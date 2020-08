Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Schwesig reagiert empört auf Drohnung aus den USA wegen Nord Stream 2

Die Arbeit an Nord Stream 2 könnte „wirtschaftliche Zerstörung“ zur Folge haben, drohen US-Konservative. Die Regierung in Schwerin spricht von Erpressung. Mehr zu Schwesig lesen Sie hier. Mehr Hintergründe erfahren Sie hier.



• Zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wegen Corona geschlossen

Erst am Montag hatte in Mecklenburg-Vorpommern die Schule begonnen. Jetzt gibt es bereits zwei positive Tests. Virologen fordern Mundschutz auch im Unterricht. Mehr dazu finden Sie hier.



• Kühnert-Konkurrenz: Auch Müller will möglicherweise in Tempelhof-Schöneberg für den Bundestag kandidieren

Michael Müller will demnächst seine Ambitionen für den Bundestag konkretisieren - am liebsten in Tempelhof-Schöneberg, wo auch Kevin Kühnert antreten will. Mehr dazu hier.



• Proteste bei Räumung der linken Szene-Kneipe "Syndikat" in Berlin-Neukölln

Die Räumung der Kneipe "Syndikat" ist beendet. Immer wieder kam es zu Rangeleien, die sich aber schnell wieder auflösten. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Mehr zu den aktuellen Entwicklungen hier. Was das für eine Kneipe ist und warum die Räumung so umstritten ist, erfahren Sie hier (Tagesspiegel Plus).



• Nebentätigkeit: Kritik an mangelnder Transparenz im Bundestag

Einige Abgeordnete kassieren für Nebenjobs beträchtliche Summen aus unbekannter Quelle. Experten halten diese Praxis für skandalös und fordern schärfere Regeln. Um was es geht, erfahren Sie hier.

Was wurde diskutiert?

Eine Karikatur von Klaus Stuttmann.

• Wie man Partner vergrätzt: Die USA können den Bau der Gaspipeline mit Sanktionen verzögern. Ihr Ziel, Deutschland von Deals mit Putin abzuhalten, erreichen sie so nicht. Lesen Sie hier den Kommentar unseres US-Experten Christoph von Marschall.



• Wie Friedrichshain-Kreuzberg zum rechtsfreien Raum verkommt: Ob Liebigstraße oder Rigaer Straße: Mal verteidigt die Politik die Autonomen, mal gängelt sie die Polizei. Verlierer ist das Grundgesetz. Das schreibt Alexander von Aretin. Er ist Rechtsanwalt, Mediator und Vertreter der Eigentümerin eines teilbesetzten Hauses in Friedrichshain. Lesen Sie seinen Gastbeitrag hier.



• Für die DFG geht es jetzt um die Reputation: Hin und her ging es bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Erst wollte sie einen Online-Beitrag von Kabarettist Dieter Nuhr, dann wieder nicht, jetzt ist er wieder online. Protest gab es, weil Nuhr vorgeworfen werde, dass er die Klimakrise und die Corona-Pandemie verharmlose. Unser Wissenschaftskolumnist Jan-Martin Wiarda findet es gut, dass der Beitrag wieder online ist. Warum? Das können Sie hier nachlesen.



• „Der Kapitalismus ist ein räudiger Köter“: Damit Sie auf dem Stand der Debatte sind, besprechen wir für Sie die wichtigsten Sachbücher in Lang- und Kurzform. Diesmal: Grüner Sozialismus und Medienkritik. Hier geht es zur Übersicht.

• Lisa Eckhart, Dieter Nuhr, Nurhan Soykan

Ja, wenn's doch der guten Sache dient: Mit diesem Argument sollen unliebsame Menschen in Deutschland zum Schweigen gebracht werden. Mein Kollege Malte Lehming kritisiert, dass selbsternannte Wächter über das Sagbare die Redefreiheit einschränken. Und zwar immer öfter. Lesen Sie hier seinen Kommentar.

Was soll ich lesen?

Der Erwerb von Schulutensilien kann zum Schulbeginn zur echten Herausforderung werden. Foto: imago images/Westend61

• Die Horrorliste: Wenn Papa Schulmaterialien einkauft. Ich kenne es selbst und es ist wirklich anspruchsvoll. Schulmaterialen für den Schulstart besorgen. Die Liste ist endlos und hochgradig spezialisiert. Mein Kollege Armin Lehmann verzweifelt bei der Suche nach orangefarbenen Schnellheftern und fragt sich: Wollen die Lehrer mich testen? Ein Aufschrei.



• Untergetaucht, verschleppt, verkauft - Auf der Suche nach den verschwundenen Flüchtlingskindern. Mehr als 1700 minderjährige Geflüchtete werden in Deutschland vermisst. Wo sind sie? Ein Report.



• Ventilatoren gegen Corona? Wie sie ihre Wohnung virenfrei halten können. Weltweit arbeiten Forscher daran, Klimaanlagen, Luftfilter und andere Techniken zu entwickeln, um die Luft in geschlossenen Räumen zu säubern. An den heißen Tagen geht es deutlich simpler. Lesen Sie hier, was Sie tun können.

Was können wir unternehmen?

Musik. Die vier Alben der Woche gibt es jeden Freitag ab 21 Uhr auf Radio eins. Welche diesmal besprochen werden, erfahren Sie hier.

Essen. Kleiner Aufwand, großer Genuss: Passend zur Hitze kramen wir in unserem Rezeptarchiv und zeigen, wie man Schokoeis ohne Eismaschine herstellt. Hier erfahren Sie, wie es geht.

Was sollte ich für morgen wissen?

Corona-Demos. Auch an diesem Wochenende wird es wieder Corona-Demos geben - am Samstag in Stuttgart und am Sonntag in Dortmund.

Champions League. Am Samstagabend spielt Bayern sein Rückspiel gegen Chelsea. Das Hinspiel hatten die Münchner in London 3:0 gewonnen.

Zahl des Tages!

45 Tage will US-Präsident Donald Trump der Social-Media-Plattform TikTok Zeit geben, um das US-Geschäft des chinesischen Anbieters zu verkaufen. Trump sieht in TikTok eine Bedrohnung der nationalen Sicherheit. Mehr dazu hier.

Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik zu diesem neuen Newsletter haben, können Sie mir gerne eine Mail an christian.tretbar@tagesspiegel.de schreiben.

Danke und herzliche Grüße

Ihr

Christian Tretbar

Mitglied der Chefredaktion

