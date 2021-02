Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• So stark könnte die Zahl der Neuinfektionen wieder steigen: Der Anteil der britischen Variante nimmt stark zu. Modellrechnungen zeigen: Schon bald könnte es wieder eine Corona-Situation wie vor Weihnachten geben.

• Flensburg, Hannover, Düsseldorf – so ist die Situation in den Mutanten-Hotspots: In Deutschland ist B117 auf dem Vormarsch. In den Hotspots zeigt sich, welche Probleme die Varianten mit sich bringen: Mehr Jüngere erkranken schwer.

• Lauterbach sagt Dienst und Impfung in Impfzentrum ab: Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach ist Hass und Drohungen ausgesetzt. Der „Einfluss radikaler Minderheiten“ verhindert jetzt seine öffentliche Impfung,die er erst gestern im Tagesspiegel angekündigt hatte.

• Junge Demonstrantin in Myanmar stirbt nach Kopfschuss: Mya Thwate Thwate Khaing ist das erste Todesopfer der Proteste in Myanmar. Die Demonstranten setzen inzwischen auf neue Taktiken gegen die Militärjunta.

• Geldtransporter am Berliner Ku'damm überfallen: Am Kurfürstendamm ist am Freitagmorgen ein Geldtransporter überfallen worden, dabei sind auch zwei Sicherheitsmitarbeiter leicht verletzt worden.

Vier Männer in orangenen Anzügen haben den Geldtransporter am Freitag überfallen. Foto: Screenshot

Was wurde diskutiert?

• Wo ist die Zäsur, von der nach Hanau schnell die Rede war? Nach dem rassistischen Anschlag kam Corona und nahm die Aufmerksamkeit mit. Der Tat und den Hinterbliebenen wird das nicht gerecht, kritisiert Ariane Bemmer. Auch die freie Journalistin Aida Baghernejad ordnet die Geschehnisse von vor einem Jahr für uns in einem emotionalen Text ein. Sie fragt: „Nie wieder“? Und antwortet: Von wegen – in Deutschland hört es nie auf.

• Hilfe für politisch Verfolgte: Deutschland sollte sich Englands Angebot anschließen, Migranten aus Hongkong aufzunehmen. Ein Zwischenruf von Barbara John.

• Nawalny gegen Putin: Der Art, wie der russische Staatsapparat Alexej Nawalny und seine Leute verfolgt, haftet etwas Irrationales an. Das lässt tief blicken. Ein Gastbeitrag von Nina L. Chruschtschowa.

Töchter und Söhne der Stadt. Eine Gedenktafel mit den Fotos der Ermordeten erinnert am Anschlagsort in Hanau an den Terrorakt. Foto: picture alliance/dpa

Was können Abonnenten lesen?

• Der Urgroßvater starb in Auschwitz, sie in Hanau: Drei der Opfer von Hanau gehörten der Minderheit der Roma an – der Anschlag hat ihnen brutal vor Augen geführt, dass der Hass gegen sie nicht aufgehört hat.

• Wissen Sie, was Ihr Smartphone mit Ihren Daten macht? Konzerne wie Google sammeln teils sensible Informationen über Smartphone-Nutzer:innen. Doch was passiert damit? Wir klären auf.

• Rettet das Wohnzimmer: Noch nie waren wir so viel drinnen. Das Inneneinrichtungsduo Jäll & Tofta gibt Tipps fürs Leben auf wenig Raum.Heute verstecken wir hässliche Kabelsalate.

• Ist Kritik an Israel gleich Antisemitismus? Wir haben die historische Lektion nicht gelernt, sagt Antisemitismusforscher Wolfgang Benz und erklärt, wie zählebige Feindbilder gegen Minderheiten unsere demokratische Gesellschaft gefährden.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Rezepte aus unserer Redaktion. In Folge 19 zeigen wir zwei Varianten des peruanischen Klassikers. Darunter das einfachste Ceviche der Welt.

Netflix schauen: Die Erben von „Mad Max“: Die deutsche Netflix-Serie „Tribes of Europa“ zeichnet die düstere Perspektive einer archaischen Welt des Jahres 2074.

Ein Hörspiel hören: Zehn Morde, 438 Prozesstage, 6000 Seiten Mitschriften: Der NSU-Prozess als zwölfstündiges Dokumentarhörspiel „Saal 101“. Ausgestrahlt werden die 24 Teile in den Kultur- und Inforadios der ARD und im Deutschlandfunk am Freitag und Samstag zeitgleich von 20 Uhr bis zwei Uhr.

Musik hören: Jeden Freitag stellen Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Masha Qrella, Tindersticks und Mogwai.

Einen Trinken "gehen": Flirten mit dem Sitznachbarn, Empfehlungen vom Barkeeper: Die Galander Bar in Berlin-Kreuzberg gibt es jetzt digital. Echte Cocktails kann man nach Hause bestellen.

Was sollte ich für die kommenden Tage wissen?

Es wird Frühling! Zumindest ein bisschen. Am Sonntag sollen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg zum Beispiel zwischen 12 und 16 Grad liegen.

Im Atomstreit mit dem Iran will der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) Rafael Grossi in Teheran über eine Lösung verhandeln. Der Iran will den Zugang der IAEA-Inspektoren zur Überwachung von seinem Atomprogramm einschränken.

Israel beginnt am Sonntag mit weiteren Öffnungen und Einsatz des Grünen Passes für Geimpfte und Genesene. Nur Besitzer eines Grünen Passes dürfen Fitness-Studios, Kultureinrichtungen und Schwimmbäder besuchen.

Der britische Premierminister Boris Johnson will am Montag einen Plan zum Ausstieg aus dem Lockdown vorstellen. Die existierenden Maßnahmen wie Schulschließungen sowie weitreichende Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sollen „vorsichtig, aber irreversibel“ aufgehoben werden, hatte Johnson angekündigt.

Zahl des Tages

483 Dollar. Bis auf diesen Wert war die eigentlich wertlose Aktie von Gamestopp gestiegen, nachdem Kleinanleger in einer Guerilla-Aktion massenhaft zum Kauf aufriefen. Heute fand im Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses eine Anhöhrung dazu statt. Die Details lesen Sie hier.