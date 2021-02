Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Tirschenreuth wieder Corona-Hotspot. In Tirschenreuth, unweit von Tschechien entfernt, grassiert die Virus-Mutante B117 besonders stark. Von Grenzschließungen hält der Bürgermeister aber nichts. Ein Interview.

Merkel erklärt nächste Öffnungsschritte: Angesichts weiter sinkender Corona-Infektionszahlen stellt Kanzlerin Merkel Öffnungsschritte schon vor dem 7. März in Aussicht. Hier die Details.

Erdogan taucht in „Weltraum-Märchen“ ab: Der türkische Präsident verspricht mehr Wohlstand und träumt von einem Raumfahrtprogramm. Die Wirklichkeit in dem Land am Bosporus sieht anders aus. Fast jeder zweite Türke will das Land verlassen.

Kretschmann schränkt Wahlkampf in Baden-Württemberg ein: Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann verzichtet weitgehend auf Termine im laufenden Wahlkampf. Er will sich um seine erkrankte Ehefrau kümmern.

Hass, Sexismus, Drohungen – Alltag für Frauen im Bundestag: „Geh doch zurück an den Herd“, zählt einer Umfrage zufolge zu den harmloseren Anfeindungen weiblicher Abgeordneter.Migrantinnen sind besonders betroffen.

Was wurde diskutiert?

Die Corona-Politik: Kanzlerin Angela Merkel könnte sich rechtlich über die Länder hinwegsetzen. Stattdessen setzt sie lieber auf Konsens. Aber warum, fragt Stephan-Andreas Casdorff.

Italiens Regierungskrise: Das Land wird schnell eine neue Regierung bekommen. Stabil wird sie nicht. Ein Erklärungsversuch für das erneute Politchaos von Andrea Dernbach.

Nord Stream 2, Nawalny und Diplomaten-Ausweisung: Ein Baustopp von Nord Stream 2 wäre falsch. Damit Russland sein Gas nicht als Waffe einsetzt, ist eine Abschaltvorrichtung sinnvoller.Ein Gastbeitrag des CDU-Politikers Johann Wadephul.

Was können Abonnenten lesen?

Wie Lügen funktionieren, warum wir sie brauchen: Forscher versuchen die Lüge immer weiter zu ergründen, kommen ihr im MRT auf die Spur. Denn nie wurde mehr gelogen als heute. Was sie auch herausgefunden haben: Mit Anfang 20 lügt man am besten. Hier kommt die ganze Wahrheit über die Lüge.

„Wir fingen an, die Leichen rauszuziehen“: Sie gibt den Geflüchteten ihre Namen zurück – und den Lebenden Gewissheit.Die Forensikerin Cristina Cattaneo über die fast unlösbare Aufgabe der Identifizierung.

Keine Frau lief den Berlin-Marathon öfter: Mit 33 Starts hält Regina Sowinski den Rekord der Frauen beim Berlin-Marathon. Sie besiegte den Krebs – und reiste fürs Rennen um die ganze Welt. Inzwischen ist sie 81 Jahre alt und joggt immer noch fast täglich.

Warum sich ein schönes Homeoffice doppelt lohnt: Noch nie waren wir so viel drinnen. Das Inneneinrichtungsduo Jäll & Tofta gibt Tipps fürs Leben auf wenig Raum. Heute bekämpfen wir den Fluch des Provisoriums.

Was können wir am Wochenende unternehmen?

Kochen: In Folge 15 unserer Rezeptereihe kochen wir zu zweit, schließlich naht der Valentinstag. Es gibt Erbsen-Garnelen-Pasta.

In Berlin die Skier oder das Snowboard anschnallen: Schon viele Jahre lag nicht mehr so viel Schnee in Berlin – und das im Corona-Winter. Wo es Wintersportler auf die Stadtpisten lockt und Bretter zu kaufen gibt. (T+)

Filme schauen: Eigentlich sollte gerade die Berlinale stattfinden. Wir verkürzen das Warten aufs Publikumsfest im Juni, erinnern uns - und empfehlen Berlinale-Filme.

Eine Biografie lesen: Biografien sind eine wunderbare Möglichkeit in Zeiten des Social Distancing Bekanntschaften zu machen. Wir empfehlen die Highlights der Saison.

Musik hören: Jeden Freitag stellen Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit TV Priest, Claud und Slowthai.

Eine Doku schauen: Die Arte-Dokumentation „Making Waves – The Art of Cinematic Sound“ rückt Tontüftler und Klangkünstler ins gebührende Rampenlicht (heute um 21:55 Uhr).

Was sollte ich für die nächsten Tage wissen?

Am Wochenende wird es nochmal richtig kalt in Deutschland. Berlin zum Beispiel könnte bis zu 16 Grad unter Null registrieren.

Rosenmontag im Lockdown. Erstmals seit vielen Jahren finden aufgrund der Corona-Pandemie keine Karnevalszüge statt.

Zahl des Tages!

355 Hauskatzen hat sich ein britisches Forscherteam vorgenommen, um zu untersuchen, wie man ihren Jagdtrieb auf Mäuse und möglicherweise bedrohte Singvögel mindert. Die recht einfache Lösung: Man spielt mit ihnen zehn Minuten Katz-und-Maus und füttert proteinreiche Nahrung, um ihre Lust auf Fleisch zu stillen. Und siehe da: Die Stubentiger waren danach deutlich weniger tigerhaft.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Winterwochenende!



Herzliche Grüße

Benjamin Reuter

Leiter Newsroom



