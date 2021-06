Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Veranstalter sagen Reisen nach Portugal ab: Nach der Einstufung Portugals als Virusvariantengebiet haben mehrere Reiseveranstalter inzwischen Touren in das Land abgesagt. Bei der Tui Deutschland gilt dies für Buchungen mit geplanter Anreise bis einschließlich 31. Juli. Die DER Touristik sagte ihre Portugal-Reisen bis zum 13. Juli ab. Außerdem versuchten zahlreiche Urlauber noch schnell das Land zu verlassen. Mehr in unserem Corona-Blog.

• „Ich möchte nicht als Held bezeichnet werden“: Chia Rabiei stellte sich dem Angreifer von Würzburg entgegen. Markus Söder will den Iraner mit einer Tapferkeitsmedaille auszeichnen.

• Hohe Impfquote und trotzdem steigende Corona-Zahlen in Israel: Das Land gilt wegen seiner Impfkampagne als Vorzeigeland, doch die Corona-Zahlen steigen wieder. Was Deutschland von dem Fall jetzt lernen kann.

• Bremst der Rohstoffmangel den Veggie-Boom? In den nächsten zwei, drei Jahren könnten alle Hersteller von vegetarischen Produkten Lieferprobleme bekommen, warnt der Chef der Rügenwalder Mühle, Michael Hähnel.

• In Teilen Deutschlands gibt es am Dienstag wieder Unwetter: Wenn die deutschen Fußballer am Dienstag in England spielen, dürfte der Biergarten-Besuch vielerorts ins Wasser fallen. Heiter soll es nur im Nordosten bleiben.

Chia Rabiei versuchte, den Angreifer mit seinem Rucksack zu stoppen. Carolin Gißibl/dp

Was wurde diskutiert?

• Rennen um das Kanzleramt: Die Bürger wollen nach Corona nicht weiter gestresst werden. Deshalb kann Armin Laschets Methode, nicht zu viel Reformeifer anzukündigen, Erfolg haben, argumentiert Georg Ismar.

• Das Berliner Integrationsgesetz: Mehr Repräsentation von Eingewanderten im öffentlichen Dienst: Richtig, aber doch nicht so, schreibt Barbara John in ihrer Kolumne. Denn aktuell wäre auch eine deutsche Muslimin namens Gisela Meyer bevorzugt.

• Delta-Variante im Vormarsch: Strenge Einreiseregeln und gesunder Menschenverstand bei Reisenden machen Sommerevents möglich - trotz alarmierender Zeichen. Bei guter Kontrolle ist also nicht die Einschränkung aller Freiheiten wieder nötig, schreibt Gerd Appenzeller.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Was von der Querdenker-Bewegung bleiben wird: Die radikale Bewegung der Querdenker zerfällt, doch Experten geben keine Entwarnung. Denn die Folgen werden noch lange nachwirken.

• Was bedeutet das Ende der Homeoffice-Pflicht für Arbeitnehmer? Der Büroalltag wird sich ändern in Deutschland. Flexibel geteilte Arbeitsplätze könnten vielerorts Alltag werden. Zahlreiche Firmen arbeiten an entsprechenden Konzepten.

• Welche Gesetze Rot-Rot-Grün in Berlin noch vor der Wahl durchbringen will: Jetzt muss es schnell gehen: Gleich mehrere große Gesetze sollen noch verabschiedet werden. Über einige liegen die Fraktionen seit Jahren im Clinch. Sie könnten das Stadtbild für immer ändern.

• „Manche Fälle hängen mir ein Leben lang nach“: Sie tippt jedes Detail einer Tat mit. Eine Schreibkraft der vierten Mordkommission in Berlin erzählt anonym, wann sie dabei an die Grenzen des Ertragbaren stößt.

Was können wir unternehmen?

Ins Kino gehen: Regisseurin Chloé Zhao porträtiert in ihrem Drama "Nomadland" das Amerika der verarmten Nomaden. Frances McDormand spielt eine Meisterin der Selbstbehauptung auf verlorenem Posten. Jetzt kommt der mit sechs Oscars prämierte Film ins Kino.

Was sollte ich für morgen wissen?

Um 18 Uhr trifft die deutsche Nationalelf im EM-Achtelfinale auf England. Was die Mannschaft bei diesem legendären Duell besser machen muss als in der Vorrunde, haben wir hier aufgeschrieben. Wie die Engländer vor Deutschlandspielen sprachlich aufrüsten (Stichwort Panzer) können Sie an dieser Stelle nachrüsten. Die ARD zeigt das Spiel live.

Zahl des Tages

27.000 Fahrräder werden pro Jahr in Berlin gestohlen. Welches Schloss man nutzen kann, um Dieben die Arbeit zu erschweren, beschreibt meine Kollegin Heike Jahrberg an dieser Stelle. Außerdem erklärt sie, was bei E-Bikes zusätzlich zu beachten ist.