Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• 5 Zahlen zeigen, wie dramatisch sich Corona in Frankreich ausbreitet: Die Corona-Lage in Frankreich spitzt sich weiter zu. Am Freitag meldeten die Behörden rund 10.000 Neuinfektionen. Kommt jetzt ein neuer Lockdown?

Deutschland reagiert erstmal gelassen. Erneute Grenzschließungen würde man gerne vermeiden.

• Deutschland nimmt 100 bis 150 Kinder aus Moria auf: Zehn EU-Staaten nehmen 400 Kinder aus Moria auf. Dies kündigte Innenminister Seehofer an. Geplant ist zudem ein neuer Anlauf für eine EU-Flüchtlingspolitik.

• Ärzte vermuten Covid-19-Immunisierung durch Maskenpflicht: Bisweilen kann das Coronavirus Nase-Mund-Bedeckungen durchdringen. Genau das könnte aber auch einen positiven Effekt haben, schreiben US-Forscher nun.

• Trump vergleicht sich mit Churchill: Der US-Präsident hat eingeräumt, die Corona-Gefahr heruntergespielt zu haben. Zur Verteidigung bemüht er eine historische Figur aus dem Zweiten Weltkrieg.

• SPD lässt Mitglieder über Müller und Chebli abstimmen: In Charlottenburg-Wilmersdorf entscheidet die Parteibasis, wer die SPD im Bundestagswahlkampf vertritt. Nach Chebli hatte sich auch Müller dafür ausgesprochen.

Was wurde diskutiert?

Karikatur: Klaus Stuttmann

•Die Folgen des Brands in Moria: Die Zustände im Lager waren absolut sittenwidrig. Nun haben die Zusammengepferchten aufbegehrt. Und jetzt wirft man ihnen Regelbruch vor? Was für ein Unsinn. Ein Zwischenruf meiner Kollegin Ariane Bemmer.

• Die Folgen aus dem Fall Nawalny: Hinter der Debatte um Nord-Stream-Sanktionen steckt die Frage, was wichtiger ist: Wirtschafts- oder Außenpolitik? Nawalny hilft sie nicht. Ein Gastbeitrag des Osteuropa-Experten Janis Kluge.

• Das Schicksal von Julian Assange: Dem selbsternannten Kämpfer für die Wahrheit droht eine absurd hohe Freiheitsstrafe. Beim Prozess gegen ihn geht es um nicht weniger als die politischen Werte des Westens. Ein Gastbeitrag von Sigmar Gabriel und Günter Wallraff.

Was empfehle ich Tagesspiegel-Abonnenten?

•Mythos Digitalgesellschaft: Häufig wird die Wichtigkeit des Cyberkosmos überschätzt. Doch wir sind immer noch Menschen aus Fleisch und Blut. Es ist Zeit, das wieder in den Blick zu nehmen.

•„Hertha ist noch nicht die schöne Braut“: Seine Wurzeln liegen in Italien, seine Zukunft sieht er in Berlin: Bruno Labbadia spricht im Interview über die Ziele mit Hertha BSC und den Wunsch, sesshaft zu werden.

•Wie die Grünen bei den Kommunalwahlen in NRW triumphieren wollen: Vor drei Jahren war die Stimmung desaströs, nun stehen die Grünen vor einem Rekordergebnis. Für die Partei ist es die erste Bewährungsprobe in der Corona-Krise.

•So werden Tagelöhner in Berlin ausgebeutet: In Schrottimmobilien werden Arbeiter vom Balkan unter menschenunwürdigen Bedingungen einquartiert. Unterwegs in einem Matratzenlager in Neukölln.

Was können wir unternehmen?

Fisch kochen! Uri Buri gilt als Israels bester Fischkoch. Diese fünf Rezepte aus seinem neuen Kochbuch gelingen garantiert jedem.

Kunst schauen! Abtanzen in ferner Zukunft... die Julia Stoschek Collection in Berlin zeigt Filme des Kanadiers Jeremy Shaw, in denen es um transzendentale Erfahrungen geht.

Noch mehr Kunst schauen! Das Gallery Weekend in berlin wurde wegen Corona vom Frühjahr auf den Herbst verschoben. Nun zeigt es seine besten Seiten. Die Highlights hat unsere Kulturredaktion zusammengetragen.

Musik hören! Jeden Freitag stellen vier Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Nubya Garcia, Marilyn Manson, Flaming Lips und Michael Rother. Mehr hier.

Ins Kino gehen! In „Kin-Dza-Dza!“ trifft Monty Python auf Mad Max. Die abgedrehte sowjetische Komödie avancierte nach Zusammenbruch der UdSSR zum russischen Kultfilm. Nun ist sie in Berliner Kinos zu sehen.

Fernsehen! Der ARD-Film „Käthe und ich“ ist ein Melodram mit Botschaft. Und wird nicht nur vom Hund vorzüglich gespielt. Läuft heute um 20:15 Uhr.

Was sollte ich für das Wochenende und den Montag wissen?

Über das Wochenende verteilt finden Spiele der ersten Runde des DFB-Pokals statt. Die zwei Auftaktspiele laufen schon heute Abend ab 20:45 Uhr.

Demonstrationen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen und Gegenkundgebungen am Samstag. In Hannover sind für mehrere Veranstaltungen 4000 Teilnehmer angemeldet, in Wiesbaden 3000, in München sind 1000 zugelassen worden.

Am Sonntag finden in NRW Regionalwahlen statt. Was für wen auf dem Spiel steht, lesen Sie an dieser Stelle. Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr.

Demonstrationen der „Gelbwesten“ in Frankreich erwartet: Ein bekannter „Gelbwesten“-Führer hat im Netz für das Wochenende zu erneuten Protesten aufgerufen - der Ärger richtet sich auch gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung.

Seit der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August kommt es in Belarus täglich zu Protesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko. Am Montag reist der Diktator nach Moskau zu Gesprächen mit Kremlchef Wladimir Putin.

EU-China-Gespräche auf Spitzenebene: Zu den Gesprächen am Montag wollen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen per Videokonferenz mit Chinas Präsident Xi Jinping zusammenschalten. Thema soll unter anderem die stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit sein.

Zahl des Tages

12 Rügen hat der Deutsche Presserat ausgesprochen. Gewinner bei den Negativauszeichnungen: Die "Bild"-Zeitung. Allein fünf Rügen kassierte das Boulevard-Blatt - unter anderem für ihre Berichterstattung über eine Studie des Berliner Virologen Christian Drosten zur Corona-Ansteckungsgefahr durch Kinder.