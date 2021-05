Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ legt Gesetz vor. Berliner Initiative will „Großgrundbesitz“ neu verteilen. Ein Volksbegehren soll die „Privatnützigkeit des Eigentums“ in Berlin beenden. Meine Kollegin Fatina Keilani über den Gesetzentwurf zur „Vergesellschaftung“ von 240.000 Wohnungen.

• So funktioniert der "Corona-Lolli-Test" in NRW: Zweimal ein Gewürge oder Geschniefe in der Schule? In NRW soll es das nicht mehr geben – dafür bessere Ergebnisse. Das steckt hinter den neuen PCR-Pooltests.

• Raketenbeschuss auf Jerusalem. Polizei räumt Klagemauer wegen Ausschreitungen. Israelische Sicherheitskräfte und Palästinenser geraten am Feiertag für die Eroberung Ost-Jerusalems erneut aneinander. Der Konflikt verschärft sich.

• Strafen für Tierquälerei steigen: Die britische Regierung verankert gesetzlich, dass alle Wirbeltiere mit Rückenmark auch Empfindungsvermögen haben. Das wird die Queen am Dienstag ankündigen.

Was wurde diskutiert?

Den Grünen droht die Verhausschweinung: Falls das Umfragehoch anhält, wird das Dilemma der Grünen deutlicher. Denn interner Streit wird bei Volksparteien durch Umarmungen überdeckt, meint Malte Lehming.

Das Thema Wohnen wird die Berliner Wahlen entscheiden – zu Recht. Die Sorge um die Wohnung hat auch Doppelverdiener-Familien erfasst. Identitätspolitik und andere Themen werden am 26. September vergessen sein. Eine Kolumne von Gerd Appenzeller.

Segnungen homosexueller Paare: Die katholische Kirche sollte ihren rebellischen Priestern dankbar sein. Geistliche nehmen jetzt selbst in die Hand, was der Vatikan nicht zu leisten vermag: Modernisierung. Die ist längst überfällig. Ein Kommentar von Inga Barthels.

Streit um Party-Einlass - der Türsteher gehört in die Vergangenheit: Bei Tanz-Events soll man Ältere ausschließen dürfen, meint der Bundesgerichtshof. Juristisch mag das okay sein. Aber ist es demokratisch? Ein Kommentar von Jost Müller-Neuhof.

Was können Abonnent:innen lesen?

Neues Portal für Impfwillige: Die Chance auf Biontech erhöhen? So funktioniert's. Der „Run“ auf die Impfungen ist groß, die Hotlines überlastet. Junge Interessierte können mit einem neuen Portal die Impfschlange abkürzen.

968-Seiten-Gutachten über den BND: Das Geheimnis um das geschwärzte Land aus Kapitel 6. Es soll ein Projekt sein, das Transparenz schafft. Dann stößt Forscher Holger M. Meding im BND-Archiv auf Informationen, deren Veröffentlichung Leben gefährden könnte. Von Georg Ismar.

„Die Leute rauchen, aber wollen keine Impfung mit Astrazeneca.“: Berliner Impfärzte erzählen aus der Praxis. Dank der Hausärzte hat das Impftempo in Deutschland zugelegt. Drei von ihnen über Spritzen im Zehn-Minuten-Takt – und den Frust über zu wenig Biontech. Von Ingo Bach.

Am Fiskus vorbei - wie bei der Erbschaftssteuer gespart werden kann.In den kommenden zwei Jahrzehnten könnten Geldsummen und Häuser im Wert von sieben Billionen Euro vererbt werden. Worauf dabei zu achten ist. Von Veronika Csizi.

Was können wir unternehmen?

Eine TV-Doku gucken: Mehr als ein Fehlschlag - das Erbe des Arabischen Frühlings muss nicht sein Ende sein, wie eine zweiteilige Arte-Dokumentation zeigt (Dienstag, 20:15 Uhr).

Einen Roman lesen: Braun in den Tropen - der Roman zu Restitutions- und Rassismusdebatten: Katharina Döbler erzählt in „Dein ist das Reich“ die Geschichte ihrer Großeltern.

Kunst im Wedding: Liebeserklärung: „Existing otherwise“, das neue, von Solvej Helweg Ovesen kuratierte Kunstprojekt der kommunalen Galerie in Wedding.

Was sollte ich für morgen wissen?

Corona: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Impfkampagne in einer internistischen und allgemeinmedizinischen Hausarzt-Praxis in Berlin-Moabit + Brandenburgs Kabinett berät über Öffnungen im Freien ab Pfingsten - im Gespräch sind Öffnungen für Gaststätten, Kultur, Sport und Tourismus.

Baden-Württembergs neuer Landtag tagt: Rund zwei Monate nach der Wahl konstituiert sich am Dienstag der neue Landtag in Baden-Württemberg. Ausgerechnet Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird die Sitzung in Stuttgart als lebens- und dienstältester Abgeordneter eröffnen und zunächst auch leiten.

Der Sommer pausiert. Wind und Regen bringen in den kommenden Tagen wieder Abkühlung in Berlin und Brandenburg. Meteorologen prognostizieren für Dienstag und Mittwoch ein Ende der hochsommerlichen Temperaturen und örtlich starke Niederschläge.

Zahl des Tages!

65.000 Vornamen für Kinder wurden im vergangenen Jahr gemeldet. Emilia und Noah waren die beliebtesten. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden unter Verweis auf ihre jährliche Auswertung der Daten von Standesämtern bekannt. Die Spitzengruppe der zehn beliebtesten Namen blieb dabei wie üblich im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil. Einzig bei den Jungen gab es eine Überraschung, wie Sie hier nachlesen können.