines aktuellen Corona-Negativtests. Urlauber, die in einer Ferienwohnung unterkommen sowie keine Restaurants oder Museen besuchen, brauchen keinen weiteren Test. Alle anderen müssen sich spätestens alle 72 Stunden neu testen lassen. Dabei sind auch begleitete Selbsttests erlaubt, die manche Hotels anbieten.

Am Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung vom 4. Juni 1989 muss in China und Hongkong in aller Stille der Opfer des Massakers gedacht werden. Während in der Volksrepublik ohnehin nicht öffentlich an dieses dunkle Kapitel der chinesischen Geschichte erinnert werden darf, haben die Behörden in Hongkong im zweiten Jahr in Folge die sonst jährliche Kerzenandacht verboten.

Zahl des Tages: 3!

Bettina und Christian Wulff sind im dritten Anlauf wieder ein Paar. Die Gerüchteküche brodelte schon lange.Jetzt bestätigte Bettina Wulff das Liebes-Comeback.

