Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten.

Was ist passiert?

Testpflicht für Reiserückkehrer könnte wieder abgeschafft werden: Einen entsprechenden Vorschlag hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur seinen Amtskollegen aus den Ländern vorgelegt. Mehr in unserem Newsblog zur Coronakrise.

Charité äußert sich zu Nawalny: Die Befunde würden auf eine Vergiftung des Kreml-Kritikers hinweisen, gab die Klinik heute bekannt. Sein Gesundheitszustand sei ernst, aber nicht lebensbedrohlich.

„Die Bayern haben Magie in ihren Stiefeln“: Der FC Bayern belohnt sich nach einem sagenhaften Finalturnier mit dem Champions-League-Sieg. Die internationale Presse feiert die Münchner.

Parteitag der US-Republikaner: Der US-Präsident will sich bei seiner Nominierung vier Tage lang feiern lassen und dann seine Agenda anpreisen. Die Hauptredner heißen alle: Trump.

Weißer Polizist schießt Schwarzem mehrmals in den Rücken: In Wisconsin will ein Mann zu seinen Kindern ins Auto steigen, nachdem er einen Streit zwischen zwei Frauen geschlichtet hat. Ein Polizist zückt seine Waffe und feuert sieben Mal ihn. Der Vorfall führt erneut zu Protesten.

Was wurde diskutiert?

Parteitag der Republikaner: Nur mit treuesten Anhängern kann der US-Präsident nicht gewinnen. Zaubert er daher zum Parteitag eine Corona-Überraschung aus dem Hut? Eine Analyse unserer Washington-Korrespondentin Juliane Schäuble.

Bayerns Triple-Sieg: Fußball ohne Fans ist öde? Die Bayern haben mit ihrer spielerischen Magie das Gegenteil bewiesen und deshalb völlig verdient das Triple gewonnen, kommentiert Leonard Brandbeck.

Schon 39 Verkehrstote in Berlin in diesem Jahr: Die Zahl der Verkehrsopfer ist unfassbar hoch. Die nüchterne Sprache der Polizeimeldungen wird da unerträglich. So kann es nicht weitergehen! Eine Kolumne von Gerd Appenzeller.

Was können Tagesspiegel-Abonnenten lesen?

„Wenn der Minimalkonsens fehlt, wird es für Demokratien gefährlich“: Die Berliner Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston spricht im Interview über die Sehnsucht nach einfachen Wahrheiten - und die Umbrüche in der Wissenschaft.

Das sind die Corona-Teststellen in Berlin: Wer sich wie testen lassen kann – und welche Probleme auftreten können.

Klimaschutz im Alltag: 1147 Tonnen CO2 hatte Dirk Gratzel in den ersten 50 Jahren seines Lebens verursacht. Das will er nun wieder ausgleichen. Doch dafür muss er einiges aufgeben. Eine erste Zwischenbilanz: Pro Jahr verursacht Gratzel aktuell nur noch knapp 8 statt 27 Tonnen CO2.

Warum wird jetzt jeder Sommer so heiß? Berlin erlebt Hitzewellen, in Bayern regnet es. Der Klimaforscher Ernst Rauch erklärt, warum das noch schlimmer wird, wenn sich nichts ändert – und auf wen es ankommt.

Was können wir unternehmen?

Unser Lese-Tipp: Susanne Kerckhoff hat 1948 in ihren beeindruckenden „Berliner Briefen“ die Trümmer-Ära festgehalten.

Unser Comic-Tipp: In der autobiografischen Miniserie „Gevatter“ erzählt Schwarwel von Leben und Tod. Das zählt zum Besten, was der hiesige Comic derzeit zu bieten hat.

Unser Film-Tipp: Ceylan Ataman-Checa vermeidet in seinen Debüt „Sebastian springt über Geländer“ die typischen Topoi des Coming-of-Age-Films.

Unser Back-Tipp: In Teil 7 gibt's Steinobst in seiner besten Umgebung - auf Hefeteig.

Was sollte ich für morgen wissen?

Der MDR zeigt sein umstrittenes Interview mit dem AfD-Politiker Björn Höcke. Den Hintergrund lesen Sie hier.

In Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen tagen die Kabinette, unter anderem zu den Coronaregeln.

Das Statistische Bundesamt gibt das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal bekannt. Daran wird sich auch ablesen lassen, wir stark sich die Corona-Pandemie auf die Wirtschaft auswirkt. Außerdem veröffentlicht das Ifo-Institut seinen Geschäftsklimaindex.

Der Nominierungsparteitag der Republikaner startet.

Zahl des Tages!

22,2 Kilometer ist die U-Bahn-Strecke zwischen dem Alexanderplatz und dem Brandeburger Tor lang, die im Dezember eröffnet wird. Die Einweihung der Strecke war bereits 2017 geplant, aber der Tunnelbau erwies sich als komplizierter als gedacht. Kostenpunkt des Baus: Rund eine halbe Milliarde Euro.

