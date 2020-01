Lesen Sie hier unsere neue Tageszusammenfassung „Fragen des Tages“. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Was wird diskutiert?

Das Verhalten des Kreuzberger Baustadtrates Florian Schmidt. Für alle, die die Nachrichten um den Grünen-Politiker in den vergangenen Tagen nicht verfolgt haben: Schmidt soll Akten zur umstritten Genossenschaft „Diese eG“ manipuliert haben. Seine Begründung gegenüber Mitgliedern der Bezirksversammlung: Die Akten könnten von CDU und FDP zur „Instrumentalisierung“ und von einem Redakteur des Tagesspiegels zur „Agitation“ genutzt werden. Schmidt hat inzwischen Fehler eingestanden und sich entschuldigt. Doch reicht das? Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann (auch Grüne), sieht keinen Anlass für ein „Disziplinarverfahren". In unserer Community herrscht darüber zum großen Teil Verwunderung. Einige sehen in Schmidts bisheriger Arbeit aber auch Gutes und verteidigen ihn. Die Argumente beider Seiten lesen Sie hier.

Was soll ich lesen?

Den ungewöhnlichen und zum Nachdenken anregenden Kommentar meines Kollegen Malte Lehming. Seine These: Donald Trump und Greta Thunberg haben mehr gemeinsam als gemeinhin angenommen wird.

Wo soll ich hingehen?

Falls Ihr Neujahrsvorsatz lautet, gesünder und leichter zu essen, dann könnte dieser Gastro-Tipp aus unserem Checkpoint-Newsletter etwas für Sie sein: Das "Lowkal" in Wilmersdorf serviert Gerichte auf konsequent niedrigem Kohlenhydratniveau. Was nicht unbedingt fleischlos bedeutet.

Gibt es was im Fernsehen?

Wenn Sie Fan der ZDF-Sendung „Terra X – Faszination Erde“ sind, können Sie sich schon einmal vorfreuen. Denn die 100. Folge der Sendung begleitet eine Expedition in der Antarktis und wird derzeit gedreht. Die Hintergründe weiß mein Kollege Markus Ehrenberg.

Was sollte ich für morgen wissen?

2016 starb eine Siebenjährige auf Klassenfahrt, sie ertrank im Werbellinsee. Im Prozess wird nun geprüft, ob die Lehrerinnen ihre Aufsichtspflicht verletzten. Über die Hintergründe lesen Sie hier.

Am Abend findet in Genf die Krisensitzung der Weltgesundheitsorganisation zum Ausbruch des Coronavirus in China statt. Dann wird auch klarer, für wie gefährlich die WHO das Virus hält und ob größer angelegte Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Zahl des Tages!

40 – Millionen Tonnen CO2. Das ist die Höhe der Mehremissionen, die durch den weichgewaschenen Kompromiss zum Kohleausstieg zu erwarten sind. Das jedenfalls kritisieren ehemalige Mitglieder der Kohlekommission. Der Grund: Die Bundesregierung will viele ältere Kohlekraftwerke erst kurz vor dem Jahr 2030 abschalten; sehr viel später als ursprünglich von der Kommission empfohlen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik zu diesem neuen Newsletter haben, können Sie mir gerne mailen.

Danke und herzliche Grüße

Ihr

Christian Tretbar

Mitglied der Chefredaktion