Was ist passiert?

• Dramatische Coronavirus-Zahlen in Frankreich: Ein großer Teil des Pflegepersonals steht vor dem Burnout, die Krankenhäuser kommen vielerorts an ihre Kapazitätsgrenze. Allein am Donnerstag kamen rund 2000 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung neu in die Klinik. Die Regierung zieht jetzt die Notbremse, Mediziner bereiten sich auf den Ernstfall vor.

• Deutschland verzeichnet jetzt mehr als 10.000 Covid-19-Tote: Daten des Tagesspiegels zufolge sind mindestens 10.044 Menschen an oder mit Corona verstorben. Die Zahl der aktiven Fälle ist deutlich höher als im Frühjahr. Was uns in den kommenden Wochen bevorstehen könnte, lesen Sie an dieser Stelle.

• Verfassungsgericht kippt Paritätsgesetz in Brandenburg: Das Brandenburger Verfassungsgericht hat das Paritätsgesetz zu den Kandidatenlisten der Parteien für Landtagswahlen nichtig erklärt.

• Waffenstillstand in Libyen beschlossen: Seit Jahren versinkt Libyen im Chaos. Jetzt haben Militärvertreter in Genf einen entscheidenden Schritt Richtung Frieden gemacht. "Dieser Moment wird in die Geschichte eingehen", sagt die UN-Beauftragte für das Land.

• TV-Duell zwischen Trump und Biden: Bei der letzten direkten Debatte der US-Präsidentschaftskandidaten werden die Unterschiede deutlich. Das Duell wird zum Showdown, aber einen klaren Sieger gibt es am Ende nicht.

Sind am Donnerstagabend das letzte Mal vor der US-Wahl bei einem TV-Duell gegeneinander angetreten: Trump und Biden Foto: dpa/AFP

Was wurde diskutiert?

• TV-Duell in den USA: Der Präsident wirft Joe Biden krumme Geschäfte in der Ukraine und China vor. Kann er so die Wende schaffen? Christoph von Marschall kommentiert.

• Auch Männer machen Gesetze für Frauen: Verfassungsrichter weisen den Potsdamer Gesetzgeber in die Schranken - zu kühn hatte die Linkskoalition ins Wahlrecht eingegriffen, kommentiert Fatina Keilani.

• Die Pandemie in den USA und Europa: Europa hat inzwischen mehr Corona-Tote zu beklagen als die USA. Der anklagende Fingerzeig über den großen Teich zeugt zunehmend von Hybris. Malte Lehming hat sich die Zahlen genauer angeschaut.

• Staatshilfen in der Coronakrise: Die Treuhand-Erfahrung hat gezeigt: Der Staat kann nur Zeit kaufen. Aber Unternehmen nicht für den Strukturwandel fit machen. Die Kolumne von Ursula Weidenfeld.

Das Gericht bei der Urteilsverkündung am Freitag – das Paritätsgesetz in Brandenburg wurde gekippt. Foto: Sören Stache / dpa

Was können Abonnenten lesen?

• Dieses winzige Organ im Kopf entscheidet über Leben und Tod: Die Hypophyse, ein Mini-Organ im Hirn, ist enorm wichtig. In einer milden Form könnte eine Schädigung nach Kopfverletzungen häufiger als gedacht vorkommen.

• „Es gibt das Risiko, dass uns das alles entgleitet“: Kontaktverfolgerinnen wie Stella Lammel haben Corona eingedämmt. Mit der zweiten Welle kommt die Befürchtung: Alle Mühe könnte vergeblich sein.

• Warum greifen Menschen Kunstwerke an? Unbekannte haben Exponate der Staatlichen Museen attackiert. Die Wirkung scheint größer als der Schaden. Was sollte das bezwecken? Eine Spurensuche.

• Vorsorge-Untersuchungen in der Corona-Zeit: Viele Menschen verschieben vermeintlich unwichtige Arzttermine. Internist Andreas Schröder erklärt,wie man Vorsorge und Infektionsschutz verbinden kann.

Was können wir unternehmen?

Musik hören: Big-Thief-Sängerin Adrianne Lenker veröffentlicht zwei beglückende Soloalben und zelebriert darauf die Verletzlichkeit.

Eine Ausstellung besuchen: Das Berliner Bröhan-Museum konfrontiert den Designer Luigi Colani mit dem Jugendstil.

Auf Amazon einschalten: Kurz vor der Wahl schickt Sacha Baron Cohen seine Kunstfigur Borat wieder auf Amerika-Tour. Aber die Wirklichkeit ist härter als jede Satire.

Auf Netflix einschalten: Was die Showrunner von „Barbaren“ an einer Serie über dunkle Wälder, sumpfige Wiesen und archaische Germanen reizt.

Eine Doku anschauen: „Murks in Germany“ klingt plakativ, trifft die Botschaft der beiden Dokumentationen von Milena Schwoge jedoch perfekt: Sie erklärt, warum Großprojekte in Deutschland so häufig scheitern. Heute ab 20:15 Uhr auf ZDFinfo.

Ins Kino gehen: "Cortex", das Regiedebüt des Schauspielers Moritz Bleibtreu, ist ein filmisches Spiegelkabinett. Es geht um die Macht des Träumens – und die Natur des Kinos.

„Cortex“: Hagen (Moritz Bleibtreu) beginnt den Bezug zur Realität zu verlieren. Foto: Warner

Was sollte ich für die kommenden Tagen wissen?

Ab Samstag gelten zahlreiche neue Reisewarnungen, sowohl für deutsche Touristen, die aktuell im Ausland sind, als auch für solche, die einen Urlaub planen. Hier ein Überblick, wer jetzt ganz schnell handeln sollte.

Zahl des Tages

Um 67 Prozent ist das Veggie-Segment in diesem Jahr in Deutschland gewachsen. Heute gab es aus Straßburg eine gute Nachricht für die Anbieter von fleischlosem Fleisch: Das EU-Parlament entschied, dass sie ihre Produkte weiter "Veggie-Burger" und "Veggie-Wurst" nennen dürfen. Eine Täuschung der Verbraucher liege nicht vor. Na denn, guten Appetit!