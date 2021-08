Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Mit Selbstbewusstsein und Gewalt: Querdenker führen Berliner Polizei streckenweise vor. Trotz verbotener Demos zogen Tausende Corona-Skeptiker durch Berlin. Sie durchbrachen Polizeiketten, es gab 600 Festnahmen, ein Gewerkschafter wurde verprügelt.

• Gluthitze und Brände am Mittelmeer, schwere Unwetter im Alpenraum: Der östliche Mittelmeerraum leidet unter Hitze und Bränden, die Alpen unter Überschwemmungen. Beide Wetterextreme haben eine gemeinsame Ursache.

• Gold zum Karriereende - Ringerin Rotter-Focken wird Olympiasiegerin: Im letzten Kampf ihrer Karriere sichert sich Aline Rotter-Focken als erste deutsche Ringerin eine olympische Medaille - und dann gleich Gold.

• "Zu früh festgelegt und verrannt": Jugendliche sollen mehr Möglichkeiten zur Corona-Impfung erhalten - entgegen der Empfehlung der Stiko. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach findet das richtig. Er sieht die Stiko bei Kinderimpfungen in "Außenseiterposition".

• Nach der Unwetterkatastrophe: Staatsanwaltschaft prüft Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung im Ahrtal. Es gebe den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung.

Was wurde diskutiert?

• Corona und die Flut: Hört auf, von "Staatsversagen" zu sprechen! Frust und Wut machen sich breit. Aber bei Corona und der Flut von "Staatsversagen" zu sprechen, spielt nur der Neuen Rechten in die Hände. Ein Essay von Anna Sauerbrey.

• Ausschreitungen in Berlin: Die Innenminister sollten ein Verbot von Querdenker-Vereinen prüfen. Tausende Querdenker haben am Sonntag das Demoverbot missachtet, es kam zu Gewalt. Der Staat darf sich nicht länger vorführen lassen, findet Frank Jansen.

• Sprachlosigkeit im Katastrophenfall - damit ist niemandem geholfen: Die deutsche Sprache kennt kaum Worte für diese Verwüstung, sagte die Kanzlerin im Flutgebiet. Es gab dröhnendes Pathos. Daran ist viel verständlich - aber noch mehr falsch, findet Ariane Bemmer (T+).

• Kleinparteien und Corona - die Stimme als Piks für die Etablierten: Nicht nur an Hubert Aiwangers Ende des Parteienspektrums könnten den etablierten Kräften wegen des Themas Corona Stimmen abhanden kommen. Ein Kommentar von Katin Christmann.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Gendergerechte Sprache in Gesetzestexten? Nach schweren Wochen erklärt Annalena Baerbock, wie sie im Wahlkampf die Wende schaffen will. Ein Gespräch über Vertrauen, Impfpflicht und Gender-Sprache. Das Interview mit der grünen Kanzlerkandidatin.

• Mit diesen Antworten können Sie im nächsten Bewerbungsgespräch punkten: Nervös vor dem Jobinterview? Experten verraten ihre Tricks. Die Personalchefs von Deutschlands beliebtesten Arbeitgebern geben Tipps, wie man auf bestimmte Fragen am besten antwortet.

• Heroisch, leichtsinnig oder einfach das Richtige? Deshalb impfen Ärzte schon jetzt Kinder unter zwölf Jahren gegen Corona. Noch ist keiner der Corona-Impfstoffe für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen. Doch es gibt ein Netzwerk von Ärzten in Deutschland, die auch die Jüngsten bereits impfen. Aus Überzeugung.

• Rowdys zurechtweisen, Leben retten: Bademeister Randy Riedel wacht über das Kreuzberger Prinzenbad. Der Job als Bademeister im Kreuzberger Prinzenbad ist herausfordernd. Die Aufsicht im Mikrokosmos - notfalls spannt Randy Riedel auch mal provokante Jugendliche ein.

Was können wir unternehmen?

Die Liebeserklärung an das Leben lesen: Der französische Comicautor Alfred erzählt in "Senso" von einer unerwarteten Begegnung bei einer Hochzeitsfeier - eine Hommage an Nächte, die nicht enden wollen.

Schallplatten hören: Kraft und Klangfarbenhülle - vor 100 Jahren starb der italienische Star-Tenor Enrico Caruso. Das Grammophon hat ihn berühmt gemacht – und er das Grammophon.

Was sollte ich für morgen wissen?

Im Bayrischen Biesenthal stellen die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck das grüne „Klimaschutz-Sofortprogramm“ vor.

Um 13.34 Uhr treffen die deutschen Handballer im Viertelfinale des olympischen Handball-Turniers auf Ägypten.

Zahl des Tages!

15 Millionen Euro wurden aus der Soforthilfe des Landes Rheinland-Pfalz an Bewohner der Region Ahrtal ausgezahlt. Wie das Statistische Landesamt am Montag weiter mitteilte, wurden bislang rund 7500 Anträge bewilligt.