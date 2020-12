Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Wer bekommt die Spritze zuerst? Die Ständige Impfkommission hat den Entwurf für eine Empfehlung zum Einsatz eines Corona-Impfstoffes abgegeben. Jetzt folgt ein 3-tägiges Stellungnahme-Verfahren, dann wird das Gesundheitsministerium auf dieser Basis eine endgültige Empfehlung veröffentlichen. In einer ersten Impfkampagne könnten demnach 8,6 Millionen Menschen mit einer Corona-Vakzine versorgt werden. Alle Details lesen Sie in unserem News-Blog.

• Wer Trump helfen könnte, sich selbst zu begnadigen: US-Präsident Trump verliert mit der Amtseinführung Bidens im Januar seine Immunität. Doch es gibt gleich zwei Wege, wie er zuvor begnadigt werden könnte.

• Ein Gesetz zum Schutz von Polizisten wühlt Frankreich auf: Die Massenproteste gegen das geplante Sicherheitsgesetz bringen Frankreichs Regierung in große Bedrängnis. Macron steht vor einer politischen Krise.

• Wärmster November seit Beginn der Aufzeichnungen: Der vergangene Monat war 0,8 Grad wärmer als im 30-Jahres-Mittel. EU-Klimaexperten sehen den langfristigen Trend zum Wandel des globalen Klimas bestätigt.

• Corona greift öfter Ärmere an: Corona scheint prekär lebende Menschen besonders stark zu treffen. Ein Gespräch mit Medizinsoziologe Nico Dragano über die Gründe und was getan werden kann.

Donald Trump, amtierender Präsident der USA, und sein Vize Mike Pence Foto: dpa/AP/Susan Walsh

Was wurde diskutiert?

• Wie Joe Biden die Rolle der Weltmacht USA neu erfinden will: Amerika sei eine Ausnahmenation mit Führungsaufgabe - so sehen es Joe Biden und sein Team. Über Geschichte und Gefahren des „Exzeptionalismus“, schreibt Anna Sauerbrey in ihrem Essay.

• Bundestag blockiert Einstellung von IT-Experten: Dass die Aufstockung von Mitarbeitern am RKI ausgebremst wird, ist verantwortungslos. Der Bund muss schnell handeln, fordert Jan Kixmüller.

• Letzter Anlauf für ein Handelsabkommen: Jahrelang hat sich Boris Johnson um die Frage herumgedrückt, wie Großbritanniens Verhältnis zur EU aussehen soll. Jetzt muss er Farbe bekennen, analysiert Albrecht Meier.

• 50 Jahre Kniefall Willy Brandts in Warschau: In Deutschland ist die Geste vor dem Ghetto-Ehrenmal Teil des kollektiven Erinnerns. Polen erinnert sich noch anders. Über eine ikonische Geste, die doch nicht alles sagte,schreibt Andrea Nüsse.

Willy Brandt kniet am 7. Dezember 1970 in Warschau vor dem Ehrenmal für die Helden des Aufstandes im jüdischen Ghetto. Foto: picture alliance / dpa

Was können Abonnenten lesen?

• Wie Sie eine Wohnung finden, wenn die großen Portale nichts hergeben: Es ist ein offenes Geheimnis, dass die besten Wohnungen häufig schon einen neuen Eigentümer oder Mieter finden, bevor sie hier ausgestellt werden. Zum Glück gibt es andere Wege.

• Corona-Dilemma zu Weihnachten: Manche Eltern oder Großeltern drängen darauf, dass man sie über die Feiertage besucht. Ist das zu verantworten? Und wer ist schuld, wenn etwas passiert? Versuch einer Antwort.

• Hochwertig, hochprozentig, handgemacht: Etwas Besonderes fürs Fest findet man oft nebenan.Unsere Berliner Kiez-Kenner empfehlen Läden, die einen Besuch wert sind – analog oder digital.

• Welche Aktien nach einer Brexit-Einigung steigen dürften: Die Unsicherheit über den Brexit belastet den britischen Markt seit Jahren. Nach einem Vertragsabschluss erwarten Fondsmanager eine Rallye.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Schnelle Rezepte aus unserer Redaktion. In Teil 35 gibt es Wild mal ganz weltläufig zubereitet; nämlich japanisch.

Backen: Kleiner Aufwand, großer Genuss: Jeden Montag eine neue Backidee. In Teil 22 stellen wir uns einen bunten Teller Plätzchen zusammen.

Ein Buch lesen: Für gute Lektüren gibt es so viel Gelegenheit wie lange nicht. Hier sind unsere acht Lieblingsbücher des Jahres aus dem Bereich Unterhaltung.

So hübsch verpackt werden Plätzchen zum tollen Weihnachtsgeschenk: Wieso nicht mal in einer Backform statt in der Box? Foto: Melina Kutelas / Brandstätter / promo

Was sollte ich für morgen wissen?

Großbritannien startet mit den ersten Impfungen. Wir werden natürlich im Deatil auf tagesspiegel.de berichten. Alles was Sie vorab wissen müssen, haben wir an dieser Stelle zusammengetragen.

RB Leipzig empfängt im entscheidenden Spiel der Champions-League-Gruppe H Manchester United. Der Gewinner hat das Ticket für die nächste Runde sicher.

Der Nobelpreis für Physik wird in München an den deutschen Forscher Reinhard Genzel verliehen. Ein Interview mit dem Preisträger lesen Sie an dieser Stelle.

Neue Höhe des Mount Everest soll verkündet werden. Für den höchsten Berg der Welt gibt es zwar eine breit akzeptierte Größe, 8848 Meter, die von indischen Forschern aus den 1950er Jahren stammt. Nun wollte Nepal selbst messen.

US-Bundesstaatenmelden Wahlergebnisse nach Washington. Damit werden die Auszählungen vom US-Kongress als „endgültig“ betrachtet. Sechs Tage später - am 14. Dezember - kommen die Wahlleute in den Bundesstaaten zusammen, um abzustimmen. Die Ergebnisse werden am 6. Januar im Kongress verkündet. Am 20. Januar soll Wahlsieger Joe Biden als Nachfolger von Donald Trump als 46. Präsident der USA vereidigt werden.

Zahl des Tages

8,5 Millionen Exemplare wurden vom aktuellen Ikea-Katalog in Deutschland verteilt. Es wird die letzte Ausgabe des hassgeliebten Druckwerks gewesen sein, von dem weltweit in Hochzeiten bis zu 200 Millionen Exemplare produziert wurden. Denn Ikea stellt seinen Katalog nach 70 Jahren ein. Künftig will das Unternehmen im Internet seine Produkte vorstellen. Die Umwelt wird es freuen.