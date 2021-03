Was ist passiert?

• Wirksamkeit von Astrazeneca wohl viel höher als zunächst gedacht: Der Covid-19-Impfstoff der Uni Oxford und des Pharmaunternehmens Astrazeneca hat ein Imageproblem. Neue Daten könnten die Akzeptanz verbessern.

• Zahlreiche Festivals abgesagt: Sieben große Open-Air-Festivals in Deutschland und der Schweiz fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das teilte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live am Mittwoch mit. Mehr Corona-News gibt es in unserem Live-Blog zur Pandemie.

• Union setzt eigenen Abgeordneten Frist von zwei Tagen: Die Union steht durch die Maskenaffäre unter Druck. Die Fraktionsführung fordert jetzt Offenheit von jedem Abgeordneten.

• Opposition zieht Zwischenbilanz bei Wirecard-Aufklärung: FDP, Linke und Grüne werten den Wirecard-Ausschuss des Bundestags als Erfolg. Jetzt nehmen sie vor allem das Finanzministerium ins Visier.

• Thierse sieht sich als „Symbol für viele normale Menschen“: Im Streit mit der SPD-Spitze fühlt sich Wolfgang Thierse bestärkt. Die SPD dürfe nicht noch die verlieren, „die das Gendersternchen nicht mitsprechen wollen“.

Noch immer beträgt das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern 18 Prozent. Foto: dpa/Kira Hofmann

Was wurde diskutiert?

• Der Equal Pay Day: Wenn Frauen über schlechte Gehälter klagen, hören sie: "Ihr habt halt schlecht verhandelt!" Sorry, aber das springt ja nun wirklich reichlich kurz, schimpft meine Kollegin Ariane Bemmer.

• Streit um Identitätspolitik: Wolfgang Thierse hat eine wichtige Debatte angestoßen. Er beklagt die Dominanz partikularer Interessen im Gerechtigkeitsdiskurs. Das ist aber nicht das einzige Problem in diesem Feld, schreibt Malte Lehming.

• Nachhaltigkeit wird zum Wettbewerbskriterium: Kapitalmarktakteure nehmen verstärkt ökologische und soziale Aspekte in den Blick. Doch es gibt keine einheitlichen Kriterien. Ein Gastbeitrag von Ann-Kristin Achleitner.

Der Prozess wegen des Mordes des Amerikaners George Floyd schlägt in den USA hohe Wellen. Foto: AFP/Chandan Khanna

Was können Abonent:innen lesen?

• Verurteilung unsicher: Der Polizist, unter dessen Knie der Afroamerikaner George Floyd starb, steht vor Gericht. Demonstranten fordern eine harte Strafe.

• Wie Frauen ihr Gehalt besser verhandeln: Noch immer verdienen Männer mehr als Frauen - auch weil sie mehr fordern. Eine Jobberaterin gibt Ratschläge, wie Gehaltsverhandlungen erfolgreich ausgehen.

• Hat Peter Altmaier sein Corona-Versprechen gehalten? Vor genau einem Jahr versprach der Wirtschaftsminister, kein Unternehmen müsse wegen der Coronakrise in Insolvenz gehen. Es folgte eine beispiellose Geldflut.

• Worauf es beim Kauf eines Ferienhauses jetzt ankommt: In der Corona-Pandemie hat das Interesse an Ferienimmobilien im Inland deutlich zugenommen. Dabei gibt es Regionen, die besonders gefragt sind.

Was können wir unternehmen?

In Berlin ins Museum gehen: Die ersten machen ab 12. März wieder auf, andere brauchen bis Ostern. Ein Überblick für die nächsten zwei Wochen und was die Häuser zeigen. (T+)

Eine Serie schauen: Hedonismus, Oberflächlichkeit, Profitgier - die Joyn-Serie „Katakomben“ zeigt die dunkle Seite von München. Und wie sich junge Menschen dagegen auflehnen.

Was sollte ich für morgen wissen?

Abschluss der Jahrestagung von Chinas Volkskongress mit neuem Fünf-Jahres-Plan und Wahlreform in Hongkong. Mit der umstrittenen Änderung des Wahlsystems in Hongkong soll die ohnehin begrenzte Demokratie in der chinesischen Sonderverwaltungsregion weiter beschnitten werden.

Russland-Reise von Mitgliedern der AfD-Bundestagsfraktion: Ziel der Reise von Fraktionschefin Alice Weidel, Petr Bystron und Robby Schlund ist es nach AfD-Angaben, den im Dezember geknüpften „Gesprächsfaden wieder aufzunehmen“.

Spitzenrunden zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg.

Zahl des Tages!

150.000 Überwachungskameras einer US-Firma haben Hacker unter anderem in US-Krankenhäusern, Gefängnissen, Schulen und Polizeirevieren angezapft. Betroffen waren auch Unternehmen wie der Elektroauto-Hersteller Tesla und die IT-Sicherheitsfirma Cloudflare. Die Hacker fanden nach eigenen Angaben Zugangsdaten für einen Administrator-Account mit weitreichendem Zugriff öffentlich erreichbar im Internet.