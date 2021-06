Was ist passiert?

• Laschet gegen einen Unvereinbarkeitsbeschluss für die Werte-Union: „Wir reden über ein Phänomen, das keinen Einfluss auf den Kurs der CDU hat“. Ein Vize von Werte-Unions-Chef Max Otte war 1990 angeklagt, Funktionär von Neonazikameradschaften zu sein. Otte hält zu ihm. CDU-Politiker schlagen Alarm. Parteichef Laschet wehrt ab: Unsinn zu reden sei kein Parteiausschlussgrund.

• Historischer Tag für die FDP: Die Liberalen ziehen mit der SPD gleich – und könnten noch stärker werden. Das Rennen um den dritten Platz hinter Union und Grünen ist eröffnet. Am Ende könnte es Christian Lindner mit seiner FDP gewinnen. Eine Analyse von Stephan-Andreas Casdorff.

• So soll das Öko-Bürgergeld der Grünen funktionieren. Die Grünen wollen vieles verteuern: Heizen, Fliegen, Tanken. Das ist sozial ungerecht, kritisiert die Linke. Die Grünen halten dagegen mit ihrem jährlichen Öko-Bürgergeld, schreibt Fabian Löhe.

• Leiter zweier Impfzentren erhebt schwere Vorwürfe gegen Spahn: „Bundesweit gehen Millionen Dosen verloren.“ Die Bundesregierung habe es bis heute nicht geschafft, nötige Ausrüstung zu ordern, sagt der Impfarzt Jörn Jepsen. So würden viele wertvolle Dosen vernichtet. Von Sven Lemkemeyer.

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass Berliner Lehrerinnen Kopftuch tragen dürfen. Foto: picture-alliance/ dpa/Patrick Lux

Was wurde diskutiert?

• Kopftücher bei Beamtinnen zu untersagen, ist nicht neutral. Wer sich vor Gericht oder in der Schule wegen eines Kopftuchs falsch behandelt fühlt, kann sich anders wehren. Eine Replik auf Berlins Ex-Innensenator Körting von Rabia Kücüksahin.

• Heizkosten-Streit in der Koalition: Vorboten der Kämpfe um eine klimaschonende Politik. Der CO2-Preis treibt die Heizkosten: Wer soll zahlen, wer muss das Heizen lassen? Das geplatzte Groko-Vorhaben macht klar: Die Verteilungskämpfe fangen an. Ein Kommentar von Susanne Ehlerding.

• Spahns Pflegereform gaukelt Entlastung nur vor. Die Löhne in der Pflege steigen, das ist gut. Doch die zugesagte Entlastung der Patienten ist nicht besser als ein Geschenk, das man selbst bezahlen sollen, meint Rainer Wortatschka.

• Nazi-Skulpturen am Berliner Olympiastadion - abräumen oder einordnen? Erinnerung im Stadtbild ist eine hochpolitische Angelegenheit, die wir nicht abtun sollten. Ein Beispiel: das Berliner Olympiagelände von 1936. Von Markus Hesselmann.

Was können Abonnent:innen lesen?

• An diesem Donnerstag gibt’s Karten für die Berlinale, der Vorverkauf beginnt: Unsere Kulturredaktion empfiehlt die besten Filme und verrät ihre Favoriten, vom Wettbewerb bis zu den Specials. Von Kirsten Taylor,,Christiane Peitz,,Nadine Lange, Gunda Bartels und Andreas Busche.

• Wird Holz der neue Beton? Berlin plant die Bau-Revolution am Flughafen Tegel. Gebäude aus Zement und Ziegel verursachen 40 Prozent weltweiter CO₂-Emissionen. Die Lösung soll Holz sein – der Preis muss verhandelt werden. Von Armin Lehmann.

• Zecken, Mücken, Wespen, Spinner - Was hilft gegen die nervigsten Plagegeister. Die Saison könnte so schön sein. Wären da nicht kotzende Spinnentiere und Raupendermatitis. Die große Insektenübersicht zur Vorbereitung aufs Picknick von Moritz Honert.

• Psychische Erkrankungen im Leistungssport. Wie Profis unter Erwartungen leiden. Ein Gespräch mit der Psychologin Marion Sulprizio über verschossene Elfmeter, Pressekonferenzen und warum dabei sein nicht alles ist. Von Inga Hofmann

Was können wir unternehmen?

Ein Buch lesen: Hauptsache oben bleiben. In Stefan Austs Autobiografie werden sich nicht alle Freunde und Gegner angemessen dargestellt finden.

Eine Ausstellung besuchen: Die Mode-Ikone von West-Berlin. Die Ausstellung „Dressed to thrill“ erzählt, wie Claudia Skoda die Berliner Subkultur mit ihrer Strickmode aufgemischt hat.

Zur Auktion gehen: Grünes Gewitter - die Frühjahrsauktionen bei Grisebach trumpfen mit Max Liebermann und Emil Nolde auf.

Was sollte ich für morgen wissen?

Die Suche nach Wegen gegen steigende Mieten und Kaufpreise in Berlin beschäftigt am Donnerstag ein weiteres Mal das Abgeordnetenhaus. Nach dem Aus für den Mietendeckel setzen sich die Koalitionsfraktionen von SPD, Linken und Grünen im Landesparlament dafür ein, dass es eine Rechtsgrundlage für eine Neuauflage gibt.

Der Europäische Gerichtshof urteilt über eine Klage gegen Deutschland wegen zu schmutziger Luft in Städten. Die EU-Kommission wirft Deutschland vor, zu wenig zur Einhaltung der EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid getan zu haben. Damit sei systematisch gegen die Luftqualitätsrichtlinie verstoßen worden.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft strebt den dritten Einzug in ein EM-Finale in Serie an. Gegner im Halbfinale in Szekesfehervar sind die Niederlande, gegen die das Team von Trainer Stefan Kuntz in der Gruppenphase 1:1 gespielt hatte. Bei einem Sieg würde die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes zum vierten Mal nach 1982, 2009 und 2017 im Endspiel des wichtigsten europäischen Junioren-Wettbewerbs stehen.

Zahl des Tages

3 Jahre schon schwelt der Streit zwischen Oskar Lafontaine und und dem Linkenchef im Saarland. Jetzt eskaliert die Auseinandersetzung. Showdown im Saarland: Der Linken-Landesvorstand ist für einen Austritt der einstigen Linken-Ikone Lafontaine.