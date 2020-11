Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

„Es ist Wahnsinn, Weihnachten wieder Corona-Regeln zu lockern": Weltärztevorstand Frank Ulrich Montgomery übt drastische Kritik an den Bund-Länder-Plänen für die Festtage. Auch andere Ärztevertreter und Intensivmediziner warnen. Der Berliner Senat scheint die Appelle ernst zu nehmen. Für die Bürger der Hauptstadt wird es über die Feiertage wohl keine Lockerungen geben.

„Persönliche Betroffenheit, Angst vor dem Impfen“: Am Mittwoch protestierten 400 Menschen im Corona-Hotspot Hildburghausen in Thüringen gegen den Infektionsschutz. Mit einer Inzidenz von 600 liegt die Infektionsrate derzeit nirgendwo in Deutschland höher. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, um die Demo aufzulösen. Im Interview erklärt Hildburghausens Bürgermeister Tilo Kummer den Anti-Corona-Protest in seiner Stadt.

In der Hauptstadt wirkt der Teil-Lockdown am wenigsten: Während bundesweit im „Lockdown light“ die Zahlen zurückgingen, stiegen sie in Berlin. Was läuft falsch?

US-Behörden fürchten ein „Superspreader-Thanksgiving“: Zu Thanksgiving kommen in den USA Familien und Freunde zusammen. Appelle zum Verzicht gibt es viele – denn die Angst vor noch mehr Corona-Opfern ist groß.

Äthiopien ordnet finale Militäroffensive gegen Rebellen in Tigray an: Die äthiopische Regierung hat zum Sturm auf die Tigray-Hauptstadt geblasen. Der UN-Generalsekretär und andere rufen zum Schutz der Zivilbevölkerung auf.

Was wurde diskutiert?

Trumps letzte Wochen im Amt: Der Noch-US-Präsident wird nicht nur Michael Flynn begnadigen. Viele Straftäter setzen auf den Einsatz des Präsidenten für sie – auch Kokainhändler und ein Zoo-Besitzer, der Killer auf Tierschützer ansetzte. Mit dabei sind auch ehemalige Mitarbeiter Trumps. Fabian Löhe gibt einen Überblick.

Angela Merkels Corona-Appelle: Der Kampf gegen Corona fordert verständliche und klare Botschaften. Die Politik stiftet gerade eher Konfusion. It's the Botschaft stupid, schreibt Robert Birnbaum.

Der Elvis des Fußballs: Aus der Gosse in den Ruhm – Diego Maradona verkörperte den Rock'n' Roll im Fußball. Mit all seinem Wahnsinn. Eine Huldigung.

Das Ringen mit den Rechten: Das Kabinett streitet um ein „Demokratiefördergesetz“. Neben dem Staat ist aber auch die Initiative des einzelnen Bürgers gefragt. Ein Kommentar von Caroline Fetscher.

Was können Abonnenten lesen?

Wer die Schulen auf die Agenda boxte, wem Merkels Drängeln zu weit ging: Beim Corona-Gipfel wurde um jede Zeile gerungen. Die strenge Linie kam diesmal nicht nur aus Bayern – und neben den Schulen sorgte ein zweites Thema für Krach. Hinter den Kulissen des Corona-Gipfels.

Erst Regierender, dann im Bundestag? Es wäre das erste Mal seit 1979: Michael Müller will 2021 in den Bundestag einziehen. Doch ein Wechsel dorthin vom Roten Rathaus aus ist eher selten.

„Wir werden vor Verzweiflung angebrüllt“: Daniel Krämer ist Kammerjäger in Berlin. Hier erzählt er, wie er seinen Ekel überwand und Loriot als Kunden gewann.

Immobilienkauf in Brandenburg wird deutlich teurer: Die Immobilienkosten rund um Großstädte steigen dramatisch. Eine Studie zeigt, welche Landkreise in Brandenburg profitieren - und wo es noch günstig ist.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Auf ein Neues aus der Reihe schnelle Rezepte für jeden Tag. In Teil 25 verrät Steffie La aus dem Restaurant Hinterland ihr Signature Dish.



In Comic-Perlen schmökern: Ralph Niese war eines der großen Talente der Independent-Comicszene. Jetzt ist er mit 37 Jahren gestorben. Bela Sobottke erinnert sich an seinen Mitstreiter.



Französische Filme schauen: Die Französische Filmwoche findet digital statt. Besonders besinnlich geht es dieses Jahr auf der Leinwand nicht zu.



Rap hören: Sex, Schüsse, Stolz: Die US-amerikanische Rapperin Megan Thee Stallion und ihr starkes Debütalbum „Good News“.



True Crime lesen: In einem neu beim Tagesspiegel erschienenen Buch sind 20 spektakuläre Berliner Kriminalfälle aus mehr als einem Jahrhundert versammelt. Zum Beispiel die wilde Story von Werner Gladow, dem „Al Capone vom Prenzlauer Berg“, der mit seiner Jugendbande das Nachkriegsberlin unsicher machte.

Was sollte ich für morgen wissen?

Jedes Jahr am vierten Freitag im November (in den USA einen Tag nach Thanksgiving) reduzieren unzählige Händler und Online-Shops am Black Friday für mindestens 24 Stunden ihre Preise und überbieten sich gegenseitig mit Rabatten und Sonderangeboten.

Worauf Schnäppchenjäger morgen achten sollten, erklären wir an dieser Stelle.



EU-Unterhändler Michel Barnier will die EU-Staaten und das Parlament zum Stand der Gespräche über einen Handelspakt mit London informieren. Der Handelspakt soll Zölle und andere Hemmnisse vermeiden, wenn Großbritannien zum Jahresende den EU-Binnenmarkt und die Zollunion verlässt.



Um 17 Uhr startet der Parteitag der SPD-Berlin (größtenteils online und bis 28.11.). Als neue Doppelspitze sollen unter anderem Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Fraktionschef Raed Saleh gewählt werden.

Zahl des Tages!

3000 Dollar. So viel an Wert hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Bitcoin verloren: Von 19.500 Dollar auf zeitweise 16.5000 Dollar ging es für eine Einheit der Kryptowährung bergab.

Bei Twitter witzelte mancher User, dass der Black Friday in diesem Jahr schon einen Tag früher begonnen habe.