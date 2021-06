Was ist passiert?

• Klimawandel macht krank. Mehr Klinikeinweisungen an heißen Tagen. Ob Hitzestress, neue Krankheiten, Ozon- und UV-Belastung oder mehr Pollenflug: Der Klimawandel gefährdet die Gesundheit. Experten fordern Anpassungsstrategien.Von Rainer Woratschka.

• Berater der Bundesregierung fordern Rente mit 68 Jahren. Experten aus dem Wirtschaftsministerium fordern, das Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Anders drohten „schockartig steigende Finanzierungsprobleme“ und Renten könnten künftig nicht garantiert werden. Von Heike Jahberg.

• Warum die Stiko nicht allen Jugendlichen zur Impfung rät. Die Impfkommission verzichtet auf eine generelle Impfempfehlung für 12 bis 15-Jährige, sie schlägt eine Fokussierung auf Vorerkrankte vor. Das sind die Gründe. Von Rainer Woratschka.

• Gescheiterte Tarifverhandlungen: Lokführer-Gewerkschaft GDL kündigt Streik an. Bahn-Reisende müssen in der Sommerreisezeit mit erheblichen Behinderungen rechnen: Die Lokführer wollen streiken.

• 2022 kommt das E-Rezept - aber fast niemand weiß davon. Anfang nächsten Jahres soll das E-Rezept eingeführt werden – die meisten Menschen haben davon noch nie gehört. Doch es bringt große Veränderungen mit sich. Von Gunnar Göpel.

Die Euphorie um Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist verflogen. Foto: REUTERS/Annegret Hilse

Was wurde diskutiert?

• Rente mit 68 im Wahlkampf? Da gehört sie eigentlich hin! Ein Rentenkonzept seines Expertenrats kommt für Peter Altmaier und die Union zur Unzeit. Aber wann, wenn nicht im Wahlkampf, wäre Zeit? Ein Kommentar von Robert Birnbaum.

• Von Klima- bis Coronakrise - Wenn das Moralisieren die Moral verdrängt. Die Gesellschaft gefährdet sich selbst, wenn sie das Streben nach Pluralismus aufgibt. Über die Dynamik aktueller und bösartiger Polarisierungen. Ein Gastbeitrag von Wolfgang Merkel.

• Kinderrechte im Grundgesetz - Es fehlte der Wille zum Kompromiss. Historisches Handeln ist immer auch eine Sache der Gelegenheit. Dass Kinderrechte nun nicht im Grundgesetz verankert werden, ist bedauerlich. Ein Kommentar von Stephan-Andreas Casdorff.

• Alles Taktik bei den Grünen? Nicht jede Kritik an Baerbock ist frauenfeindlich. Seit Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin ist, wird sie misogyn beleidigt. Mit ihrer Verteidigung machen es sich die Grünen aber zu leicht. Ein Kommentar von Inga Barthels.

Der Wohnungsmarkt in Berlin wird immer angespannter. Foto: picture alliance / dpa/Christin Klose

Was können Tagesspiegel-Abonnent:innen lesen?

• 20 Jahre Coming-out von Klaus Wowereit. „Den Satz hatte ich so nicht formuliert, der kam spontan.“ „Ich bin schwul und das ist auch gut so“: Das ist jetzt zwei Jahrzehnte her. Im Interview blickt Klaus Wowereit zurück – und spricht auch über seine Jugend, Identitätspolitik und fehlende Persönlichkeiten. Von Vanessa Fischer.

• Der dritte Lockdown hat Spuren hinterlassen. Pleitewelle, Homeschooling-Stress - oder doch voller Tatendrang für die nächsten Öffnungsschritte: Wie geht es dem Land am Ende des Lockdowns? Eine Schadensbilanz von Felix Hackenbruch, Hans Monath, Marie Rövekamp und Thorsten Mumme.

• Wohnungssuche auf ungewöhnlichem Wege. Wie Sie in Berlin an eine Wohnung kommen, ohne bei Immoscout und Co. zu suchen. Es dauerte nur drei Tage, bis Fernando K. eine bezahlbare Mietwohnung in Friedenau gefunden hatte. Wie ist ihm das gelungen? Eine Anleitung von Thorsten Mumme.

• „Grundsätzlich wollen wir den motorisierten Individualverkehr beenden“. Im Ringbahn-Interview spricht die grüne Spitzenkandidatin für Berlin, Bettina Jarasch, über Sicherheit beim Radfahren, Ziele in der Verkehrspolitik – und wie sie eine neue Wohnung fand. Von Ann-Kathrin Hipp.

Was können wir unternehmen?

Ins Schloss! An diesem Mittwoch öffnet das Humboldt Forum seine Höfe. Die Passage und der Schlüterhof sollen neue Stadträume erschließen. Doch die Raubkunst-Diskussion um das Humboldt Forum reißt nicht ab.

In die Oper! Es war einmal in Kakanien. Heikle Mission in Sachen Johann Strauß: Der Regisseur Tobias Kratzer zeigt an der Komischen Oper seine Sicht auf den "Zigeuner“baron.

Zur Auktion! Lichte Momente. Kirchner, Nay & Uecker: Die Highlights der Frühjahrsauktionen von Ketterer gastieren in Berlin - noch bis zum 9. Juni.

Was sollte ich für morgen wissen?

Der in der Bundesregierung eskalierte Streit um angeblich weniger geprüfte Corona-Schutzmasken ist am Mittwoch Thema im Bundestag. In einer Aktuellen Stunde auf Antrag der Linksfraktion wollen die Abgeordneten über schwere Vorwürfe gegen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) debattieren, die neben der Opposition auch der Koalitionspartner SPD erhebt.

An Berlins Schulen wird es wieder deutlich voller. Für die letzten zwei Wochen vor den Ferien gibt es noch einmal Präsenzunterricht mit allen Schülerinnen und Schülern. Mit dem Wechsel aus Unterricht in der Schule und digitalem Lernen zu Hause, auf den Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) bisher gesetzt hat, ist es dann vorbei und damit auch mit den verkleinerten Lerngruppen. Präsenzpflicht gilt aber nach Angaben der Bildungsverwaltung noch nicht.

In Berlin beginnt die Sommerausgabe der Internationalen Filmfestspiele. Eröffnet wird die Berlinale auf der Museumsinsel mit dem Justizdrama „Der Mauretanier“ - Jodie Foster spielt darin eine Anwältin, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 einem Gefangenen in Guantanamo hilft. Wegen der Pandemie wurde die Berlinale diesmal geteilt. Im März konnten Fachleute Filme online schauen, nun sind Open-Air-Vorführungen fürs Publikum geplant.

Zahl des Tages!

800 Verdächtige in 16 Ländern wurden am Dienstag im Zuge weltweiter Razzien gegen das organisierte Verbrechen festgenommen - davon 70 in Deutschland. Es sei eine der bislang größten Polizei-Operationen gewesen, teilte Europol in Den Haag mit. Mehr als 700 Häuser seien durchsucht worden, Tonnen an Drogen beschlagnahmt und große Mengen an Bargeld, Juwelen und Waffen sichergestellt worden. Der Schlag gelang, indem Undercover-Beamte präparierte Telefone in mehr als 300 Banden einschleusten.