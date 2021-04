Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• #Allesdichtmachen. Dutzende Schauspieler haben in einer Videoaktion die Corona-Politik in Deutschland kritisiert – und damit für Wirbel gesorgt. Die Hintergründe.

• Spahn dämpft Erwartungen an Impfangebot für alle im Juni. Im Juni könnte die Impfreihenfolge aufgehoben werden. Doch der Bundesgesundheitsminister stellt klar: „Nicht jeder bekommt innerhalb einer Woche einen Termin.“

• Mehr als 100.000 Unterschriften für Berliner Enteignungs-Initiative. Noch bis Ende Juni hat „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ Zeit, um 175.000 Unterschriften zu sammeln. Die Chancen für einen Volksentscheid stehen gut.

• Nawalny will Hungerstreik beenden. Der in Haft sitzende russische Oppositionelle Alexej Nawalny hat ein Ende seines Hungerstreik angekündigt. Seine Ärzte hatten dringend dazu geraten.

Was wurde diskutiert?

Karikatur: Klaus Stuttmann

• Verunglückte Netz-Kampagne. Prominente deutsche Schauspieler verhöhnen die Corona-Maßnahmen. Gegenvorschläge haben sie keine. Dabei begehen sie einen gefährlichen Logikfehler. Ein Kommentar von Sebastian Leber.

• „Diese Aktion ist ein Schlag ins Gesicht von uns Pflegekräften!" Ricardo Lange arbeitet als Intensivpfleger auf Covid-Stationen in Berliner Krankenhäusern. Hier spricht er über die Aktion #allesdichtmachen. Ein Protokoll.

• Putin lässt russische Truppen abziehen. Der Abbruch des Aufmarschs gegen die Ukraine ist ein Erfolg westlicher Entschlossenheit. Der nächste Test kommt spätestens, wenn Merkel abtritt. Ein Kommentar von Christoph von Marschall.

Was können Abonnent:innen lesen?

Foto: vadimphotography

• Rollschuhfahren ist der Trend der Pandemie. Wo gibt es die besten Spots für Rollschuh-Fans? Wo können Anfänger einsteigen? Was sagt der Star der Szene zum neuen Trend? Alles zum tanzen, hinfallen und wieder aufstehen lesen Sie hier.

• Wie eine Berliner Ärztin Corona zu bekämpfen versucht. Blutverdünner, Cortison, Antibiotika: Ulrike Leimer-Lipke behandelt Covid-19 in ihrer Hausarzt-Praxis mit einem eigenen Therapie-Cocktail. Das stößt auf Kritik.

• Angst vor einem Bürgerkrieg. In Myanmar kämpfen die Menschen verzweifelt gegen die brutale Militärjunta. Aktivistin Nyein Chan May bittet um internationale Hilfe. Sonst drohe eine weitere Eskalation. Ein Interview.

Was können wir unternehmen?

Sich etwas Leckeres gönnen: Wie wäre es mit einer Kombination aus Reis, Spargel, Bärlauch und frischen Erbsen? Dieses Rezept feiert den Frühling auf japanische Art. Und die Zubereitung ist obendrein kinderleicht.

Eine Doku schauen: Jenseits des romantischen Bilderbuch-Orients: Eine Arte-Doku wirft einen neuen Blick auf die legendäre Wüstenstadt Palmyra. Zu sehen am Samstag ab 20.15 Uhr.

Was steht am Wochenende an?

Im Kampf gegen die dritte Corona-Welle tritt an diesem Samstag die Bundes-Notbremse mit schärferen und einheitlicheren Maßnahmen in Kraft.. Sie gilt automatisch für alle Landkreise und Städte, in denen an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wurde. Die Maßnahmen im Detail finden Sie hier.

In der Nacht von Sonntag auf Montag werden zum 93. Mal die Oscars verliehen - erstmals, wegen der Pandemie, in Los Angeles, London und Paris. Regisseur Steven Soderbergh, der die Show produziert, verspricht eine filmische Dramaturgie, Masken sollen eine wichtige Rolle spielen. Die Verleihung können Sie hier bei uns live verfolgen.

Zahl des Tages!

Die neuen Zwillingstürme am Berliner Alexanderplatz sollen 130 Meter hoch werden. Eine halbe Milliarde Euro wird das Gebäude neben dem Park-Inn-Hotel den Konzern Covivio kosten. Die Realisierung geht nun in die heiße Phase.