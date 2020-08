Michael Müller will in den Bundestag, das ist jetzt offiziell. Wie er sich das so vorstellt, hat er in einem Brief an die Genossen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf dargelegt, denn dort will er gerne kandidieren. In seinem Heimatbezirk Tempelhof-Schöneberg geht es ja schlecht. Dort haben die SPD-Freunde schon erkennen lassen, dass sie auf Noch-Juso-Chef Kevin Kühnert setzen.

