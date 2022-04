Die Wahl in Frankreich galt als richtungsweisend für ganz Europa. Als einer der ersten zeigte sich am Abend EU-Ratspräsident Charles Michel über die Ergebnisse erfreut und erleichtert. „Wir können fünf weitere Jahre auf Frankreich zählen“, schrieb der Belgier am Sonntagabend auf Twitter.

„In diesen stürmischen Zeiten brauchen wir ein starkes Europa und ein Frankreich, das sich voll und ganz für eine souveränere und strategischere Europäische Union einsetzt.“ Dazu schrieb Michel: „Herzlichen Glückwunsch, lieber Emmanuel Macron.“

Ebenso erfreut zeigte sich SPD-Chefin Saskia Esken. "Ich tanze!", twittert sie nach Bekanntgabe der Ergebnisse. "Große Erleichterung und unsere herzlichsten Glückwünsche an Emmanuel Macron und unsere französischen Freundinnen und Freunde."

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dem französischen Präsidenten ebenfalls zu seiner Wiederwahl gratuliert. „Ich freue mich, unsere gute Zusammenarbeit fortsetzen zu können“, schrieb die deutsche Politikerin am Sonntag auf Twitter. „Gemeinsam werden wir Frankreich und Europa voranbringen.“

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola reagierte auf Twitter ebenso positiv. Sie freue sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Frankreich im Rahmen der derzeitigen französischen EU-Ratspräsidentschaft und um die Herausforderungen in einer zunehmend unsicheren und beunruhigenden anzugehen. Eine starke EU brauche ein starkes Frankreich, schrieb Metsola am Sonntag auf Twitter.

Grünen-Parteichefin Ricarda Lang schloss sich an. "Nun gilt es weiter gemeinsam an einem starken und souveränen Europa zu arbeiten", twittert Lang nach ersten Prognosen, die Macron als Wahlsieger sehen.

"Und dafür zu kämpfen, dass Putin-Freunde und Rechtsextreme wie Le Pen der Regierungsmacht nicht so nahekommen, wie heute in Frankreich.", ergänzte Lang. Auch der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir bekundete auf Twitter seine Freude: "Sicher fällt gerade nicht nur mir ein Stein vom Herzen".

Auch Grünen-Chef Omid Nouripour sah "eine gute Nachricht" für Europa und die deutsch-französische Partnerschaft. "Die Normalisierung extremistischer Diskurse" im französischen Wahlkampf sei aber auch "eine Mahnung. Es gilt, mit aller Kraft für Demokratie & Freiheit einzutreten und unsere europäischen Werte zu verteidigen".

"Diese Wahl war eine Richtungswahl", ergänzt FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner. "Es ging um grundsätzliche Wertefragen. Entschieden haben sich die Französinnen und Franzosen für Macron. Damit ist das vereinte Europa die größte Gewinnerin dieser Wahl."

"Gratulation an Emmanuel #Macron", schließt sich CDU-Chef Friedrich Merz auf Twitter an. "Auch #Europa hat heute gewonnen. Jetzt ist ein neuer Anlauf für deutsch-französische Zusammenarbeit möglich und nötig!"

Die AfD hingegen hat nach der Wahl der unterlegenen rechtsnationalen Kandidatin Marine Le Pen gratuliert. Parteichef Tino Chrupalla sagte am Sonntagabend nach der Veröffentlichung der Hochrechnung, die Amtsinhaber Emmanuel Macron deutlich vorne sah: „Ich gratuliere unserer Partnerin Marine Le Pen zu ihrem starken Ergebnis.“ Macron habe nur einen „Scheinsieg errungen“. (dpa, Reuters)