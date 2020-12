Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Stahlknecht tritt als CDU-Chef in Sachsen-Anhalt zurück: Erst entlässt Ministerpräsident Haseloff seinen Innenminister. Dann kündigt der seinen Abgang als Chef der Landes-CDU an. Rekonstruktion einer Eskalation.

• Scheuer steuert auf den Autobahn-GAU zu: Nach der Pkw-Maut droht dem Minister bei der Autobahn GmbH ein neues Fiasko: die Kosten explodieren auf 325 Millionen Euro, die Prüfer warnen vor Rechtsverstößen.

• Fünf Wochen Teil-Lockdown haben nicht genug gebracht: Trotz wochenlanger Einschränkungen sinkt die Zahl der Infizierten kaum, die der Todesfälle steigt. Folgen im Januar noch härtere Corona-Maßnahmen?

• Partys als Superspreading-Events: 74 Menschen haben sich im Frühjahr im Berliner Club "Trompete" mit Corona infiziert. Betroffen war vor allem das Personal. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Charité-Virologen Christian Drosten.

• Die Brexit-Einigung hängt jetzt am Kabeljau-Streit: Auf der Zielgeraden der Post-Brexit-Verhandlungen werden die Gespräche zunehmend zum Nervenkrieg. Frankreich pocht auf das Prestigethema Fangquoten.

Was wurde diskutiert?

• Jogi Löw, die Mannschaft und Deutschland: Oft wurde aus der National-Elf eine Chiffre für Deutschland – jetzt ist Zeit, ihre Zukunft wieder als gesellschaftspolitisches Thema zu sehen. Ein Kommentar von Peter von Becker.

• Auszahlung der Coronahilfen: Die Novemberhilfen kommen für viele Unternehmer zu spät. Das nagt an der Akzeptanz der Krisenmaßnahmen der Bundesregierung. Nicht Geld allein, sondern auch Vertrauen muss die Währung der Krise sein, schreibt Thorsten Mumme.

• Abgang des US-Präsidenten: Wenn Donald Trump demnächst abtritt, ist das auch für Golfspieler eine gute Nachricht. Denn die hatten besonders unter dem Präsidenten zu leiden. Eine Glosse von Ariane Bemmer.

• Der konventionelle Großbürger, der Frankreich modernisierte: Valéry Giscard d´Estaing prägte eine ganze Generation. Er lockerte das bigotte und heuchlerische Korsett, an dem Frauen (und Männer) einst erstickten. Unsere Kolumnistin Pascale Hugues blickt zurück.

Was können Abonnenten lesen?

• Wie eine Krankheit meine Freundin verschwinden ließ: Erst war es ein Kratzen im Hals. Bald konnte Nora kaum noch aufstehen. Wegen Corona gibt es immer mehr Fälle wie diesen.

• Hildmann, Naidoo, Nena: 2020 verabschiedeten sich viele Prominente ins Lager der Corona-Skeptiker. Für Fans ist das dramatisch. Denn wenn Vorbilder fallen, ist man auf sich selbst zurückgeworfen.

• „Die Demokratien sind heute stärker als zu Beginn der 1930er Jahre“: Weltweit untergraben Populisten demokratische Werte und Institutionen. Wie wehrhaft ist der Liberalismus? Ein Gespräch mit Historiker Heinrich August Winkler.

• 160 Meilen gegen den Wind segeln, um den Erzfeind zu retten: Er kämpft sich durch Stürme, erst dann kann Pete Ross anfangen, dem Konkurrenten Mike Golding das Leben zu retten: „Ich musste ihn alle vier Stunden füttern.“

Was können wir unternehmen?

Kochen: Auch heute machen wir es uns in Teil 33 unserer Serie wieder einfach. Und brauchen weder Topf noch Pfanne.

Fernsehen: Ein ARD-Dokudrama mit Joachim Król rollt die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke auf. Sehenswert ist das, aber das Format steht sehr in der Schwebe, schreiben meine Kollegen aus dem Medienressort. Heute um 22:15 Uhr.

Eine Serie anfangen: „Gösta“ zeigt das düstere Krimiland Schweden mal von einer anderen Seite. Alle Folgen gibt es in der ARD-Mediathek.

Musik hören: Die Londoner Rapperin Flohio veröffentlicht mit „No Panic No Pain“ ein starkes Mixtape-Debüt, auf dem sich Wut, Nervosität und finstere Sounds mischen.

Netflixen: David Fincher erzählt in seinem bissigen Biopic vom legendären "Citizen Kane"-Streit zwischen Herman J. Mankiewicz und Orson Welles.

Was sollte ich für die kommenden Tage wissen?

Am Wochenende wählen die Rumänen ein neues Parlament. Derzeit blockiert die im Parlament mächtige PSD zusammen mit kleineren Verbündeten immer wieder Orbans Regierung, die auch dem Staatspräsidenten Klaus Iohannis nahesteht.

Am Montag gibt es einen bundesweiten Aktionstag zur Maskenpflicht in Bahnen und Bussen. Vorgesehen sind nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums Schwerpunktkontrollen auf bestimmten Strecken und an Bahnhöfen - bei der Deutschen Bahn durch Bundespolizei und Bahn-Sicherheitspersonal.

Am Montag sollen in Großbritannien die ersten Menschen gegen Corona geimpft werden. Die Briten sind damit Vorreiter unter den westlichen Nationen. Russland und China impfen schon länger mit selbst entwickelten Vakzinen im größeren Stil.

Zahl des Tages

35.000 Jahre. So alt ist die Venus von der Schwäbischen Alb, die 2008 entdeckt wurde. Nun glauben Forscher auch die Bedeutung der üppigen Frauenstatue enträtselt zu haben. Die Kunst habe mit den Figuren das betont, was zum Überleben unter zunehmend strengen klimatischen Bedingungen damals nützlich war: die Fähigkeit, rasch Fett anzusetzen. Sie waren sozusagen das Idealbild in Hungerzeiten.