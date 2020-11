Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Plateau bei Corona-Infektionen erreicht: Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland stabilisiert sich laut Robert-Koch-Institut – für die nächste Woche geht das RKI von niedrigeren Zahlen aus. Aber: Das ändere nichts daran, dass die Lage „sehr ernst“ sei.

• Intensivmediziner warnt vor dritter Corona-Welle: Der Direktor der Intensivmedizin am Hamburger Universitätskrankenhaus Eppendorf (UKE) ist nicht so optimistisch – Stefan Kluge warnt schon jetzt vor einer dritten Corona-Welle: „Wir werden einen Jojo-Effekt sehen, wenn die Zahlen jetzt runtergehen und es nach und nach Lockerungen gibt. Ich befürchte, dass die Menschen dann wieder leichtsinniger werden.“ Lesen Sie mehr in unserem Newsblog.

• So viel fauler Zauber steckt im „Wunder von Madrid“: Die konservative Regierung Madrids hat die Corona-Regeln gelockert, trotzdem sinken die Ansteckungszahlen. Kritiker sagen: alles Trickserei. Kann man dort also doch nicht so locker „einen trinken gehen“? Lesen Sie hier den Bericht unseres Korrespondenten.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

• Das sind die Störer, die Altmaier beschimpften und Büros stürmten: Mehrere rechte Medienaktivisten haben am Mittwoch Abgeordnete im Bundestag bedrängt und beleidigt. Nach und nach wird der Hergang des Vorfalls klarer.

• Michael Müller macht Streit über Tierversuche zur Chefsache: Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD) will jetzt die Tierschutzpolitik von Justizsenator Behrendt (Grüne) korrigieren. Seine Sorge gilt dabei vor allem dem Forschungsstandort Berlin. Die CDU begrüßt das.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). ANDREAS GORA/EPA-EFE/Shutterstock

Was wurde diskutiert?

• Der EU-Gipfel zu Corona-Hilfe und Rechtsstaat: Kaczynski und Orban blockieren den Finanzpakt. Sie halten die Politik der Nordwest-EU für arrogant, oberlehrerhaft, hypermoralisch - und nicht nur sie. Die gute Absicht wird zur Falle, kommentiert mein Kollege Christoph von Marschall.

• Äthiopien droht der Zerfall: Premier und Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed ist zu schwach, um die Ethnien in dem Vielvölkerstaat im Zaum zu halten. Einen Krieg kann er kaum gewinnen – und nur die „Liebe“ allein kann es auch nicht richten. Dazu ein Gastbeitrag von Annette Weber von der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Ellenbogencheck: Angela Merkel und Ungarns Premier Viktor Orban. Foto: dpa

Was können Abonnenten lesen?

• „Berlin soll brennen wie ein Scheiterhaufen“: Sie lehnen den Infektionsschutz ab. Manche werfen Steine, andere rufen zu Umsturz und Gewalt auf. Die Szene ist gefährlich geworden und zerstritten. Lesen Sie hier, wie sehr sich ein Teil der Corona-Maßnahmen-Gegner radikalisiert hat.

• „Ist doch normal, dass ein Junge ein Mädchen schlägt“: Frauen und Juden werden verunglimpft, Mädchen ohne Kopftuch bedrängt, Morde wie der an Samuel Paty gerechtfertigt. Drei Berliner Lehrer berichten, was sie von muslimischen Schülern zu hören bekommen.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über die aktuellsten Entwicklungen rund um das Coronavirus. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de.]

• Freundschaft in Zeiten des Lockdowns: Wegen der Pandemie nur noch einen Freund treffen? Dafür wirbt die Regierung. Höchste Zeit, über das Wesen der Freundschaft nachzudenken. Und darüber, was eigentlich zwei Menschen unzertrennlich macht?

• Talentsichtung mit Algorithmus: Dustin Böttger hat das Scouting im Profifußball revolutioniert. Seine Datenanalysen sind gefragt. Denn er sieht Stars, die sonst keiner sieht. Stimmen seine Prognosen, wird aus einem Hertha-Talent bald ein großer Spieler.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss: Einfache Rezeptideen aus unserer Redaktion. In Teil 18 gönnen wir uns etwas Alpenromantik – mit Pizzoccheri.

Eine Ausstellung streamen: Die bemerkenswerte Programmreihe des Italienischen Kulturinstituts in Berlin thematisiert den „Planet Mafia“. Die Vorträge und Diskussionen sind noch bis Anfang Dezember im Internet zu erleben.

Ein Video-Game spielen: Können Sie wirklich mit „Game over“ umgehen? Bei den meisten Videospielen ist der Tod des virtuellen Helden etwas Relatives. Doch die Kultur-Redaktion hat ein paar Games zusammengestellt, die immer noch – oder wieder – auf das „Permadeath-Prinzip“ setzen.

Im Tot-ist-tot-Modus an den Meteoriten vorbei: Statt Bonus-Runden gibt es in Videospielen wie „X3: Terran Conflict“ nur dann... Screenshot: Steam/ Ergosoft

Was sollte ich für morgen wissen?

Unter dem Vorsitz Saudi-Arabiens kommen am Freitag die G20-Finanzminister zu Beratungen per Video zusammen. Hauptthema der großen Industrieländer bei dem virtuellen Gipfel ist das Abwenden von Staatspleiten wegen der Coronakrise. Die Finanzminister bereiten das virtuelle Treffen der Staats- und Regierungschefs am Samstag vor. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird wieder dabei sein – und Donald Trump zum letzten Mal.

Freitag ist der Internationale Tag der Kinderrechte. Er dürfte dieses Jahr unter dem Eindruck der Coronakrise stehen. Die UN-Vollversammlung hatte am 20. November 1989 die Kinderrechtskonvention verabschiedet. Mit dem Beschluss wurden erstmals auf Basis einer internationalen Übereinkunft die Rechte von Kindern festgeschrieben. Die Vertragsstaaten verpflichten sich in Gesetzgebung und Verwaltung sowie im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit diese Standards umzusetzen und die Kinderrechte zu verwirklichen.

Zahl des Tages

250.000 Menschen sind inzwischen in den USA laut der Johns Hopkins University nachweislich an einer Corona-Infektion gestorben. Das ist die mit Abstand höchste Zahl an Corona-Toten in einem einzigen Land. Auch gemessen an den registrierten Infektionsfällen sind die USA das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Und was macht Noch-Präsident Donald Trump? Er geht immer wieder Golf spielen und twittert absurde Nachrichten über einen Wahlbetrug.