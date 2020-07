Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Trump zieht noch mehr US-Soldaten als geplant ab: Nochmal 2000 US-Truppen mehr sollen Deutschland verlassen – mit großen Problemen für die Standorte, aber auch die USA selbst. Werden die Pläne noch scheitern?

• Coronaleugner und Rechtsextreme rufen zu Großdemo in Berlin auf: Mindestens 500.000 Teilnehmer erwarten die Veranstalter bei einem Protest im Tiergarten am Samstag.

• So entwickeln sich die Coronazahlen in den Reiseländern: Coronatests für Rückkehrer aus Risikogebieten sind nun Pflicht. Doch die Zahlen steigen auch in anderen Urlaubsregionen. Muss die Regelung überdacht werden?

• Nur die Hälfte der beatmeten Covid-19-Patienten überleben: Die Lage in deutschen Krankenhäusern gleicht der in anderen europäischen Ländern. Berlin könnte bei der Patientenbehandlung in einem Punkt auch Vorbild sein.

• Fall Madeleine McCann: Die Polizei hat die Grabungen in einem Kleingarten in Hannover fortgesetzt und einen Kellerraum gefunden. An der Aktion, bei der ein Bagger zum Einsatz kommt, ist auch das BKA beteiligt.

Was wurde diskutiert?

Eine israelische Fahne weht bei der Kundgebung "Gegen Antisemitismus. Für Israel" vor dem Brandenburger Tor. Foto: Paul Zinken/dpa

• Was antisemitisch ist: Hart, heftig, herzlos - der Erregungspegel bei Kontroversen über israelbezogenen Antisemitismus ist hoch. Was erklärt die Vehemenz? Mein Kollege Malte Lehming versucht sich an einer Antwort.

• Das Regierungs-Schlamassel in der Wirecard-Affäre: Wie konnte es passieren, dass ein betrügerisches Unternehmen sogar die Kanzlerin für sich einspannen konnte? Das muss detailliert geklärt werden - in einem Untersuchungsausschuss.

• Diversität in der Wirtschaft: Wird alles besser, wenn Betriebe vielfältiger sind? Nein, das genügt keineswegs, argumentiert Kollegin Caroline Fetscher. Für echte Chancengerechtigkeit braucht es bessere Bildung für alle.

• Europas Rolle in der Welt: Mehr Integration bei Verteidigung und Finanzen kann die EU zum globalen Schwergewicht machen, schreibt Altkanzler Gerhard Schröder in einem Gastbeitrag.

Was könnte ich heute aus dem Plus-Bereich lesen?

Die Missachtung von Mindestabständen führt zu besonders vielen Unfällen. (Symbolbild) Foto: dpa / Hauke-Christian Dittrich

• Alle schlimmen Verkehrsunfälle in Berlin auf einer interaktiven Karte: Die Analyse aller Unfälle, bei denen 2019 Menschen verunglückt sind - mit Auto, Rad oder zu Fuß. Und welche Fehler im Verkehr besonders viele Opfer fordern.

• Wie man Batterien richtig entsorgen sollte: Im Hausmüll sind Batterien „brandgefährlich“, die Verschwendung ihrer Inhaltsstoffe können wir uns nicht leisten. Doch die Wiederverwertung klappt bisher kaum.

• Was passiert, wenn Hacker unsere Infrastruktur angreifen: Die Berliner Wasserwerke wären für kriminelle Hacker leichtes Spiel, so eine Analyse. Insgesamt sind kritische Einrichtungen in Deutschland extrem verwundbar.

• Kunstkrimi um Vincent van Gogh: Vor 130 Jahren schoss sich der berühmte Maler in den Kopf. Einem Kunsthistoriker ist es nun gelungen, zu rekonstruieren, was an seinem Todestag wirklich geschah. Er hat auch das Geheimnis um das Grab des Künstlers gelüftet.

Was können wir unternehmen?

Filmproduzent Harvey Weinstein wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung zu 23 Jahren Haft verurteilt. Foto: REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

Unser Lesetipp: Die "New York Times"-Reporterinnen Jodi Kantor und Megan Twohey haben den Weinstein-Skandal aufgedeckt. In ihrem Buch "#MeToo" schildern sie das Jahr ihrer Recherche.

Unser TV-Tipp: „Alles Fleisch ist Gras“ ist eine rabenschwarze Groteske aus Österreich. Dass sie bereits 2014 im ORF lief, mindert nicht den Spaß daran. Zu sehen um 20:15 Uhr im ZDF.

Unser Ausflugstipp für Berliner: Direkt am Wasser, direkt am Treptower Park. Letztes Jahr war plötzlich Schluss im Zenner. Jetzt gibt es einen neuen Mieter und die Gasthof-Legende ist wieder offen.

Was sollte ich für morgen wissen?

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit „Perseverance“ den nächsten Rover zum Mars schicken. Der rund 1000 Kilogramm schwere unbemannte Rover von der Größe eines Kleinwagens soll nach der Landung im Februar 2021 über den roten Planeten rollen und nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen (mehr zum Thema lesen Sie an dieser Stelle).

Der BGH verkündet vier Urteile zu Schadenersatz-Ansprüchen von Autokäufern gegen VW im Dieselskandal. Die wichtigste Entscheidung betrifft die Frage, ob Kläger auch dann Ansprüche haben können, wenn sie ihr Auto erst nach Auffliegen des Abgasskandals im Herbst 2015 gekauft haben. Außerdem geht es um die sogenannten Deliktszinsen und Vielfahrer. Die Fälle wurden am 21. und 28. Juli verhandelt.

Zahl des Tages!

75 – Prozent länger haben Jugendliche im Schnitt während der Coronakrise mit digitalem Spielen verbracht. Die durchschnittliche Verweilzeit in sozialen Netzwerken stieg um rund 66 Prozent. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, die CSU-Politikerin Daniela Ludwig, sprach angesichts der Zahlen von einem „heftigen Anstieg“, der so nicht weitergehen dürfe.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend!

Mehr zum Thema Hauptquartier wird nach Belgien verlegt US-Verteidigungsminister bestätigt Abzug von 11.900 Soldaten aus Deutschland

Herzliche Grüße

Ihr

Benjamin Reuter

Leiter Newsroom