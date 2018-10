Der Beifall der eigenen Fraktion ist einem Abgeordneten sicher, wenn er vom Rednerpult des Bundestages zurück an seinen Platz eilt. Als Ausweis einer guten Rede sind Zahl und Intensität der Zwischenrufe aus den Reihen des politischen Gegners wichtiger. Am besten aber läßt sich der rhetorische Erfolg eines Oppositionspolitikers im Gesicht des Regierungsmitgliedes ablesen, dem seine Bemühungen gelten. Oskar Lafontaine hat Friedrich Merz in diesen Tagen gleich zwei Mal mit einer der finstersten Mienen gelobt, die ihm zu Gebote stehen. Er wird sich an ihn gewöhnen müssen. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, zuständig für Wirtschaft und Finanzen, wird der 43jährige dem Finanzminister so ausdauernd zusetzen wie einst "Terrier" Berti Vogts dem wichtigsten gegnerischen Stürmer auf dem Fußballfeld - nur ein bißchen eleganter.

Man muß den wirtschaftsliberalen Standpunkt des hochaufgeschossenen Sauerländers nicht teilen, um seine rednerischen Fähigkeiten zu schätzen. Der Jury, die ihm dafür einmal einen Preis verlieh, gehörte auch der Ur-Sozialdemokrat Rudolf Dreßler an. Merz ist rhetorisch kein Mann des schweren Säbels wie dieser. Er bevorzugt den eleganten Degen und führt für die kleinen, schmerzhaften Schweinereien im Gefecht stets noch einen scharfen Dolch im Gewande. So zitierte er in der Debatte über die Regierungserklärung gegen Lafontaine aus dem Buch von Kanzleramtsminister Bodo Hombach, "das ich mir beinahe sogar gekauft hätte, um einen Beitrag zu leisten, daß er irgendwann einmal sein Haus bezahlen kann".

Natürlich hätte sich der Vater dreier Kinder noch Schöneres vorstellen können, als die Miene des ehemaligen saarländischen Sonnenkönigs zu verfinstern. Aber wessen Partei die Wahl verliert, dem nützt auch das größte Talent nichts. Wie so viele der Nachwuchskräfte der Union ist Merz von Fraktionschef Schäuble entdeckt und gefördert worden. Seit 1995 hat er mit ihm und seinem Dauervertrauten Hans-Peter Repnik gemeinsam das Steuerreform-Konzept der CDU erarbeitet. Daher konnte der junge Mann das Finanzminister-Ärgern schon zu Regierungszeiten lernen. Denn Theo Waigel, der sich später so stolz mit der Trophäe des "Petersberger Modells" brüstete, mußte erst mühsam zum Jagen getragen werden.

Merz, Ex-Richter, Ex-Funktionär eines Industrieverbandes, hat eine Legislaturperiode im Europaparlament geübt, ehe er 1994 in den Bundestag kam. Bis heute legt er Wert darauf, auch weiter seinem Beruf als Anwalt nachzugehen. Ob ihm das in der neuen Position weiter gelingt, muß sich zeigen. Es dürften nicht alle Parteifreunde von seiner Tätigkeit so begeistert sein wie Schäuble. Ex-"Zukunftsminister" Rüttgers hätte gern die für die Auseinandersetzung mit der Regierung zentrale Position bekleidet. Nach dem Willen des Vorsitzenden muß er sich mit der Verantwortung für die Innen- und Rechtspolitik zufrieden geben.

Auch für den Posten des CDU-Generalsekretärs waren beide im Gespräch, und vielleicht werden sie demnächst einmal richtig gegeneinander antreten müssen - oder eine wunderbare politische Freundschaft beginnen. Sie würden nämlich nicht schlecht zusammen passen: Der wirtschaftsnahe Sauerländer und der Rheinländer mit dem sozialen Touch. Für die Spitze des maroden nordrhein-westfälischen Landesverbandes wäre dies ein ideales Paar. Aber Merz hat bisher alle Avancen abgelehnt. Eine Spitzenkandidatur in Düsseldorf traue er sich nicht zu. Noch nicht, hoffen manche. Schließlich ist sein Förderer inzwischen auch Parteichef. Wer weiß, was er Merz nahelegt, wenn es nötig wird - weil Rüttgers es nicht schafft gegen Fraktionschef Helmut Linssen oder danach im Wahlkampf auch nicht bringt?