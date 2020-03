Probleme gibt es heute auch bei der Investitionsbank Berlin-Brandenburg (IBB), genauer gesagt bei deren Soforthilfen für Freiberufler, Soloselbstständige und Unternehmen: Seit Freitagmittag können Hilfen beantragt werden. Mehr als 100.000 Interessierte hängen in der Warteschleife.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht den Zeitpunkt einer Exitstrategie in der Coronakrise als "entscheidend" an. Es müsse vermieden werden, eine neue Welle an Infektionen auszulösen. Im Moment zähle es allein, das Gesundheitssystem "bestmöglich darauf vorzubereiten".