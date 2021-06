Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Von welchen Parteien Haseloffs CDU Stimmen gewonnen hat: Eine Analyse der Wählerwanderung zeigt, was die Bundesparteien aus Sachsen-Anhalt lernen können – und von wem sich die Menschen abwenden. Eine interaktive Analyse.

Maaßens Baerbock-Tweet - nur ein ironisches Spiel? Ex-Verfassungsschutzchef und CDU-Bundestagskandidat Maaßen diffamiert auf Twitter die Grüne Annalena Baerbock. Politiker von CSU und CDU sind entsetzt.

Ein Politikforscher erklärt, wer die AfD-Wähler in Sachsen-Anhalt sind: Die AfD in Sachsen-Anhalt zog nur wenige Protestwähler an, sagt der Potsdamer Politikwissenschaftler Gideon Botsch. Er sieht das Risiko, dass die AfD im Osten einmal stärksten Kraft werden kann.

Warum so viele Junge im Osten AfD wählen: Die AfD liegt bei den Wählern unter 30 in Sachsen-Anhalt noch vor der CDU. In anderen Bundesländern im Osten ist das ähnlich. Wo die Gründe dafür liegen.

Harry und Meghan benennen ihre Tochter nach der Queen und Diana: Die Royals sind nach Sohn Archie zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihre Tochter trägt zwei symbolträchtige Namen –die den Wunsch nach Versöhnung andeuten.

Was wurde diskutiert?

Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt: Der lange Kampf gegen Corona hat die deutsche Veränderungsaversion verstärkt. Darauf müssen sich die Parteien einstellen - vor allem die Grünen, kommentiert Malte Lehming.

Sachsen-Anhalt, die Zweite - das schwache Ergebnis haben sich die Grünen selbst eingebrockt: In Sachsen-Anhalt bleibt die Partei hinter den Erwartungen. Auch weil der Rückenwind der Bundespartei um Kanzlerkandidatin Baerbock fehlte, analysiert unser Grünen-Experte Felix Hackenbruch.

Sachsen-Anhalt, die Dritte - wenn es so weitergeht, ist die SPD bald Geschichte: Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist das Ergebnis der SPD einstellig. Warum die SPD ihr Profil als Partei fürs Soziale verliert, erklärt Stephan-Andreas Casdorff.

Spahns Maskenärger und zwei unschöne Verdachte: Wollte das Gesundheitsministerium mindergute Masken an Menschen mit Behinderung verteilen? Das ist noch nicht ganz geklärt. Aber die SPD ist bereits in Fahrt, schreibt Ariane Bemmer.

Was können Abonnent:innen lesen?

So ist Haseloff die Überraschung gelungen: Der Ministerpräsident setzte auf Heimattreue und Härte im richtigen Moment. Und er hat gezeigt, wie der AfD die Stirn zu bieten ist. Das zeigt sich auch bei den Direktmandaten.

Der Neustart nach dem Lockdown ist für Berlins Wirte voller Hindernisse: Restaurants, Cafés und Bars fahren den Betrieb hoch: Die Kalkulationen sind anders, Lieferanten haben höhere Kosten. Wie Gastronomen die Öffnungen erleben.

13 Jahre Jagd auf den Mörder vom Kurfürstenstrich: Keine Zeugen, kaum Spuren. Es ist Henry Kolodziejs erster eigener Fall. Am Ende wird er dem Täter in die Augen blicken,aber nie Gerechtigkeit finden.

Sechs persönliche Tipps aus unserer Reiseredaktion: Als Ferienziele rangieren Orte wie Bern, Burgos oder Bukarest unter ferner liefen. Ständig stehen sie im Schatten ihrer Konkurrenz. So ungerecht! Warum diese Orte einen Besuch wert sind, lesen Sie hier.

Was können wir unternehmen?

Grillen: Nackensteak kann jeder. Aber wer Salatherzen, Brokkoli und Auberginen auf den Rost legen will, braucht einen guten Plan. Hier kommt er in drei Rezepten.

Ein Buch lesen: Gaito Gasdanow verarbeitete in seinen Geschichten Tod und Trauer mit einem leichtfüßigem Stil. Nun erscheinen neu übersetzte Erzählungen.

Zahl des Tages

225.000 Quadratmeter minenverseuchtes Gebiet in Kambodscha wurden unter anderem wieder zugänglich, weil eine Ratte beim Aufspüren der Sprengsätze half. Nun darf Spürratte Magawa als Held in die Rente.Zur Ruhe setzen wird Magawa sich aber nicht. Sie wird bei der Ausbildung von Nachwuchsspürratten helfen. Insgesamt arbeiten Medien zufolge derzeit 40 Minensuch-Nager in Kambodscha, das bis 2025 minenfrei werden möchte.

