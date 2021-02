Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Lockdown-Verlängerung um zwei Wochen zeichnet sich ab: Vor allem wegen der Mutanten wollen die Regierenden kaum Lockerungen wagen. Kitas und Grundschulen könnten aber wieder öffnen. Und Blumengeschäfte.

Deutschland steht ein historischer Wintereinbruch bevor: Am Wochenende kommen Dauerfrost, Wind und heftiger Schneefall auf uns zu. Wie es danach weitergeht, ist noch ungewiss. Der Grund dafür liegt in der Arktis.

Russland weist Diplomaten aus Deutschland und weiteren EU-Ländern aus: Die Diplomaten wurden wegen angeblicher Teilnahme an Protesten zu „unerwünschten Personen“ erklärt. Außenminister Maas weist die Vorwürfe zurück.

Mehr Fehltage wegen Rückenleiden: Unter Lockdown und Homeoffice leidet neben der Psyche auch die Wirbelsäule. Die Zahl der Krankheitstage wegen Rückenschmerzen hat sich stark erhöht.

Berliner Clan-Größen vergleichen Kampf gegen Clankriminelle mit Holocaust: Bekannte Männer aus Berliner Großfamilien beklagen sich bei Clubhouse und Instagram über Behörden und Medien. Eine Kabarettistin mischt mit beim Shoa-Vergleich.

Was wurde diskutiert?

Deutscher Ethikrat zu Sonderrechten für Geimpfte: Was spricht dagegen, dass sich vier Geimpfte aus vier Haushalten ohne Maske zu einem feucht-fröhlichen Skatabend verabreden? Nichts, schreibt mein Kollege Malte Lehming. Der Ethikrat scheint Szenarien wie diese zu ignorieren.

Und jetzt noch eine queere Tatort-Kommissarin! 185 queere Schauspieler*innenfordern in einem Manifest in der "Süddeutschen Zeitung" mehr Vielfalt in TV und Film. Und das ist auch gut so: Medial wird die Realität allzu selten abgebildet,kommentiert Tilmann Warnecke.

Vertrauen der Deutschen in die Regierung schwindet: Ein Lockdown, der sich an den anderen reiht, bis er endlos wirkt? Das ist nicht nur keine Politik, das ist das Gegenteil davon. Das merken auch die Bürger zunehmend, schreibt Stephan-Andreas Casdorff.

Neuer Kurs in der US-Außenpolitik: In seiner ersten außenpolitischen Rede begründete Joe Biden geschickt, warum die USA wieder eine internationale Führungsrolle übernehmen sollen. Die Rede ordnet unsere Washington Korrespondentin Juliane Schäuble ein.

Was können Abonnenten lesen?

Warum Berliner Clan-Kriminelle so oft zur Pistole greifen: Berüchtigte Großfamilien sind nur für einen kleinen Teil der Verbrechen verantwortlich. Aber für die allermeisten Schießereien. Ein Blick ins Milieu.

Wer bekämpft die Pandemie am wirkungsvollsten? Groß oder klein, arm oder reich, demokratisch oder autoritär – welche Länder kommen am besten durch die Coronakrise? Neue Datenauswertungen liefern Hinweise.

So stark sind die Nebenwirkungen der Corona-Pandemie: Statistiken zeigen: die Pandemie löst weltweit und in Deutschland weitere (Gesundheits)krisen aus. Werden diese Gefahren unterschätzt? Ein Report.

Flexibles Mobiliar ist in Berliner Wohnungen im Trend: Wohnungsmangel, Mietenwahnsinn: Den eigenen Kiez zu verlassen, kommt für viele Berliner nicht mehr in Frage. Stattdessen beauftragen sie Tischlereien, um Platz zu sparen.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Rezepte aus unserer Redaktion. In Folge 11 beeindrucken wir unseren Gast und flambieren Krustentiere.

Musik hören: Von Aluhüten, Pflanzenfreunden und Klickmonstern: Musikkabarettist Rainald Grebe ist mit dem schönen Album "Popmusik" jetzt auch elektrisch unterwegs.

Webcams schauen: Tiger-OPs und Nacktmulle stalken, Lichter in Texas an- und ausschalten: Livestreams zeigen die Welt aus überraschenden Perspektiven. Eine Sammlung.

Eine Online-Schau besuchen: Sir Ken Adam war Production Designer für Klassiker wie „Goldfinger“. Heute wäre der Berliner 100 Jahre alt geworden. Sein Werk kann man jetzt digital entdecken.

Was sollte ich für die kommenden Tage wissen?

Es schneit! Zumindest in der Nordhälfte Deutschlands. Über den möglicherweise historischen Wintereinbruch halten wir Sie das Wochenende über mit einem Liveblog auf dem Laufenden. Wenn Sie überlegen, sich ein Iglu zu bauen und darin zu übernachten, sollten Sie denSelbstversuch meiner Kollegin Julia Prosinger vorher lesen.

Präsidentenwahl in Somalia. Die Abstimmung wird zwar nicht wie erhofft die erste direkte Wahl mit allgemeinem Wahlrecht seit 1969 sein. Die indirekte Abstimmung wird aber dennoch ein wichtiger Hinweis darauf, ob die Bemühungen, den Krisenstaat am Horn von Afrika aufzubauen, Früchte tragen.

Zahl des Tages!

80.000 Wohnungen zu wenig wurden in Berlin den vergangenen fünf Jahren gebaut. Pro Jahr wohlgemerkt. In dieser Zeit nahm der Wohnraummangel akut zu. Der Mietendeckel verschärft die Lage nun zusätzlich.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!



Herzliche Grüße

Benjamin Reuter

Leiter Newsroom



PS: Wir schenken Ihnen den Tagesspiegel als digitale Zeitung inkl. Tagesspiegel Plus und Checkpoint. Auf Wunsch gratis dazu: Die gedruckte Zeitung am Wochenende. Jetzt 30 Tage gratis testen.