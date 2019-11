Aktionen weltweit in über 2400 Städten

Besondere Aufmerksamkeit bekommt der Aktionstag diesmal, weil er drei Tage vor dem Start der Weltklimakonferenz in Madrid stattfindet. Allein in Deutschland sind Demonstrationen in 500 Städten geplant. In Berlin sind 50.000 Teilnehmer angemeldet.



Es ist die vierte Auflage eines weltweit koordinierten Protests: Großdemonstrationen hatte es im März und Mai gegeben sowie eine globale Streikwoche im September. Die Sprecherin der deutschen Bewegung, Luisa Neubauer, nannte die Aktionen einen Ausruf der Entrüstung. „Das politische Versagen ist dramatisch“, sagte sie der „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Freitag).



Die Klimaproteste gehen auf einen Protest der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg zurück, die sich viele Menschen in aller Welt im Kampf gegen die Klimakrise zum Vorbild genommen haben.

Thunberg selbst wird den Protesttag an einem ungewohnten Ort verbringen: Die 16-Jährige segelt gerade auf einem Katamaran über den Atlantik zurück, um an der am Montag beginnenden Weltklimakonferenz sowie an einem großen Protest in Madrid am kommenden Freitag teilnehmen zu können. Ob sie es zeitlich schafft, ist unklar. Bis zum Donnerstag hatte sie etwas mehr als zwei Drittel der Strecke geschafft.

Thunberg warb am Donnerstag via Twitter für den Protesttag: „Im September sind 7,5 Millionen Menschen rund um den Globus auf die Straße gegangen. Morgen machen wir das nochmal.“ Jeder werde gebraucht, jeder sei willkommen.