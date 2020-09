Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Was wurde diskutiert?

Karikatur: Klaus Stuttmann

Plant Donald Trump einen Coup? Der US-Präsident will sich nicht zu einer friedlichen Machtübergabe bekennen. Doch das Präsidentenamt ist nicht die einzige Institution in der Krise. Vielmehr steht die Verfassung jetzt zur Disposition. Ein Kommentar von Anna Sauerbrey.

Berlins Regierender Bürgermeister will Alkoholverbote: Die Corona-Zahlen steigen – vor allem im Stadtzentrum. Kein Wunder, vor allem dort wird gefeiert und getrunken. Ein Alkoholverbot hilft da aber nicht, argumentiert mein Kollege Robert Kiesel.

Europäische Außenpolitik: Kann Europa Realpolitik gegenüber China und den USA? Ja!, analysiert mein Kollege Christoph von Marschall. Der Staatenbund gibt sich aktuell einen Ruck und entdeckt neben dem Werben mit Nettigkeit, dass es Druck ausüben kann.

Fußball-Veranstaltung ohne Corona-Regeln: Der 1. FC Union will Fans testen und ohne Maske und Abstand ins Stadion lassen. Über Risiken debattieren will der Klub aber nicht. Das passt schlecht zusammen, meint 11-Freunde-Chefredakteur Philipp Köster.

Was können Tagesspiegel-Abonnenten lesen?

Berlins Polizei sucht die Super-Recognizer: Ein flüchtiger Blick reicht, und sie erkennen ein Gesicht noch nach Jahren in der Menge. Super-Recognizer sind Ausnahmetalente. Und Gold wert für die Polizeiarbeit.

Was ist aus dem Beifall geworden? Als systemrelevant wurden Pflegerinnen und Kassierer beklatscht und bejubelt. Finanziell hat sich das bislang aber kaum niedergeschlagen.

Das harte Leben eines Schäfers in Brandenburg: Frank Hahnel betreut über 500 Schafe in Brandenburg. Hat sein uralter Beruf noch eine Zukunft in der Region?

Videosprechstunde statt Praxisbesuch: Immer mehr Praxen bieten Videosprechstunden an. Worauf man beim virtuellen Arztbesuch achten sollte.

Was können wir unternehmen?

In Berlin essen gehen: Auch im Sommer 2020 bereichern neue Restaurants die Berliner Gastroszene – trotz Corona. Wir stellen Ihnen die zwölf interessantesten vor (T+).

Ins Kino gehen: Das starbesetzte Drama „Blackbird“ erzählt vom Umgang einer Familie mit Sterbehilfe. Dabei sprengt es auch moralische Konventionen.

Musik hören: Jeden Freitag stellen vier Popkritiker ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Black Heino, Idles, Bob Mould und Thurston Moore.

Netflix schauen: 30 Jahre nach der Wiedervereinigung greift Netflix die Ermordung von Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder auf. Es mangelt nicht an Schuldzuweisungen.

Die CSU hätte ihren großen Parteitag zum 75. Geburtstag gerne anders begangen, doch die Corona-Pandemie lässt es nicht anders zu - die Christsozialen müssen digital feiern. Los geht es an diesem Samstag um 13 Uhr, Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder wird eine Grundsatzrede halten, und ein fast 400 Seiten starkes Antragsbuchs will abgearbeitet werden. Na dann herzlichen Glückwunsch!

Was sollte ich für morgen wissen?

Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gehen in die letzte Runde: Am Sonntag müssen sich viele Bürger bei Stichwahlen entscheiden, wem sie den Chefsessel in ihrem Rathaus anvertrauen wollen. Stolpern die Favoriten? Erobern die Grünen ein OB-Amt? Spannende Fragen vor allem für die SPD, die sich berechtigte Sorgen um frühere Hochburgen macht. Mehr dazu hier von meinem Kollegen Georg Ismar.

Am Montag legt die Bundesgesellschaft für Endlagerung ihren Zwischenbericht mit Teilgebieten für die Endlagersuche vor. Der Bericht enthält die Ergebnisse der ersten Auswertung der in Deutschland vorhandenen geologischen Daten über den tiefen Untergrund und zeigt auf, in welchen Gebieten die Einrichtung eines Endlagers für hoch radioaktiven Atommüll nach festgesetzten Kriterien grundsätzlich möglich wäre. Warum sogar mehrere neue Gorleben drohen, hat hier Matthias Jauch aufgeschrieben.

Zahl des Tages!

5 - Sonnentage hat der Januar in Wales im Schnitt. Wenn Sie nicht gerade eine Reise auf die Insel planen, muss Sie das eigentlich nicht weiter interessieren - außer Sie sind Fan des Dschungelcamps. Denn das findet im Januar nicht im australischen Busch, sondern eben in den grünen Weiten von Wales statt. Der Grund: Die Coronapandemie. Schon jetzt ist klar: So viel nackte Haut wie in der Vergangenheit wird im kalten Wales nicht zu sehen sein.

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende! Hier noch ein Hinweis in eigener Sache: Der Tagesspiegel feiert in diesen Tagen 75. Geburtstag. Aus diesem Anlass erklären wir in einer Videoreihe, wie wir arbeiten - von den Karikaturisten bis zu den Reportern. Die Videos finden Sie gesammelt auf einer Themenseite an dieser Stelle.

