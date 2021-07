Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Zweitimpfung mit Biontech oder Moderna: Die Ständige Impfkommission ändert die Empfehlung für Astrazeneca-Erstgeimpfte. Grund ist die rasche Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante.

• Grünen-Fraktionsvize attackiert Laschets Klima-Politik als tödlich: Der Ton im Wahlkampf wird rauer. Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer meint, die Laschet-Politk koste Menschenleben. Die Grünen gehen gegen Union in die Offensive.

• Im Londoner Sunken Garden: Zuletzt hatten sich William und Harry zunehmend entfremdet. Nun enthüllen sie gemeinsam eine Statue ihrer Mutter Diana. Lesen Sie hier, ob sich die Prinzen vertragen haben.

Karikatur: Klaus Stuttmann

Was wurde diskutiert?

• Die Bundesnotbremse war nicht nötig - eine Reaktivierung auch nicht: Die Notbremse ist ausgelaufen. Sollte sich eine neue Welle andeuten, könnte die Debatte über die Regelungen schnell zurückkehren. Es kommentiert Albert Funk.

• Wie SPD, Grüne und Linkspartei mit Provokateuren umgehen: Immer wieder kommt es dazu, dass Parteien Kritiker aus den eigenen Reihen stellen wollen. Sie vergessen aber, welche hohen Hürden es gibt, findet Hans Monath.

• Die Inflation ist zurück – und stellt die Wende in der Fiskalpolitik infrage. Die Zeichen stehen auf Geldflutung. Doch die Nebenwirkungen werden sichtbarer. Dies könnte zur Besinnung auf konservative Glaubenssätze führen. Ein Gastbeitrag von David Barkhausen.

Einfamilienhäuser in einem Ortsteil (Symbolbild) Foto: dpa/Jan Woitas

Was können Abonnent:innen lesen?

• Wenn Sparen plötzlich teuer wird: Sechs Tipps, wie Bankkunden die Strafzinsen umgehen. Immer mehr Banken verlangen Strafe dafür, dass Sparer Geld auf ihr Konto legen. Doch Kundinnen und Kunden können etwas dagegen tun.

• Staatsterror und gehackte Leben: Mit der Pegasus-Software werden Bürger weltweit ausspioniert. Oscarpreisträgerin Laura Poitras enthüllte einst die Snowden-Story. Ihr neuer Film zeigt: Regierungen betreiben Handyüberwachung mit gefährlichen Cyberwaffen aus Israel.

• Nonnen fehlt der Nachwuchs: Berlins ungewöhnlichstes Kloster muss schließen. Tag und Nacht beten Ordensschwestern in Westend und verlassen ihr Kloster so gut wie nie. Doch nun soll St. Gabriel verkauft werden.

Was können wir unternehmen?

Musik hören: Das simple Glück des Augenblicks feiern. Modest Mouse waren das wilde Gewissen der USA. Zu laut, zu aufgeregt, zu sehr an Gre interessiert. Mit „The Golden Casket“ trägt die Indierockband es zu Grabe.

Ins Kino gehen: In „Possessor“ lebt der Killer im eigenen Körper. In dem Sci-Fi-Film übernimmt eine Auftragskillerin andere Menschen. Doch die Frage, wer Kontrolle über wen hat, ist irgendwann nicht mehr so einfach zu klären.

Was sollte ich für morgen wissen?

50 Jahre „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“. Vor 50 Jahren feierte Rosa von Praunheims Film bei der damals noch sommerlichen Berlinale seine Uraufführung. Danach gründeten sich viele Homosexuelleninitiativen.

Zahl des Tages!

5 Gewinner gibt es unter den Verlierern. Für die Nationalmannschaft ist die EM mit einer großen Enttäuschung zu Ende gegangen. Aber unter den Verlierern gibt es auch Gewinner.