Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Corona-Weihnachten in Europa: Beim Weihnachtsmann in Lappland kann noch eine große Feier steigen, anderswo müssen die Kinder zwischen dem Besuch von Opa oder Oma wählen. Ein Europa-Überblick.

Der Preis der politischen Präsenz: Frankreichs Präsident Macron ist positiv auf Corona getestet worden. In den Tagen zuvor hatte er noch zahlreiche persönliche Kontakte gehabt, auch mit anderen europäischen Staatschefs

Update der Corona-Warn-App: Bei der Corona-Warn-App ändert sich grundsätzlich, wie Risikokontakte bewertet und angezeigt werden. Ein oft geäußerter Wunsch wird dabei zumindest teilweise erfüllt.

„Nawalny als Ziel nicht wichtig genug“: Hätte die russische Regierung Alexej Nawalny umbringen wollen, hätte sie es auch geschafft, behauptet Wladimir Putin. Er spricht von einem „Trick“ russlandfeindlicher Kräfte.

Katastrophale Zustände im Berliner Maßregelvollzug: Die Zahl der Angriffe auf Mitarbeiter des Berliner Maßregelvollzugs hat sich fast verdoppelt. Ärzte kündigen, Straftäter schmuggeln Drogen.Warum hilft niemand?

Was wurde diskutiert?

Wenn Leben retten sterben lassen heißt: Erschöpfung. Das Wort beschreibt die Menschen am Ende des Corona-Jahres. Und jetzt auch noch die heikle Frage: Wer soll vorrangig behandelt werden? Malte Lehming beschreibt das Dilemma und erklärt, was jetzt nötig ist.

Ärzte, Alte und Profifußballer zuerst? 2021 finden die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele statt. Sollen die Profisportler daher bevorzugt geimpft werden, fragt Stefan Hermanns.

Gott braucht Gottesdienste nicht – wir brauchen sie: Sollten Kirchen Heiligabend offen sein? Ja, denn das Virus bedroht auch unsere Seele. Umso wichtiger ist da die Botschaft des Engels, findet Stephan-Andreas Casdorff: „Fürchtet euch nicht!“

Für die vielen Corona-Toten in Berlin gibt es Verantwortliche: Jeder zweite Corona-Tote in Berlin steckte sich in Pflegeheimen an. Schuld sind ein krankes Gesundheitssystem und eine zögerliche Politik, argumentiert Felix Hackenbruch.

Was können Abonnenten lesen?

Wenn die demente Mutter mit Covid aus der Klinik entlassen wird: „Ich habe einfach den Überblick verloren“, sagt die Ärztin. Die Überlastung in den Krankenhäusern bringt auch Familien an ihre Grenzen.

Parkinson mit Mitte 30: Die Krankheit kann auch jüngere Menschen treffen. Doch häufig werden erste Symptome ignoriert. Dabei ist Früherkennung elementar, um die Lebensqualität zu erhalten.

„Weihnachten wird schon wieder völlig überhöht – diesmal wegen Corona“: Isabella Heuser-Collier von der Charité über Jammerer, worauf es gerade wirklich ankommt und wie man Weihnachten trotz Einschränkungen psychisch gesund bleibt.

Was die Welt von den Corona-Pionieren lernen kann: Großbritannien startete die Corona-Impfungen mit Euphorie. Doch es läuft auch vieles schief. Protokolle von der Einstichstelle.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Rezepte aus unserer Redaktion. Teil 46 wird a bissl israelisch, a bissl wienerisch - à la Haya Molcho eben.

Eine Doku schauen: Milo Raus Dokumentarspielfilm „Das Neue Evangelium“ erzählt von einem schwarzen Jesus und Geflüchteten auf Tomatenfeldern: eine Passionsgeschichte aus Süditalien. Läuft ab heute im Stream.

Fernsehen: Dem US-Präsidenten steht Ungemach bevor. In seiner neuen Persiflage legt sich Olli Dittrich als Cousin Peter mit Donald Trump an. Heute um 23:50 Uhr in der ARD.

Einen Comic lesen: Die Tagesspiegel-Jury hat gewählt: Das sind für sie die besten Comics des Jahres 2020. Auf Platz 1 landete eine abenteuerliche Groteske im Infografik-Stil.

Musik hören: Auf seinem im Alleingang eingespielten Album „McCartney III“ zeigt Paul McCartney, wie vielseitig er ist. Er mischt Folk, Rock Afropop und Trip-Hop.

Was sollte ich für morgen wissen?

Das Europaparlament will über die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien diskutieren. Das finale Abstimmungsergebnis für den Haushalt 2021 soll vorliegen.

Zahl des Tages!

1,2 Millionen Querbauwerke gibt es in Europa. Hä, Querbauwerke?, mögen Sie jetzt denken. Dabei handelt es sich um Sperren wie Dämme, Staustufen und Schleusen, die den natürlichen Lauf des Wassers hemmen. Die größte Dichte an Hindernissen gibt es laut einer aktuellen Studie in Zentraleuropa, die geringste in abgelegenen Gebieten im Alpenraum. Vergleichsweise wenig eingeschränkte natürliche Flussläufe gibt es auf dem Balkan, in den baltischen Staaten und in Gebieten in Skandinavien. In Deutschland kommen zwei Hindernisse auf jeden Kilometer Fluss.