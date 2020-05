Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Zur Anmeldung für den Newsletter geht es hier.

Das Corona-Update

Die aktuellen Zahlen zur Pandemie:

1. Die Johns-Hopkins-Universität meldet weltweit mehr als 4,8 Millionen bestätigte Infizierte und rund 320.000 Tote.

2. In Deutschland lag nach Tagesspiegel-Auswertung am Montagabend, 18 Uhr, die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten bei rund 177.600. An Covid19 verstorben sind demnach 8150 Menschen. Ebenfalls nach Tagesspiegel-Auswertungen haben inzwischen 59 Landkreise in Deutschland innerhalb der vergangenen sieben Tage keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Coburg und Straubing in Bayern sind demnach die beiden einzigen Landkreise, die aktuell den von der Bundesregierung und den Ländern vereinbarten kritischen Wert von 50 Neuinfektionen innerhalb einer Woche überschreiten. Sonneberg in Thüringen liegt mit 49,6 Prozent Neuinfektionen ganz knapp unter dieser Grenze.

Der Corona-Ticker:

+ Urlaub trotz Pandemie? Weltärzte-Präsident warnt vor zu viel Lockerungen.

+ Deutsche Bahn will in Fernzügen doppelt soviele Reinigungskräfte einsetzen.

+ Scharfe Kritik aus Bundesregierung an Trumps Drohungen gegenüber der WHO.

Was sonst noch wichtig war

Karikatur: Klaus Stuttmann

Unsere Tipps für den Corona-Alltag

Unser Rezept-Tipp 1: Von wegen Hasenfutter - Salat ist gesund und schmeckt köstlich, wenn man das richtige Dressing hat. Susanne Leimstoll hat hier neun verschiedene Saucen-Rezepte zusammengestellt. Eines trifft sicher auch Ihren Geschmack!

Unser Rezept-Tipp 2: Wir bleiben beim Salat und präsentieren drei Variationen, von denen eine auch hartnäckige Salathasser überzeuge dürfte.

Unser Streaming-Tipp: Heute gehen wir ins Deutsche Theater, seit 18 Uhr und noch bis Mittwoch 12 Uhr streamt das DT "Gespenster" von Henrik Ibsen. Gezeigt wird die Inszenierung von Thomas Langhoff aus dem Jahr 1983. Langhoff nennt das Drama eine "Lach-Tragödie" zweier Generationen, lassen Sie sich überraschen.

Unser Lese-Tipp: Der großartige Pianist Igor Levit hat in der Corona-Krise bisher insgesamt 52 Klavierkonzerte auf Twitter und vielen Menschen Mut und Freude gegeben. Christiane Peitz hat mit Igor Levit über Musik und Verantwortung gesprochen.

Gibt es was im Fernsehen?

Millionen Menschen starben während des Korea-Krieges Anfang der 50er Jahre, bis heute gibt es keinen offiziellen Friedensvertrag. Wie kam es zu dem Krieg, wer verfolgte welche Interessen, und wie sieht die Lage heute auf der koreanischen Halbinsel, vor allem im Norden, aus? Die Dokumentation "Der ewige Korea-Krieg" läuft heute Abend um 20 Uhr 15 auf Arte (und natürlich in der Mediathek).

Was sollte ich für morgen wissen?

Das Kabinett in Berlin befasst sich mit den untragbaren Zuständen in deutschen Schlachthöfen und dem miserablen Arbeitsschutz dort. Außerdem wird der Ernährungspolitische Bericht aus dem Hause von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner vorgestellt.

Zahl des Tages!

7 - Gründächer-Projekte werden in Berlin seit dem vergangenen Sommer mit 2,7 Millionen Euro gefördert. "1000 Grüne Dächer" heißt das Programm, dass etwas für den Wasserhaushalt und die Artenvielfalt in der Hauptstadt tun soll. Bisher wurden allerdings erst sieben Anträge genehmigt. Warum das aus Sicht der Verwaltung dennoch der Beginn einer Erfolgsgeschichte ist, analysiert hier Stefan Jacobs.

