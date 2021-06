Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• 12 Soldaten verletzt, mehrere schwer: Eine Patrouille der Bundeswehr wurde in Mali angegriffen. Deutsche Soldaten der UN-Truppe Minusma sind attackiert und mehrere schwer verwundet worden. Offenbar wurde eine Autobombe gezündet.

• Aus einem zu sorglosen Sommer darf kein Sorgen-Herbst werden: Angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante warnt Jens Spahn vor zu viel Sorglosigkeit im Sommer beim Impfen, im Urlaub und nach der Rückkehr. Der Gesundheitsminister zur Ausbreitung der Delta-Variante.

• 80 Prozent halten Ausgang der Bundestagswahl offen: Deutlich mehr Bürger als Ende Juni 2017 sind der Ansicht, die Bundestagswahl sei noch nicht entschieden. Bei der Sonntagsfrage gibt es wenig Veränderung. Die Union ist im Politbarometer weiter vorn.

• Kai Havertz ist der Buster Keaton der deutschen Nationalelf: Nach seinen Toren zeigt er kaum eine Regung. Er spielt mit Leichtigkeit, fast ohne Anstrengung und bildet damit das Gegenstück zu Robin Gosens. Unaufgeregt und unangestrengt.

Was wurde diskutiert?

• Trotz Lockerungen und gutem Wetter: Wir sollten die Corona-Gefahr noch nicht ausblenden. Auf der Picknickdecke scheint es, als sei Corona vorbei. Doch sollten wir uns nicht von unserer Belohnungserwartung nach einem Jahr Pandemie leiten lassen. Ein Essay von Thomas Wochnik. (T+)

• Der Klimapodcast Gradmesser: Am Verhandlungstisch fällt das in sich zusammen. Klimaschutz im Unionwahlprogramm: Welche Taktik steckt dahinter? Au&erdem: Wie Kanzlerkandidat Armin Laschet selbst zum Thema steht. Das und mehr im Podcast von Ruth Ciesinger.

• Bericht über die Lage der Sinti und Roma: Bürger ohne Bürgerrechte. Elf Fachleute haben für die Bundesregierung einen Bericht über die Lage von Sinti und Roma vorgelegt. Hoffentlich der Beginn ihrer Anerkennung findet Andrea Dernbach.

• Aldi will Billigfleisch aus Sortiment verbannen: Beim Discounter soll es bald kein Fleisch mehr aus einfacher Stallhaltung geben. Nach 2030 sollen alle Tiere Auslauf bekommen. Zieht die Konkurrenz nach? Der Haltungswechsel für mehr Tierwohl.

Was können Abonnent:innen lesen?

Georg Pazderski (AfD) nimmt an der 56. Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus zur Corona-Krise teil. picture alliance/dpa/dpa-Zentral

• Die Pazderski-Protokolle: Was der AfD-Fraktionschef wirklich über die eigene Partei denkt. Im Kampf gegen den "Flügel" waren Ex-AfD-Vize Georg Pazderski viele Mittel recht. Protokolle zeigen, wie er Mitglieder veröhnte, Negativ-Kampagnen plante. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

• Spanien, Griechenland, Schweden: Was der Sommerurlaub in Europa dieses Jahr kostet. Die Deutschen haben wieder Lust zu reisen, die Buchungen steigen stark an und damit auch die Preise. Wie Sie in manchen Regionen noch Schnäppchen ergattern erfahren Sie hier.

• Fußball-EM 2004: Als Otto Rehhagel König von Griechenland wurde. 2004 wurde Griechenland Europameister mit grausamem Fußball und einem Trainer, der nur mit einem einzigen Journalisten sprach. Leider war das nicht unser Autor.

• Schulstart nach den Sommerferien: Auch für die Schüler hängt alles von Delta ab. Für die Zeit nach den großen Ferien planen die Länder mit voller Präsenz sowie Masken und Tests in den ersten Wochen. Doch der Berliner Delta-Ausbruch stellt vieles infrage.

Was können wir unternehmen?

In Humboldt-Forum gehen: So erzählt das Humboldt Forum die Geschichte Berlins. Die Ausstellung "Berlin Global" im Humboldt-Forum präsentiert die Stadt als Teil einer vernetzten Welt. Und setzt auf Interaktivität. Ein Rundgang.

Comics gegen Hitze lesen: Die besten Wasser-Comics aller Zeiten. In vielen Comics spielt das nasse Element eine wichtige Rolle. Die besten Lesetipps für heiße Sommertage von Comiczeichner*innen und anderen Fachleuten.

Ins Museum mit den Kids: Zehn Ferientipps für die Berliner Museen. Im Sommer haben die Berliner Museen viele Angebote für Kinder und Jugendliche. Oft können sie selbst etwas herstellen - vom Kompass bis zum Recycling-Roboter.

Was sollte ich für morgen wissen?

Samstag startet die 108. Auflage der Tour de France - unter Corona-Bedingungen. Start - und Zielbereich sollen für Fans eingeschränkt sein, an den restlichen Strecken ist der Zugang weitgehend frei.

Zahl des Tages!

1,40 Meter lang war ein Wels, der sich im Göttinger Kiessee eine amerikanischen Rotwangenschildkröte einverleiben wollte. Beide starben.