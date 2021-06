Was ist passiert?

• So verheerend ist Distanzunterricht für den Lernerfolg: Welche Auswirkungen hatten Schulschließungen auf die Kompetenzentwicklung der Schüler? Forscher aus Frankfurt zeigen ein ernüchterndes Ergebnis auf.

• Laschet und Söder kontern Grüne und fürchten die Ampel nicht: CDU und CSU haben sich einstimmig auf ihr Programm für die Bundestagswahl geeinigt. Die Parteichefs Laschet und Söder zeigten sich bei der Präsentation des Programms nach eigener Aussage „wild entschlossen“.

• Müller, Hummels und Gündogan fehlen im Training: Ohne die angeschlagenen Stammkräfte Thomas Müller, Mats Hummels und Ilkay Gündogan hat Bundestrainer Joachim Löw am Montag das Training vor dem letzten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn absolvieren müssen. Was das für das Spiel am Mittwoch bedeutet, ist aktuell noch unklar. Mehr in unserem EM-Blog.

• Neue „Abzockquote“ – Polizisten beklagen Bußgeld-Vorgabe: In Berlins Osten gibt die Polizei intern vor, wie viele Ordnungswidrigkeitenanzeigen im Straßenverkehr geschrieben werden sollen. Daraus hat sich ein regelrechter Wettbewerb entwickelt.

• Wenn nur noch ein Drittel der Bürger zur Wahl geht: Noch nie war in Frankreich die Wahlbeteiligung so gering wie bei der ersten Runde der Regionalwahl. Präsident Macron ist daran nicht unschuldig.

Was wurde diskutiert?

• Wahlprogramm von CDU und CSU: Die Christdemokraten wollen in ihrem Wahlprogramm die Wirtschaftsnation Deutschland stärken, entwerfen aber unbezifferte Aussichten. Ein Kommentar. Die alten Beruhigungsformeln sollen es wieder einmal richten, analysiert Robert Birnbaum.

• Die Fans sind längst divers, warum nicht auch die Uefa? Kapitänsbinde, Stadion oder Münchner Rathaus in Regenbogenfarben – von Europa kann jetzt eine Toleranz-Welle ausgehen. Ein Kommentar von Stephan-Andreas Casdorff.

• Wahlkampfstart der Linken: Zum Auftakt des Rennens um die Bundestagsmandate will die Partei Geschlossenheit nach Außen demonstrieren. Doch ihr größter Gegner ist sie selbst, schreibt Claudia von Salzen.

• Eine deutsche Selbstbetrugsaffäre: Der Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags legt seine Bilanz vor. Er hat ein Sittenbild unserer Zeit ergeben, schreibt Albert Funk.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Für die Wirtschaft droht die EM zum Totalausfall zu werden: Die EM-Begeisterung ist noch gering. Trotz des 4:2 gegen Portugal haben Wirte und Sporthändler kaum Hoffnung auf Besserung. „Unsere Leinwand bleibt schwarz. Das lohnt sich mehr“, klagen sie.

• Brauchen ältere Menschen bald eine dritte Corona-Impfung? In Berliner Einrichtungen wächst die Sorge, dass der Impfschutz bald nachlässt. Doch die Politik wartet ab und plant bisher keine Stichproben-Untersuchungen.

• Zwei Tage Homeoffice am Haff, drei Tage Büro in der Hauptstadt: Leben auf dem Land, Arbeiten in der Stadt. Ein Tagesspiegel-Forum zur Neuordnung von Lebensräumen zeigt Möglichkeiten auf, wie man künftig arbeiten könnte.

• Diese uralten Gebräuche bestimmen die Arbeit des Bundestags: Feuertaufe, Ahnenkult, Clanwesen - ungeschriebene Regeln und Gesetze prägen das Leben der Bundestagsabgeordneten – und halten den Parlamentsbetrieb am Laufen. Eine ethnologische Betrachtung.

Was können wir unternehmen?

Musik hören: Vom Kämpfer für die Kultur zurück zum Kerngeschäft: Jazztrompeter Till Brönner spielt ein lässiges Konzert am Flughafen Schönefeld und stellt sein neues Album vor.

Was sollte ich für morgen wissen?

Ursula von der Leyen reist nach Berlin, um Bundeskanzlerin Angela Merkel die Kommissionsbewertung des deutschen Aufbau- und Resilienzplans im Rahmen des EU-Aufbauprogramms NextGenerationEU zu überbringen. Sie ist seit einigen Tagen in der EU unterwegs, um Gespräche über die Aufbaupläne der Regierungen zu führen. Diese schlüsseln auf, wie das Geld aus dem 750 Milliarden Euro schweren Aufbauprogramm ausgegeben werden soll.

Abschluss der Verhandlungen im Prozess gegen den früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy wegen mutmaßlich illegaler Wahlkampf-Finanzierung. Sarkozy soll bei seiner erfolglosen Wiederwahl-Kampagne 2012 die gesetzliche Obergrenze für Wahlkampfausgaben um gut 20 Millionen Euro überschritten haben.

Vorwahlen der Demokraten und Republikaner für die Abstimmung zum neuen Bürgermeister New Yorks. Die beiden Parteien wählen ihren Spitzenkandidaten - im progressiven New York gilt der demokratische Sieger dabei bereits auch als der wahrscheinliche Gewinner der eigentlichen Wahl im November.

Zahl des Tages

90 Prozent der Raststätten in Deutschland werden vom Unternehmen „Tank & Rast“ betrieben. Das verlangt saftige Preise; nicht nur für die Pommes, sondern auch für den Toilettengang. Der Autobahnwucher ruft jetzt die Politik auf den Plan.